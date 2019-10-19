Сб, 19.10.2019
Откуда я мог знать, что латвийки, как викинги. Думал, что они более покладистые, как, например, русские или украинки. Но мне нравится! Дато, грузин, женатый на девушке из Латвии

Репортаж из родильной палаты Анастасии Решетовой: от схваток до первого крика малыша
Долгих 15 часов!

ФОТО: instagram.com/simona280

Как уже известно, на днях популярный российский рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, актер и предприниматель Тимати во второй раз стал отцом - его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына.

Об этом радостном событии счастливый папа сообщил в своем Instagram-аккаунте вечером 16 октября, опубликовав серию трогательных фото с новорожденным наследником.

Позже новоиспеченная мама призналась поклонникам, что роды были не из легких и длились долгих 15 часов.

"Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь.

Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья.

Сейчас когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что Небеса благословили нас на такое Чудо", - написала Анастасия Решетова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь. Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья. Сейчас когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что Небеса благословили нас на такое Чудо. И, кстати, хоть и было слышно много упрёков и слухов о том, что мы собираемся встречать день «Х» где -то Майами. Но знайте правду- мы не на секунду не сомневались в том , что роды должны проходить в России. Тем более когда у нас в стране есть все условия для того чтобы родовой процесс проходил на максимальном уровне комфорта и профессионализма благодаря таким великим врачам как Курцер Марк Аркадьевич, чьё большое дело уже много лет помогает разрастаться тысячам семей. Спасибо большое ему и всей команде его перинатального центра. Я в восторге от их работы и отношения к делу. А также большая благодарность всем за доброе слово и поддержку! Рада что вы разделяете с нами это Счастье !🙏🏽

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А через два дня после рождения Ратмира (так назвали малыша) его бабушка Симона Юнусова рассказала подписчиками, как проходили роды ее невестки, сопроводив свой пост подборкой снимков, на которых запечатлен весь процесс - от подготовки до первых объятий с малышом.

Кадры получились очень трогательными!

"Во времена моей молодости я рожала в роддоме с палатой на шестерых и родзалом на четверых рожениц одновременно! Душ общий в конце коридора на все отделение, а про отношение вообще вспоминать не хочется..."

- так начала свой рассказ мама Тимати.

Она искренне поблагодарила медиков, которые помогли малышу Ратмиру появиться на свет. "Уважаемые врачи, Марк Аркадьевич Курцер, Ольга Николаевна Курбатская, Наталья Валерьевна Зорина! У вас лучшая профессия - вы дарите жизнь! Спасибо вам за гуманизм и эту красоту!" - отметила счастливая бабушка в своем Instagram.

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И ещё немного впечатлений. Во времена моей молодости я рожала в роддоме с палатой на шестерых и родзалом на четверых рожениц одновременно! Душ общий в конце коридора на всё отделение, а про отношение вообще вспоминать не хочется... Алиса родилась совсем в других условиях, но это было заграницей. И вот через 5 лет после её появления, я попадаю в один из лучших российских медицинских центров. Не буду рассказывать про быт и оснащение, хотя это очень важно для душевного комфорта будущих родителей, но меня всегда интересуют люди. Открывая любой запрос по акушерству, сразу выскакивает фамилия Курцер. Это, как Бокерия в кардиохирургии, или Рошаль в детской травматологии. Имена у всех на слуху, но ты не представляешь истинный масштаб человеческой личности. Когда в палату вошёл Марк Аркадьевич, я заметила, как врачи вытянулись в струнку и, это был не страх, а глубочайшее уважение к Учителю! Что касается меня, то после нескольких шутливых фраз, я сразу перестала волноваться. Про каждого из бригады врачей и акушеров, я готова рассказывать отдельно! Всё было выполнено виртуозно! И только находясь в непосредственной близости, понимаешь, что стоит за этой « лёгкостью»... Уважаемые врачи: Марк Аркадьевич Курцер, Ольга Николаевна Курбатская, Наталья Валерьевна Зорина! У вас лучшая профессия, вы дарите Жизнь! Спасибо вам за гуманизм и эту красоту!!! 🙏❤️ Отдельная благодарность чудесному фотографу за творческий подход, весёлый нрав и деликатность! @perviykrik 🙏❤️

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