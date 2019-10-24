Чт, 24.10.2019
Места лишения свободы - закрытая среда и часть общества делает выводы из каких-то фильмов, но это абсолютно неправильно. Ведь после того, как наш клиент выйдет из заключения, ему нужно будет жить в обществе, а обществу нужно будет жить с ним. Анатолий Чапкевич, главный инспектор отдела ресоциализации Даугавгривской тюрьмы

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  • Такими бедрами можно убить: накачанная сотрудница больницы сражает наповал своими формами

Такими бедрами можно убить: накачанная сотрудница больницы сражает наповал своими формами
Вау!

ФОТО: скриншот instagram.com/yuanherong1229

Фотография китаянки Юань Хэжун перед свадьбой, которой она поделилась с пользователями Instagram, произвела настоящий фурор, сообщает AsiaOne.

Подписчиков поразили накачанный пресс, мускулистые руки и массивные бедра девушки. Кто-то знаписал в комментарии, что "такими бедрами можно раздавить человека", а другой фолловер сравнивнил Юань с персонажем игры Street Fighter Чунь Ли.

Стоит отметить, что Хэжун пользуется популярностью среди китайских пользователей Интернета.

В прошлом девушка участвовала в состязаниях бодибилдеров, а по образованию она медик.

"Я работаю врачом и подрабатываю моделью, а не тренером по фитнесу", - указала она в одном из постов.

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