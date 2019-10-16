Тимати и Решетова стали родителями! Смотрите первые фото с новорожденным
Популярный российский рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, актер и предприниматель Тимати во второй раз стал отцом - его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына.
О радостном событии вечером 16 октября сообщил в своем Instagram-аккаунте счастливый отец, опубликовав серию трогательных фото с новорожденным наследником.
"Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г. Москва", - коротко подписал свой пост Тимати.
Так что теперь поклонники артиста знают, как родители назвали малыша.
Кстати, одним из снимком уже успела поделиться с подписчиками и молодая мама Анастасия Решетова.
"Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек",
- так она прокомментировала кадр, на котором Тимати нежно держит в своих руках крохотные ножки сына.
От всей души поздравляем молодых родителей! Любви, счастья и здоровья им и их малышу!!!