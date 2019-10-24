Чт, 24.10.2019
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39 трупов в грузовике: подробности громкого происшествия в Великобритании

Британская полиция перемещает грузовик, в контейнере которого обнаружили трупы.

ФОТО: AFP / Scanpix

В Великобритании продолжают допрашивать 25-летнего Мо Робинсона в связи с найденными в контейнере грузовика 39 трупами, сообщает ВВС.

Робинсон был арестован в среду, 23 октября, по подозрению в убийстве. Полиция Северной Ирландии провела два рейда в дома, связанные с подозреваемым. Кроме того, стражи порядка пытались выяснить, сыграли ли какую-то роль в произошедшем организованные преступные группировки.

Работники скорой помощи обнаружили трупы спустя полтора часа после полуночи в индустриальном парке в Грейсе, графство Эссекс. Грузовик покинул порт в Пурфлите вскоре после 1:05.

Расследование произошедшего начали и в Бельгии.

Полиция сообщила, что грузовик приехал из Северной Ирландии, а трейлер забрал в Пурфлите.

Представитель МИД Болгарии сообщил прессе, что владелец грузовика - зарегистрированное в Болгарии предприятие, принадлежащее гражданину Ирландии. "Маловероятно", что умершие могут оказаться гражданами Болгарии.

Напомним, полиция Великобритании обнаружила в контейнере грузовика в Эссексе 39 человеческих тел. Грузовик прибыл в Великобританию из бельгийского порта Зебрюгге.

Полиция начала расследование произошедшего и процесс идентификации погибших, однако предупредила, что это может потребовать времени.

Погибшие - 38 взрослых и один подросток.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что произошедшее его ужаснуло, и выразил соболезнования близким погибших.

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