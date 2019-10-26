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  • "Я умираю, потому что не могу дышать": семья из Вьетнама переживает, что их дочь была среди погибших в Эссексе

"Я умираю, потому что не могу дышать": семья из Вьетнама переживает, что их дочь была среди погибших в Эссексе

ФОТО: Ģimenes arhīvs/ Publicitātes foto

Жертвой массовой гибели людей в грузовике в английском графстве Эссекс могла стать 26-летняя гражданка Вьетнама Фам Тхи Тра Май - с такими подозрениями выступила ее семья. 

Семья признается, что контрабандисты предоставили их дочери поддельный китайский паспорт, а в среду утром, в 4:28 по вьетнамскому времени (в 22:58 по английскому), они получили жуткое сообщение от девушки:

"Прости, мама, мой путь за границу не удался. Я очень люблю тебя и папу! Я умираю, потому что не могу дышать". 

Семья 26-летней Фам Тхи Тра Май передала смс и фотографию девушки благотворительной организации Human Rights Space в надежде что-нибудь узнать о судьбе дочери.

ФОТО: Ekrānuzņēmums

О Май известно, что она отправилась в Западную Европу через Китай в надежде на лучшую жизнь. Родственники девушки утверждают, что заплатили контрабандистам 38 000 швейцарских франков за то, чтобы они доставили ее в Великобританию. 

​Правозащитники отмечают, что подобных случаев, когда родные разыскивают пропавших в путешествия в Европу близких, уже несколько, однако все еще надеются на отсутствие связи со страшным случаем в Эссексе.

Как сообщалось ранее, в Великобритании в ночь на 23 октября обнаружили грузовик с телами 39 погибших. По данным полиции, трейлер, где нашли трупы, прибыл из бельгийского порта Зебрюгге. Полиция начала расследование произошедшего и процесс идентификации погибших, однако предупредила, что это может потребовать времени. Британские СМИ сообщили, что все 39 погибших были подданными Китая.

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