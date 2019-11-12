Медведев и Надаль потерпели поражения на старте Итогового турнира АТР

Матч Медведева и Циципаса проодолжался 1 час 42 минуты и завершился победой грека со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

За время поединка Медведев, который занимает четвёртое место в мировом рейтинге, сделал шесть эйсов и ни разу не ошибся при подаче. Его соперник пять раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт и также не допустил двойных ошибок.

Добавим, что Циципас никогда ранее не обыгрывал Медведева, а счёт личных встреч оппонентов стал 5:1 в пользу россиянина.

"Долго ждал победы над Медведевым. Здорово, что выиграл именно сегодня. С Даней не бывает легко. Эта победа очень многое для меня значит. Я доказал, что сегодня был лучше", - цитирует спортсмена Sport24.

В другом матче второго игрового дня первая ракетка мира Рафаэль Надаль уступил немцу Александру Звереву, занимающему 7-е место мирового рейтинга - 2:6, 4:6.

Матч между теннисистами продолжался 1 час 24 минуты. На счету Надаля пять эйсов и ни одной ошибки при подаче, а в активе Зверева 11 подач навылет, три брейк-пойнта и две двойные ошибки. Добавим, что Зверев обыграл испанца впервые за шесть очных поединков.

"Я очень разочарован. Не смог сыграть так, как умею. И близко не показал свои 100 процентов, а со Зверевым надо играть по полной. Если делать столько ошибок, сколько я сегодня, выиграть на Итоговом турнире АТР невозможно", - цитирует Надаля Sport24.