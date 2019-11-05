В последнее время смерти на ринге, к сожалению, становятся неотъемлемой частью профессионального бокса. Не стоит себя обманывать, что трагедии на боксёрском ринге когда-нибудь прекратятся. Это случалось всегда, но сегодня, из-за больших гонораров боксёры выходят на бой, несмотря на плохое самочувствие и запреты врачей.

Несколько смертей в год

В 1995 году журналисты британского издания The Independent подсчитали, что за время столетней истории бокса, в результате травм, полученных на боксёрском ринге, погибло около 500 спортсменов. К сожалению, нельзя сказать, что всё это в прошлом и связано только с допотопными временами. В июле 2019-го года мир встряхнула смерть российского боксёра Максима Дадашева, а в октябре от полученных травм скончался американец Патрик Дэй.

Важно отметить, что оба боксёра не были из разряда тех, кто поставляет победы своим соперникам. Всё как раз наоборот - Дадашев и Дэй были амбициозными спортсменами, которые претендовали на элиту в своих весовых категориях.

Для того, чтобы убедиться в том, что опасность касается абсолютно всех, достаточно ознакомиться со списком спортсменов, которые умерли после поединка за титул чемпиона мира: Джимми Дойл (1947), Бенни Парет (1962), Дэйви Мур (1963), Джонни Оуэн (1980), Ким Дук Ку (1982), Джимми Гарсия (1995), Педро Альказар (2002), Левандер Джонсон (2005).

А вот список боксёров, которым пришлось жить с грузом того, что их соперники скончались от полученных травм: Макс Бэр, Примо Карнера, Шугар Рэй Робинсон, Эззард Чарльз, Эмиль Гриффит, Марлон Старлинг, Барри Макгиган, Рэй Манчини, Альберто Давила, Габриэль Руэлас, Фернандо Монтиэль, Хесус Чавес, Сергей Ковалёв.

"Я бы мог сказать, что в последнее время мы имеем дело с "чёрной серией", но трагедии в боксе происходили и в прошлом году, и в позапрошлом. Это происходит с тех пор, как люди надели перчатки. Смерть всегда будет присутствовать в боксе", - рассказал эксперт ESPN и большой поклонник бокса Макс Келлерман.

Говорят, что к трагедии может привести один удар. Однако парадоксально часто оказывается, что лучше проиграть нокаутом, даже тяжёлым, чем получать удар за ударом на протяжении нескольких раундов.

Боксу пора на свалку истории?

2 ноября 2013 года российский боксёр Магомед Абдусаламов, выступавший в супертяжёлой весовой категории, встретился с кубинцем Майком Пересом. Оба боксёра выдержали все 10 раундов, но победа единогласным решением судей досталась кубинцу. Для Абдусаламова это поражение стало первым на профессиональном ринге.

Спустя несколько часов после боя Абдусаламов пожаловался на сильную головную боль и головокружение. Добраться до больницы боксёр смог только спустя полтора часа из-за того, что долго не получалось поймать такси. Позже выяснилось, что спортсмен перенёс инсульт. Пребывая в искусственной коме, боксёру сделали операцию по удалению сгустка крови из головного мозга, а также ему удалили часть черепа, чтобы спал отёк мозга.

Магомед Абдусаламов и Майк Перес ФОТО: AFP/SCANPIX

Три недели спустя Абдусаламов вышел из комы, но через несколько часов вновь был подключён к аппарату жизнеобеспечения и введён в состояние искусственной комы. Ещё две недели спустя Абдусаламов во второй раз вышел из коматозного состояния и стал дышать самостоятельно. Последствия травмы навсегда приковали его к инвалидному креслу.

"Три года назад к нему частично вернулась речь. Конечно, он говорит не так, как это делаем мы, но он пытается. Он всех узнаёт, но с движениями у него проблема - у него не работает правая сторона. Он ест почти самостоятельно, но пищу даём ему более измельчённую. Возможно, он многого не может, но любить меня и детей его сердце не разучилось", - рассказала супруга боксёра.

Эксперт ESPN Макс Келлерман вспоминает ещё один поединок, который состоялся в 2001 году. "Я комментировал бой между Бетховеном Скотландом и Джорджем Джонсом и, начиная с пятого раунда повторял, что это следует прекратить". В десятом раунде Скотланд был отправлен в нокаут, а 5 дней спустя боксёр скончался.

"Спорт, в котором целью является причинение вреда другому человеку, не является искусством. В цивилизованном обществе такому не должно быть места", - говорилось в статье американского журнала The Scientist в 2013 году.

На иллюстрации к статье был изображён боксёр, который наносит удары не по груше, а по человеческому мозгу, который висит перед ним. Довольно часто, особенно после подобных трагедий, в обществе начинают муссировать тему делегализации бокса.

"Это постыдно для общества, что люди получают удовольствие от того, что наблюдают за тем, как одни причиняют вред другим. Также как и публичная казнь, бокс должен быть отправлен на свалку истории", - резюмировал статью автор текста.

Автор статьи также перечисляет последствия многолетних занятий боксом - энцефалопатия, прогрессирующие проблемы с памятью, расстройство личности... Одним из примеров приводится "Величайший" или Мухаммед Али, который на протяжении последних 30 лет жизни страдал от симптомов болезни Паркинсона.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Обезвоживание организма - одна из главных угроз

Польский боксёр Гжегож Прокса в интервью газете Przegląd Sportowy рассказал, что всегда осознавал, что на ринге он может оставить своё здоровье или даже жизнь, но человеку несвойственно думать об этом постоянно. "Тренируешься, чтобы выигрывать бои и не рассматриваешь поражение".

Другой польский боксёр Анджей Фонфара рассказал, что принял решение завершить карьеру после поединка Адониса Стивенсона и Александра Гвоздика. В декабре 2018 года украинец отправил в нокаут Стивенсона. В раздевалке канадцу стало плохо, после чего он был доставлен в больницу, а затем введён медиками в состояние искусственной комы для нейтрализации последствий внутричерепного кровоизлияния. Прогнозы на счёт здоровья Стивенсона были неутешительными, но три дня спустя жена Стивенсона официально подтвердила, что Адонис вышел из состояния комы.

"Когда я отказался от боя с Эдвином Родригесом, то в моей голове постоянно появлялись мысли о здоровье. Я смотрел на Стивенсона, на других боксёров, которые уже завершили карьеру, на то как они говорят, как ведут себя... В 40, 50, 60 лет я бы хотел пойти с сыном в парк, поиграть в футбол. Некоторые этого не смогут сделать никогда, потому что слишком сильно посвятили себя карьере", - говорит Фонфара, который дважды боксировал с Адонисом Стивенсоном.

Александр Гвоздик и Адонис Стивенсон ФОТО: AFP/SCANPIX

"Большинство трагедий происходит в лёгких весовых категориях. Боксёры не получают самых тяжёлых ударов, одноразовых "бомб". Количество принятых ударов растёт с каждым раундом. Кроме того, многие спортсмены ослаблены сгонкой веса перед боем", - говорит польский боксёрский менеджер Анджей Василевски.

Считается, что большую роль в боксёрский поединках со смертельным исходом, играет обезвоживание во время сгонки веса.

Келлерман отмечает, что церемония взвешивания должна проходить не за день до боя, а за несколько часов до него. Эксперт ESPN аргументирует это тем, что боксёры мучают себя, чтобы поместиться в максимально низкий вес, чтобы во время боя превосходить противника физически и иметь больше шансов на победу.

"За день до поединка боксёр хочет достичь максимально низкого веса, а потом у него будет достаточно времени, чтобы наводниться. Это очень небезопасно!", - соглашается известный американский промоутер Боб Арум.

Можно ли что-то изменить?

20 июля этого года россиянин Максим Дадашев проводил отборочный бой IBF в США против пуэрториканца Субриэля Матиаса. После 11-го раунда команда 28-летнего Дадашева попросила остановить поединок. По пути в раздевалку боксёр потерял сознание и был госпитализирован. Ему провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, но спасти жизнь уже не смогли. Для Дадашева это поражение стало первым в карьере. И последним.

"Я надеялась на чудо. Чтобы хоть инвалидом, хоть как, но он был бы жив. А потом врачи сказали, что нет ни одного шанса. У меня в тот момент просто весь мир рухнул. Врач сказал: "Он сейчас умрет". Мне поставили стул, я видела его последнее дыхание. Это самый страшный день в моей жизни", - рассказала вдова боксёра в интервью телеканалу "Матч-ТВ".

Многие эксперты подчёркивают необходимость более частых медицинских проверок. Фонфара рассказывает, что в США необходимо было делать рентген головы раз в год, иначе боксёр не мог выступать на территории этой страны. Польский боксёр подчёркивает, что такие исследования можно проводить непосредственно перед боем, например, за неделю до.

"Во время подготовки к бою боксёр спаррингует в больших перчатках и в шлеме, но микроповреждения всё равно появляются. Правда, боксёр или не чувствует этого или не обращает внимания. Потом наступает бой, удары в голову наносятся в перчатках поменьше и гематома может увеличиться", - рассказывает 31-летний боксёр.

В Великобритании также довольно тщательно следят за здоровьем спортсменов. Раз в год необходимо проходить магнитный резонанс и проверять зрение. Без обследований, ни одного спортсмена врач не разрешит выпускать на ринг. Тем не менее, предотвратить трагедии во время боя практические невозможно...

"Я так сильно люблю бокс, что вряд ли смогу перестать смотреть его и думать о нём. Даже поэзия неспособна так меня тронуть, как боксёрские поединки, которые полны драмы, красоты, героизма... Нужно просто признать, что этот вид спорта опасен и в нём присутствует элемент разрушения. Нужно признать, что трагедии будут повторяться, а мы всё равно будем любить бокс", - сказал Келлерман.

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на разогреве у украинского супертяжа Александра Усика свой бой проводил 27-летний Патрик Дэй. В десятом раунде Чарльз Конвелл отправил Дэя в глубокий нокаут. Патрик был без сознания и его выносили с ринга на носилках, а после срочной операции боксёр впал в кому, из которой так и не вышел.

Джо Хиггинс, который был тренером Дэя на протяжении всей карьеры, решил убрать из тренировочного зала ринг и груши. "Я больше никого не хочу учить бить других по голове. Нахрен бокс. Это спорт кровопийцев", - сказал он ломающимся голосом.