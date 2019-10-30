Сезон закончился. Кто заработал больше - Севастова или Остапенко?

Анастасия Севастова

Весь сезон 2019-го года Севастова была первой ракеткой Латвии. Она начала год с 13-й позиции в рейтинге, но сейчас занимает 27-е место.

В течение сезона Севастова несколько раз столкнулась с проблемами со здоровьем, что не позволило ей в полной мере проявить себя. Справедливости ради, летом она пребывала в хорошей спортивной форме, подтверждая статус главной фаворитки в Юрмале после победы на Baltic Open.

В одиночных играх Севастова одержала 29 побед в 51 матче. В свою очередь, в парном турнире лиепайчанка в 14 матчах одержала 4 победы.

На Кубке Кремля в Москве у Севастовой ещё была возможность квалифицироваться на турнир WTA Elite Trophy, в котором приняли участие лучшие теннисистки второго эшелона. Однако Севастова в столице России не смогла пройти во второй этап, что не позволило ей принять участие в соревнованиях в Китае. Возможно, причиной этому стала травма плеча из-за которой латвийская теннисистка пропустила турнир в Линце.

Если не считать Baltic Open, то Севастова в этом сезоне доходила до полуфинала всего раз - на турнире WTA International на Майорке.

Девять недель в этом сезоне Севастова занимала 11-е место в мировом рейтинге, а от топ-10 её отделяла лишь одна победа.

Премиальные Севастовой за турниры WTA в этом году составили 1 222 432 доллара США.

Алёна Остапенко

Остапенко начала год, находясь на 22-м месте в рейтинге, а сейчас она занимает 44-ю строчку.

Свою первую победу в этом году теннисистка одержала только на четвёртом турнире сезона. В этом году Остапенко получила травму сустава запястья, что, скорее всего, и помешало продемонстрировать лучшую игру в первой половине года. За время всего сезона камнем преткновения Остапенко была подача. Во время многих матчей она допускала по десять и более двойных ошибок.

В прошлом сезоне Остапенко дошла до полуфинала престижного Уимблдонского турнира, поэтому в этом году необходимо было защитить много рейтинговых очков. Однако уже в первом раунде она потерпела поражение, что сместило её с 37-й позиции на 79-ю.

Свою игру Остапенко вновь обрела в самом конце сезона, когда с ней начала работать чемпионка Уимблдонского турнира 2013-го года, француженка Марион Бартоли. После этого результаты Остапенко пошли вверх. До этого теннисистку тренировали Глен Шаап, Кришьянис Стабиньш, Андис Юшка и её мать Елена Яковлева, которая и так рядом с дочерью на каждом соревновании.

Марион Бартоли ФОТО: WTA LINZ (Facebook)

Возможно, Остапенко испытывает большее уважение к Бартоли, чем ко всем вышеупомянутым специалистам.

До предпоследнего турнира сезона Остапенко ни в одних одиночных соревнованиях не удалось одержать больше двух побед. Затем Алёна на двух турнирах подряд дошла до финала, завершив сезон своим третьим титулом WTA и став победительницей WTA International в Люксембурге.

В этом сезоне Остапенко одержала 27 побед и потерпела столько же поражений. Более успешными для Остапенко в этом сезоне были парные турниры - в 46 матчах теннисистка одержала 26 побед. В двух парных турнирах она дошла до финала и ещё в четырёх играла в полуфинале.