Бриедис победил Гловацки и в юридическом бою

Напомним, этим летом в "Арене Рига" Бриедис в третьем раунде полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии нокаутировал поляка Кшиштофа Гловацки и заполучил пояс WBO в первой весовой категории (до 90,7 кг).

После этого боя представители поляка начали юридический спор, требуя дисквалификацию Бриедиса и аннулирование результатов. Юридические процедуры затянулись на несколько месяцев, однако представители Гловацки не добились желаемого результата.

"С нашей стороны такое решение было ожидаемо. На наш взгляд, у них не было юридических аргументов в этом процессе. Рады, что наконец это закончилось", - прокомментировал Зепс.

"Спасибо Мартиньшу Квепсу, который эти месяцы проходил весь этот юридический процесс. Теперь это всё можно оставить в прошлом", - добавил Зепс, выразив благодарность адвокату Бриедиса.

На данный момент Майрис Бриедис готовится к финальному поединку Всемирной боксёрской суперсерии, который может состояться в конце января или начале февраля.

В качестве места проведения звучат три варианта - Россия, Саудовская Аравия или Латвия.

"Не исключено, что появится и четвёртый вариант. Теперь организаторы суперсерии могут принимать решение, потому что, пока не закончился юридический процесс (из-за протеста Гловацки - Прим.ред.), нельзя было ничего предпринять", - сказал Зепс.

Отметим, что на этой неделе Всемирный совет бокса (WBC) отозвал чемпионский пояс с финала суперсерии, в котором сойдутся Майрис Бриедис и кубинец Юньер Дортикос.

"Главное сейчас победить в суперсерии, чтобы исправить ту ошибку, которая случилась в первом сезоне. Пояс - это одно дело, но буквально все мировые престижные рейтинги подтверждают, что в финале суперсерии сойдутся первый и второй номер в этой весовой категории. Что может быть большим вызовом, чтобы победить в этой дуэли?

Пояса для нас не приоритет, за них отвечают промоутеры (в данном случае - организаторы суперсерии - Прим.ред.)", - пояснил Зепс.

Ранее WBO приняла решение, что в течение 120 дней Бриедис должен провести ревашн с Гловацки, однако вероятность этого боя ничтожна. К тому же руководство WBC сообщило, что за её пояс будут сражаться Илунга Макабу и Кшиштоф Гловацки.

"Они отметили, что Майрис как чемпион WBO должен дать Гловацки возможность взять реванш в течение 120 дней, вне зависимости ни от чего.

Теоретически это означает, что Майрису пришлось бы выбрать между финалом суперсерии или боем против Гловацки. Думаю, названные мной аргументы исключают вопроса, что в этом случае выбрать", - рассказал Зепс.

"Однако, вопрос - всё ли так останется. Если Гловацки выберет бороться за пояс WBC, то даже чисто теоретически невозможно провести реванш. Поэтому сам Гловацки перед выбором, но на нас это никак не влияет", - пояснил менеджер Бриедиса.

"Если он выберет бороться за пояс WBO, а не WBC, то теоретически Майрису придётся выбирать - бороться в финале, в котором встретятся два лучших cruiserweight-боксёра в мире, или провести бой против Гловацки.

Даже, если Майрис выберет не защищать пояс WBO против Гловацки в эти 120 дней, он остаётся вакантным, а не присуждается Гловацки", - утверждает Зепс.