"Я умираю, потому что не могу дышать": семья из Вьетнама переживает, что их дочь была среди погибших в Эссексе

Семья признается, что контрабандисты предоставили их дочери поддельный китайский паспорт, а в среду утром, в 4:28 по вьетнамскому времени (в 22:58 по английскому), они получили жуткое сообщение от девушки:

"Прости, мама, мой путь за границу не удался. Я очень люблю тебя и папу! Я умираю, потому что не могу дышать".

Семья 26-летней Фам Тхи Тра Май передала смс и фотографию девушки благотворительной организации Human Rights Space в надежде что-нибудь узнать о судьбе дочери.

ФОТО: Ekrānuzņēmums

О Май известно, что она отправилась в Западную Европу через Китай в надежде на лучшую жизнь. Родственники девушки утверждают, что заплатили контрабандистам 38 000 швейцарских франков за то, чтобы они доставили ее в Великобританию.

​Правозащитники отмечают, что подобных случаев, когда родные разыскивают пропавших в путешествия в Европу близких, уже несколько, однако все еще надеются на отсутствие связи со страшным случаем в Эссексе.