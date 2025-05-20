Фото Даугавиньш поделился эмоциями после болезненного поражения от Австрии

Капитан хоккейной сборной Латвии Каспар Даугавиньш в интервью Латвийскому телевидению (LTV) выразил надежду, что у него еще будет возможность сыграть в составе национальной команды.
Сборная Латвии во вторник завершила участие в чемпионате мира 2025 года, уступив в решающем матче за выход в четвертьфинал Австрии со счетом 1:6 (0:1, 1:2, 0:3).
"С самого начала не хватило концентрации. Австрийцы вышли заряженные - выигрывали все единоборства, прижали нас", - сказал Каспар Даугавиньш.
"Мы не играли в свой хоккей, который всегда был дисциплинированным и четко выстроенным. Потом было уже трудно что-то изменить по ходу игры", - добавил капитан.
"Молодцы! Австрия весь турнир показывала, что является очень сильным соперником - быстрым и агрессивным", - похвалил противников латвийский хоккеист.
"Честно скажу, было сложно найти правильный способ, как против них играть", - признал Даугавиньш, недавно отпраздновавший 37-летие.
Даугавиньш считает, что в жизни не так много вещей лучше, чем представлять свою страну на чемпионате мира, играя при полных трибунах и поддержке латвийских болельщиков.
"Это была привилегия. Надеюсь, что у меня еще будет такая возможность", - сказал капитан сборной Латвии, который вернулся в хоккей, изменив принятое в прошлом году решение завершить карьеру.
Даугавиньш является самым результативным игроком в истории сборной Латвии на чемпионатах мира в элитном дивизионе. В 85 матчах он набрал 49 очков за результативность (23 гола и 26 передач).
Однако на этом турнире Даугавиньш в семи матчах отметился лишь одной результативной передачей и завершил турнир с отрицательным коэффициентом полезности –2.
"Мне кажется, что я все делал правильно. Можно много говорить и быть умным задним числом. Но результативности не было - а это то, что я должен был делать [набирать очки]", - отметил игрок.
По словам Даугавиньша, в этом году он чувствовал себя физически лучше, чем в предыдущие годы. "Но тогда возникает вопрос - складывается ли это с твоей уверенностью и результативностью?"
Сборную Латвии в феврале следующего года ждет участие в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
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