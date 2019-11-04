3 вещи, которые никогда не надо делать после посещения косметолога

Тяжелый макияж

"Если ваше лицо выглядит красным после пилинга или чистки лица, у вас может возникнуть соблазн взяться за самый тяжелый консилер, чтобы это скрыть. Не поддавайтесь этому соблазну", - говорит дерматоло, доктор медицинских наук Седжал Шах.

Поскольку процедуры для лица обеспечивают очень глубокое очищение, разумно дать коже отдохнуть от макияжа и тяжелых продуктов на день или даже дольше.

Ваши поры более открыты, чем обычно, поэтому восприимчивы к большему количеству бактерий.

Отказ от макияжа также позволит использовать более эффективные сыворотки и кремы.

Кислоты

"Я не рекомендую наносить тоники и сыворотки на кожу в течение дня или двух после процедур, особенно если они на спиртовой основе, содержат кислоты или вяжущие компоненты", - добавляет специалист. - Это может вызвать раздражение или сухость кожи".

После процедуры по уходу за лицом вам не нужно использовать глубоко очищающие средства по меньшей мере в течение двух дней

- ваша кожа и так максимально очищена.

Спортивные занятия

Если у вас не было возможности потренироваться перед походом к косметологу, может возникнуть желание приступить к занятиям спортом сразу же. Но следует подождать хотя бы день.

"Повышенный теплообмен, а также пот могут раздражать только что отслоившуюся кожу или способствовать инфицированию мест проколов.