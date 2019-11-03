Загитова упала и осталась без победы на Гран-при Франции. Её обошла другая ученица Тутберидзе

16-летняя Косторная уверенно откатала произвольную программу, набрав 159,45 балла. По итогам двух программ фигуристка набрала 236,00 балла.

"Я как могла старалась завести зал, ведь люди приходят на фигурное катание точно так же, как приходят в кино. Они приходят не только для того, чтобы посмотреть прыжки, но и для всего остального", - цитирует Косторную Sport24.

Другая представительница России Алина Загитова упала во время исполнения произвольной программы и набрала по итогам двух прокатов 216,06 балла, заняв вторую строчку. Третье место досталось американке Мэрайи Белл (212,89 балла).

Алиина Загитова впервые в карьере уехала с этапа Гран-при без победы.

"Для меня это вообще никакое не разочарование. Некоторые мне уже начинают говорить, чтобы не расстраивалась, а с чего я должна расстраиваться, я не понимаю, место для меня вообще не стимул сейчас. Я каталась в удовольствие", - передаёт слова Загитовой ТАСС.