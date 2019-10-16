"Если я забеременею - я не вижу проблемы. Я просто скажу Максу": Серябкина о контракте с Фадеевым

Интервью прошло в студии Максима Фадеева, который по совместительству и его дом.

По признанию Серябкиной, она никогда не читала контракт с Фадеевым, потому что "точно знает, что с ним никогда не будет проблем".

"Клянусь, я никогда в жизни не читала свой контракт с Максом. (..) Я точно уверена, что я никогда не прибегну к юристам, если я захочу перестать с ним работать, я просто ему скажу: "Макс, давай как-то зафиналим наши рабочие отношения". И я точно знаю, что с этим не будет проблем", - заявила девушка.

При этом она подчеркнула, что "только дурачки не понимают, что это бизнес и на этом зарабатывают", но лично она сможет обо всем договориться.

На вопрос, есть ли у нее роман с Максимом Фадеевым, она резко ответила: "Конечно, нет. У меня есть особенная история моего отношения к Максу".

Так Серябкина поделилась, что в свое время у нее произошла "подмена" - когда ей было 19 лет, умер ее отец, который был ее лучшим другом. Через месяц после этого печального события, которое девушка тяжело переживала, Фадеев рассказал ей о планах создать группу "Серебро" и пригласил стать ее участницей.

"В определенном смысле Фадеев заменил тебе отца", предположила Собчак, на что Серябкина призналась: "Мое отношение к Максу очень трогательное. Вот суть моего отношения к Максу".

Прозвучал в интервью и один любопытный момент касательно контракта - имеет ли Серябкина право забеременеть? На что Ольга снова ответила:

"Я не читаю контракт, я работаю с ним (Фадеевым). Если я забеременею - я не вижу проблемы. Я просто скажу Максу. Например, Юлия Савичева у него забеременела и родила", - отметила певица.

Ксения Собчак резонно заметила: "А где сейчас Юлия Савичева, напомни мне... Может, это связанные вещи?".

В интервью Серябкина также призналась в безмерном уважении к супруге Фадеева, на которой он женат уже 25 лет, и высказала мнение, что в конфликте с Темниковой просто стала разменной монетой. Ей непонятно, зачем бывшей участнице группы "Серебро" понадобилось "придумывать" про их роман с Фадеевым.