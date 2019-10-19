Репортаж из родильной палаты Анастасии Решетовой: от схваток до первого крика малыша
Как уже известно, на днях популярный российский рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, актер и предприниматель Тимати во второй раз стал отцом - его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына.
Об этом радостном событии счастливый папа сообщил в своем Instagram-аккаунте вечером 16 октября, опубликовав серию трогательных фото с новорожденным наследником.
Позже новоиспеченная мама призналась поклонникам, что роды были не из легких и длились долгих 15 часов.
"Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь.
Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья.
Сейчас когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что Небеса благословили нас на такое Чудо", - написала Анастасия Решетова.
Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь. Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья. Сейчас когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что Небеса благословили нас на такое Чудо. И, кстати, хоть и было слышно много упрёков и слухов о том, что мы собираемся встречать день «Х» где -то Майами. Но знайте правду- мы не на секунду не сомневались в том , что роды должны проходить в России. Тем более когда у нас в стране есть все условия для того чтобы родовой процесс проходил на максимальном уровне комфорта и профессионализма благодаря таким великим врачам как Курцер Марк Аркадьевич, чьё большое дело уже много лет помогает разрастаться тысячам семей. Спасибо большое ему и всей команде его перинатального центра. Я в восторге от их работы и отношения к делу. А также большая благодарность всем за доброе слово и поддержку! Рада что вы разделяете с нами это Счастье !🙏🏽
А через два дня после рождения Ратмира (так назвали малыша) его бабушка Симона Юнусова рассказала подписчиками, как проходили роды ее невестки, сопроводив свой пост подборкой снимков, на которых запечатлен весь процесс - от подготовки до первых объятий с малышом.
Кадры получились очень трогательными!
"Во времена моей молодости я рожала в роддоме с палатой на шестерых и родзалом на четверых рожениц одновременно! Душ общий в конце коридора на все отделение, а про отношение вообще вспоминать не хочется..."
- так начала свой рассказ мама Тимати.
Она искренне поблагодарила медиков, которые помогли малышу Ратмиру появиться на свет. "Уважаемые врачи, Марк Аркадьевич Курцер, Ольга Николаевна Курбатская, Наталья Валерьевна Зорина! У вас лучшая профессия - вы дарите жизнь! Спасибо вам за гуманизм и эту красоту!" - отметила счастливая бабушка в своем Instagram.
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И ещё немного впечатлений. Во времена моей молодости я рожала в роддоме с палатой на шестерых и родзалом на четверых рожениц одновременно! Душ общий в конце коридора на всё отделение, а про отношение вообще вспоминать не хочется... Алиса родилась совсем в других условиях, но это было заграницей. И вот через 5 лет после её появления, я попадаю в один из лучших российских медицинских центров. Не буду рассказывать про быт и оснащение, хотя это очень важно для душевного комфорта будущих родителей, но меня всегда интересуют люди. Открывая любой запрос по акушерству, сразу выскакивает фамилия Курцер. Это, как Бокерия в кардиохирургии, или Рошаль в детской травматологии. Имена у всех на слуху, но ты не представляешь истинный масштаб человеческой личности. Когда в палату вошёл Марк Аркадьевич, я заметила, как врачи вытянулись в струнку и, это был не страх, а глубочайшее уважение к Учителю! Что касается меня, то после нескольких шутливых фраз, я сразу перестала волноваться. Про каждого из бригады врачей и акушеров, я готова рассказывать отдельно! Всё было выполнено виртуозно! И только находясь в непосредственной близости, понимаешь, что стоит за этой « лёгкостью»... Уважаемые врачи: Марк Аркадьевич Курцер, Ольга Николаевна Курбатская, Наталья Валерьевна Зорина! У вас лучшая профессия, вы дарите Жизнь! Спасибо вам за гуманизм и эту красоту!!! 🙏❤️ Отдельная благодарность чудесному фотографу за творческий подход, весёлый нрав и деликатность! @perviykrik 🙏❤️