Бриедис всё же не будет биться за пояс WBC

Напомним, что этим летом в "Арене Рига" Бриедис в третьем раунде полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии нокаутировал поляка Кшиштофа Гловацки и заполучил пояс WBO.

Президент WBC Маурисио Сулейман летом подчёркивал, что Бриедис выразил желание бороться за пояс WBC, а после победы в полуфинале Сулейман согласился предоставить латвийскому боксёру такую возможность. Теперь планы Всемирного совета бокса изменились и руководство WBC решило, что за пояс будут сражаться Илунга Макабу и Кшиштоф Гловацки.

Ранее уже сообщалось, что команда Гловацки после боя в Риге направила протест, а сам поляк выразил желание провести с Бриедисом бой-реванш.