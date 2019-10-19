Репортаж из родильной палаты Анастасии Решетовой: от схваток до первого крика малыша

Об этом радостном событии счастливый папа сообщил в своем Instagram-аккаунте вечером 16 октября, опубликовав серию трогательных фото с новорожденным наследником.

Позже новоиспеченная мама призналась поклонникам, что роды были не из легких и длились долгих 15 часов.

"Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь.

Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья.

Сейчас когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что Небеса благословили нас на такое Чудо", - написала Анастасия Решетова.

А через два дня после рождения Ратмира (так назвали малыша) его бабушка Симона Юнусова рассказала подписчиками, как проходили роды ее невестки, сопроводив свой пост подборкой снимков, на которых запечатлен весь процесс - от подготовки до первых объятий с малышом.

Кадры получились очень трогательными!

"Во времена моей молодости я рожала в роддоме с палатой на шестерых и родзалом на четверых рожениц одновременно! Душ общий в конце коридора на все отделение, а про отношение вообще вспоминать не хочется..."

- так начала свой рассказ мама Тимати.