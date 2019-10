Репортаж из родильной палаты Анастасии Решетовой: от схваток до первого крика малыша

Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь. Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья. Сейчас когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что Небеса благословили нас на такое Чудо. И, кстати, хоть и было слышно много упрёков и слухов о том, что мы собираемся встречать день «Х» где -то Майами. Но знайте правду- мы не на секунду не сомневались в том , что роды должны проходить в России. Тем более когда у нас в стране есть все условия для того чтобы родовой процесс проходил на максимальном уровне комфорта и профессионализма благодаря таким великим врачам как Курцер Марк Аркадьевич, чьё большое дело уже много лет помогает разрастаться тысячам семей. Спасибо большое ему и всей команде его перинатального центра. Я в восторге от их работы и отношения к делу. А также большая благодарность всем за доброе слово и поддержку! Рада что вы разделяете с нами это Счастье !🙏🏽

