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Смерти в Эссексе: водитель грузовика работал в глобальной группировке по контрабанде людей

ФОТО: EPA/Scanpix

​25-летний Морис Робинсон, управлявший грузовиком, в контейнере которого в индустриальном парке Эссекса были найдены тела 39 людей, работал в международной группировке по контрабанде людей, сообщили на суде следователи. 

Робинсон был вовлечен в масштабную транспортировку мигрантов в Великобританию, цитирует прозвучавшую в суде информацию The Independent.

В понедельник прошло первое судебное заседание по этому делу. Робинсону предъявлено обвинение по 39 пунктам в убийстве людей, планам заниматься контрабандой людей, планам помочь в незаконной миграции и отмывании денег.

Напомним, британская полиция в индустриальном парке Эссекса обнаружила контейнер с 39 телами. Считается, что контейнер в Англию прибыл из Бельгии.

Изначально считалось, что умершие - подданные Китая, однако несколько вьетнамских семей выразили тревогу, что среди умерших могут быть их близкие.

В связи с произошедшим были задержаны еще три человека, однако сейчас их освободили под залог.

Галерея: Место происшествия в Великобритании 

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