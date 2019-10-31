Видео: Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла

Продюсер отметил, что в компании будет проводиться реструктуризация. За 30 лет работы MALFA было собрано более 30 артистов, но теперь лейбл расторгает контракты со всеми без исключения.

"Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о расторжении контрактов со всеми его артистами, без исключения. Весь контент мы отдали своим, уже бывшим, артистам, в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться и будем решать вопрос через суд", - объяснил Фадеев.

Продюсер объяснил, что компания выросла настолько, что ей было сложно управлять. Поэтому в ней произойдут значительные изменения. Он отметил, что теперь компания будет ориентироваться на совершенно другой продукт продукт и заниматься 1-2 артистами.

"Я хочу полностью реструктуризировать компанию и больше не буду заниматься масс-маркетом. Компания будет маленькой – до 30 артистов", - пояснил он.

Фадеев пожелал всем своим артистам всего хорошего и найти себя и того, о чем они мечтают.

"А мы будем двигаться дальше, стараясь показывать вам тот продукт, ради которого с нами произошли такие изменения. Качественный продукт. Важный продукт. Всех благодарю за понимание", - резюмировал продюсер.

Максим Фадеев также объяснил, что решил пояснить все на видео сам, чтобы избежать слухов в прессе.