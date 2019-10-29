67-летняя женщина родила зачатую естественным путем девочку

Женщина обнаружила, что беременна, 6 апреля во время планового медицинского обследования в Пекине. Несмотря на рекомендации врачей, она решила сохранить ребенка и 20 мая зарегистрировалась в родильном отделении.

Врачи оценивали китаянку как пациентку высокого риска. На 34-й неделе беременности из-за скачков давления и уровня сахара в крови женщине предложили провести кесарево сечение, но тогда она отказалась. Операцию сделали на 36-й неделе.

Утром 25 октября, как пишет издание, Тянь Ин родила здоровую девочку весом 2,5 килограмма. Ей дали имя Тяньцы, что в переводе означает "посланная небесами".

В данный момент новорожденная находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии.

68-летний отец малышки - адвокат Хуан Хэпин - поздравил роженицу сразу после операции. Отмечается, что Тянь, которая в свое время работала медсестрой в педиатрии, оставалась в сознании во время проведения кесарева сечения. После родов ее тоже направили в отделение интенсивной терапии.

По словам мужчины, беременность жены не была запланированной, а их сын и 40-летняя дочь даже прекратили общение с ними, узнав о решении сохранить ребенка.

Тянь отметила, что, если бы она могла вернуться в прошлое, то не оставила бы ребенка. По ее словам, роды были слишком болезненными.

На вопрос о том, как пара относится к перспективе умереть до совершеннолетия дочери, китаянка отметила, что им нужно вырастить ребенка любой ценой. Поэтому они постараются прожить до 110 лет. Новоиспеченная мама добавила, что они с мужем не будут полагаться на помощь своих детей и внуков в воспитании Тяньцы. Растить девочку они собираются на пенсию.