Чт, 24.10.2019
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Бриедис всё же не будет биться за пояс WBC

Майрис Бриедис

ФОТО: instagram/ mairisbriedis

Победитель финального поединка Всемирной боксёрской суперсерии, в котором соуйдутся Майрис Бриедис и кубинец Юньер Дортикос, не получит чемпионский пояс Всемирного совета бокса (WBC).

Напомним, что этим летом в "Арене Рига" Бриедис в третьем раунде полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии нокаутировал поляка Кшиштофа Гловацки и заполучил пояс WBO. 

Президент WBC Маурисио Сулейман летом подчёркивал, что Бриедис выразил желание бороться за пояс WBC, а после победы в полуфинале Сулейман согласился предоставить латвийскому боксёру такую возможность. Теперь планы Всемирного совета бокса изменились и руководство WBC решило, что за пояс будут сражаться Илунга Макабу и Кшиштоф Гловацки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

more training.

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Ранее уже сообщалось, что команда Гловацки после боя в Риге направила протест, а сам поляк выразил желание провести с Бриедисом бой-реванш.

На данный момент по-прежнему нет никакой информации на счёт того, где и когда состоится финал Всемирной боксёрской суперсерии между Бриедисом и Дортикосом.

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