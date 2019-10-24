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Такими бедрами можно убить: накачанная сотрудница больницы сражает наповал своими формами
Фотография китаянки Юань Хэжун перед свадьбой, которой она поделилась с пользователями Instagram, произвела настоящий фурор, сообщает AsiaOne.
Подписчиков поразили накачанный пресс, мускулистые руки и массивные бедра девушки. Кто-то знаписал в комментарии, что "такими бедрами можно раздавить человека", а другой фолловер сравнивнил Юань с персонажем игры Street Fighter Чунь Ли.
Стоит отметить, что Хэжун пользуется популярностью среди китайских пользователей Интернета.
В прошлом девушка участвовала в состязаниях бодибилдеров, а по образованию она медик.
"Я работаю врачом и подрабатываю моделью, а не тренером по фитнесу", - указала она в одном из постов.