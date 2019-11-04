3 вещи, которые никогда не надо делать после посещения косметолога
Что бы вы ни делали у косметолога - чистку лица, пилинг, мозотерапию или какую-либо другую процедуру, ваше лицо выглядит и чувствует после этого иначе. Чтобы не уничтожить достигнутый эффект, никогда не делайте эти три вещи в первые день-два после косметологических процедур, предупреждают специалисты.
Тяжелый макияж
"Если ваше лицо выглядит красным после пилинга или чистки лица, у вас может возникнуть соблазн взяться за самый тяжелый консилер, чтобы это скрыть. Не поддавайтесь этому соблазну", - говорит дерматоло, доктор медицинских наук Седжал Шах.
Поскольку процедуры для лица обеспечивают очень глубокое очищение, разумно дать коже отдохнуть от макияжа и тяжелых продуктов на день или даже дольше.
Ваши поры более открыты, чем обычно, поэтому восприимчивы к большему количеству бактерий.
Отказ от макияжа также позволит использовать более эффективные сыворотки и кремы.
Кислоты
"Я не рекомендую наносить тоники и сыворотки на кожу в течение дня или двух после процедур, особенно если они на спиртовой основе, содержат кислоты или вяжущие компоненты", - добавляет специалист. - Это может вызвать раздражение или сухость кожи".
После процедуры по уходу за лицом вам не нужно использовать глубоко очищающие средства по меньшей мере в течение двух дней
- ваша кожа и так максимально очищена.
Спортивные занятия
Если у вас не было возможности потренироваться перед походом к косметологу, может возникнуть желание приступить к занятиям спортом сразу же. Но следует подождать хотя бы день.
"Повышенный теплообмен, а также пот могут раздражать только что отслоившуюся кожу или способствовать инфицированию мест проколов.
Если мои клиенты не хотят пропускать тренировку, я советую им поехать в спортзал до нашей встречи. Коже надо дать время восстановиться", - заключает дерматолог.