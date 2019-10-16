Чт, 17.10.2019
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Тимати и Решетова стали родителями! Смотрите первые фото с новорожденным
И имя известно

ФОТО: скриншот instagram.com/timatiofficial

Популярный российский рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, актер и предприниматель Тимати во второй раз стал отцом - его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына.

О радостном событии вечером 16 октября сообщил в своем Instagram-аккаунте счастливый отец, опубликовав серию трогательных фото с новорожденным наследником.

"Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г. Москва", - коротко подписал свой пост Тимати.

Так что теперь поклонники артиста знают, как родители назвали малыша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва📌

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Кстати, одним из снимком уже успела поделиться с подписчиками и молодая мама Анастасия Решетова.

"Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек",

- так она прокомментировала кадр, на котором Тимати нежно держит в своих руках крохотные ножки сына.

От всей души поздравляем молодых родителей! Любви, счастья и здоровья им и их малышу!!!

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15.08.2019. С твоим днем, половинка 🔗

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