Смерти в Эссексе: водитель грузовика работал в глобальной группировке по контрабанде людей

Робинсон был вовлечен в масштабную транспортировку мигрантов в Великобританию, цитирует прозвучавшую в суде информацию The Independent.

В понедельник прошло первое судебное заседание по этому делу. Робинсону предъявлено обвинение по 39 пунктам в убийстве людей, планам заниматься контрабандой людей, планам помочь в незаконной миграции и отмывании денег.

Напомним, британская полиция в индустриальном парке Эссекса обнаружила контейнер с 39 телами. Считается, что контейнер в Англию прибыл из Бельгии.

Изначально считалось, что умершие - подданные Китая, однако несколько вьетнамских семей выразили тревогу, что среди умерших могут быть их близкие.

В связи с произошедшим были задержаны еще три человека, однако сейчас их освободили под залог.