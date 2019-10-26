Макгрегор у Урганта: Признание в любви России и дуэль взглядов с морской свинкой и неваляшкой

Визит ирландца в Москву получился очень насыщенным. Сначала Конор Макгрегор отправился на пресс-конференцию, где выдал довольно много интересных цитат, которые уже разошлись на мемы. Затем ирландец отправился на экскурсию, а вечером посетил матч между московским ЦСКА и "Ференцварошем" (0:1) в Лиге Европы.

На следующий день стало известно, что Макгрегор также побывал в студии "Вечернего Урганта" и стал участником шоу. Фотографией с бойцом поделился сам Иван Ургант в своём Instagram.

В гримёрке телепередачи Макгрегор встретился с исполнителями главных ролей в фильме "Текст" Иваном Янковским и Кристиной Асмус. Янковский не растерялся и записал видео с Конором, в котором боец признаётся, что уже посмотрел фильм и ему очень понравилось.

В студии телешоу ирландец появился под песню группы Devo - Freedom Of Choice и сразу же вручил Ивану Урганту подарок - пакет синего цвета. Телеведущий не стал доставать подарок и сразу же убрал его под стол, но судя по форме пакета, внутри находилась бутылка. Не сложно преположить, что это была бутылка виски Proper 12 (Макгрегор является основателем этого бренда).

Перед началом интервью Макгрегор принялся учить Урганта своей фирменной походке и отметил, что у телеведущего хорошо получается.

Во время интервью ирландец рассказал о том, с чего начался его путь в боевых искусствах, а также подчеркнул как важно сохранить отношения с людьми, с которыми ты общался до признания и успеха. Конор отметил, что у него остались те же спарринг-партнёры, та же семья, та же девушка и те же друзья. Кроме того, Конор отметил, что занимается в том же зале, в котором начинал карьеру.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Ургант также "подколол" своего звёздного гостя, напомнив, что 19-го апреля Макгрегор объявил об уходе из спорта, а 21-го - о возвращении. Телеведущий спросил, чем занимался ирландец на протяжении этих двух дней?

"Иногда приходится уходить для того, чтобы те, кто тебя контроллируют, могли тебя оценить. Мне кажется, я никогда не брошу бои и буду биться до тех пор, пока буду жив", - сказал Макгрегор.

Затем Макгрегор начал как из пулемёта осыпать комплиментами Россию и её столицу, Александра Овечкина, Владимира Путина, российскую инфраструктуру, русскую нацию и культуру, а также заявил, что хотел бы показать Россию своему сыну. Конор также заявил, что хотел бы провести бой в Москве и уже начал подыскивать подходящую для этого площадку.

Конор Макгрегор и Иван Ургант ФОТО: скриншот с youtube.com

Напоследок телеведущий предложил Макгрегору сыграть в игру "кто круче?", в которой нужно было отдать предпочтение одному из актёров из голливудских боевиков. В противостоянии Стивена Сигала и Чака Норриса ирландец отдал предпочтение последнему, потому что того тренировал Брюс Ли. В схватке Джейсона Стейтема и Сильвестра Сталлоне Макгрегор не смог определиться с победителем, а в поединке Джеки Чан - Жан-Клод Ван Дамм очень быстро отдал голос бельгийцу.

Не обошлось и без упоминания Хабиба Нурмагомедова. Ургант заявил, что не хочет встревать в конфликт между бойцами, но попросил ирландца вызвать Хабиба, чтобы тот пришёл в эфир программы "Вечерний Ургант". Ирландец согласился и начал своё обращение, которое очень быстро прервал телеведущий из-за того, что с каждым следующим словом оно становилось всё агрессивнее.

ФОТО: скриншот с youtube.com

"Вам не стоит приглашать Хабиба в своё шоу", - добавил в конце Конор Макгрегор.