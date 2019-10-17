Чт, 17.10.2019
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"Особенная история": Серябкина о романе с Фадеевым и своих гонорарах

Ольга Серябкина

ФОТО: скриншот видео

Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина (Molly) стала героиней нового выпуска "Осторожно, Собчак!". Она откровенно рассказала Ксении о своих особенных отношениях с Максимом Фадеевым и впервые озвучила свои гонорары.  

Певица призналась, что в группе Serebro у нее была особая ставка - она получала больше всех.

Были периоды, когда другие две девушки получали около 600-700 евро за концерт. Ольга же получала 2000 евро, но по особому курсу. 

"В момент, когда курс был очень нестабилен, Макс создал такие условия, чтобы я от него не зависела. Плюс, я же еще пишу тексты и всегда писала. У меня еще есть авторские права", - пояснила исполнительница.  

Как отметила Ольга, Макс ей создал такие условия, что ее деньги будут постоянно копиться. 

Серябкина откровенно рассказала, что по контракту с Фадеевым получает более 10 процентов, а также от авторских отчислений ей приходит "100 тысяч евро в триместр".

При этом звезда клянется, что никогда не говорила Фадееву о том, сколько хочет зарабатывать. Он всегда ей повышал гонорар, прежде чем она это просила. 

"Так выстроилось, что мои девочки не знали сколько я получаю... Они это не знали, а обсуждать это было не принято... В этом не было конфликта внутреннего", - отмечает Ольга. 

Она отрицает роман с Фадеевым, но говорит, что у нее "особенная история отношения к Максу". 

Напомним, ранее Лена Темникова намекала на то, что у Серябкиной роман с Максом Фадеевым. С ней была солидарна и Наргиз Закирова, которая утверждала, что всем на лейбле MALFA управляет именно Ольга, а не ее продюсер. 

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