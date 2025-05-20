Фото Даугавиньш поделился эмоциями после болезненного поражения от Австрии

Сборная Латвии во вторник завершила участие в чемпионате мира 2025 года, уступив в решающем матче за выход в четвертьфинал Австрии со счетом 1:6 (0:1, 1:2, 0:3).

"С самого начала не хватило концентрации. Австрийцы вышли заряженные - выигрывали все единоборства, прижали нас", - сказал Каспар Даугавиньш.

"Мы не играли в свой хоккей, который всегда был дисциплинированным и четко выстроенным. Потом было уже трудно что-то изменить по ходу игры", - добавил капитан.

"Молодцы! Австрия весь турнир показывала, что является очень сильным соперником - быстрым и агрессивным", - похвалил противников латвийский хоккеист.

"Честно скажу, было сложно найти правильный способ, как против них играть", - признал Даугавиньш, недавно отпраздновавший 37-летие.

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Даугавиньш считает, что в жизни не так много вещей лучше, чем представлять свою страну на чемпионате мира, играя при полных трибунах и поддержке латвийских болельщиков.

"Это была привилегия. Надеюсь, что у меня еще будет такая возможность", - сказал капитан сборной Латвии, который вернулся в хоккей, изменив принятое в прошлом году решение завершить карьеру.