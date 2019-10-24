Бриедис всё же не будет биться за пояс WBC

Победитель финального поединка Всемирной боксёрской суперсерии, в котором соуйдутся Майрис Бриедис и кубинец Юньер Дортикос, не получит чемпионский пояс Всемирного совета бокса (WBC).
Напомним, что этим летом в "Арене Рига" Бриедис в третьем раунде полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии нокаутировал поляка Кшиштофа Гловацки и заполучил пояс WBO.
Президент WBC Маурисио Сулейман летом подчёркивал, что Бриедис выразил желание бороться за пояс WBC, а после победы в полуфинале Сулейман согласился предоставить латвийскому боксёру такую возможность. Теперь планы Всемирного совета бокса изменились и руководство WBC решило, что за пояс будут сражаться Илунга Макабу и Кшиштоф Гловацки.
Ранее уже сообщалось, что команда Гловацки после боя в Риге направила протест, а сам поляк выразил желание провести с Бриедисом бой-реванш.
На данный момент по-прежнему нет никакой информации на счёт того, где и когда состоится финал Всемирной боксёрской суперсерии между Бриедисом и Дортикосом.