39 трупов в грузовике: подробности громкого происшествия в Великобритании

Робинсон был арестован в среду, 23 октября, по подозрению в убийстве. Полиция Северной Ирландии провела два рейда в дома, связанные с подозреваемым. Кроме того, стражи порядка пытались выяснить, сыграли ли какую-то роль в произошедшем организованные преступные группировки.

Работники скорой помощи обнаружили трупы спустя полтора часа после полуночи в индустриальном парке в Грейсе, графство Эссекс. Грузовик покинул порт в Пурфлите вскоре после 1:05.

Расследование произошедшего начали и в Бельгии.

Полиция сообщила, что грузовик приехал из Северной Ирландии, а трейлер забрал в Пурфлите.

Представитель МИД Болгарии сообщил прессе, что владелец грузовика - зарегистрированное в Болгарии предприятие, принадлежащее гражданину Ирландии. "Маловероятно", что умершие могут оказаться гражданами Болгарии.

Напомним, полиция Великобритании обнаружила в контейнере грузовика в Эссексе 39 человеческих тел. Грузовик прибыл в Великобританию из бельгийского порта Зебрюгге.

Полиция начала расследование произошедшего и процесс идентификации погибших, однако предупредила, что это может потребовать времени.

Погибшие - 38 взрослых и один подросток.