Видео: Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла

Российский продюсер Максим Фадеев на YouTube-странице лейбла MALFA опубликовал официальное заявление, в котором объяснил, что лейбл расторгает контракты полностью со всеми артистами без исключения.
Продюсер отметил, что в компании будет проводиться реструктуризация. За 30 лет работы MALFA было собрано более 30 артистов, но теперь лейбл расторгает контракты со всеми без исключения.
"Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о расторжении контрактов со всеми его артистами, без исключения. Весь контент мы отдали своим, уже бывшим, артистам, в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться и будем решать вопрос через суд", - объяснил Фадеев.
Продюсер объяснил, что компания выросла настолько, что ей было сложно управлять. Поэтому в ней произойдут значительные изменения. Он отметил, что теперь компания будет ориентироваться на совершенно другой продукт продукт и заниматься 1-2 артистами.
"Я хочу полностью реструктуризировать компанию и больше не буду заниматься масс-маркетом. Компания будет маленькой – до 30 артистов", - пояснил он.
Фадеев пожелал всем своим артистам всего хорошего и найти себя и того, о чем они мечтают.
"А мы будем двигаться дальше, стараясь показывать вам тот продукт, ради которого с нами произошли такие изменения. Качественный продукт. Важный продукт. Всех благодарю за понимание", - резюмировал продюсер.
Максим Фадеев также объяснил, что решил пояснить все на видео сам, чтобы избежать слухов в прессе.
Отметим, что в лейбле MALFA состояли такие известные российские исполнители, как: MOLLY (Ольга Серябкина), группа SEREBRO, Наргиз, TEREZA, Исайя и другие. Известно, что Наргиз Закировой запрещено исполнять песни Фадеева. В недавнем интервью Ксении Собчак Ольга Серябкина назвала свои гонорары и отметила, что у них "особые отношения".