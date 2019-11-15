Как избежать нарушений сна и бессонницы?

Своими рекомендациями делятся приглашенный эксперт BENU Aptieka, психотерапевт Андрис Веселовскис и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Человек проводит во сне приблизительно одну треть своей жизни. Чем лучше человек выспится, тем лучше он будет чувствовать себя во время бодрствования и тем здоровее будет. Эта закономерность работает и в обратном направлении, а именно, чем здоровее и удовлетвореннее человек во время бодрствования, тем лучше и здоровее у него сон. Во время сна человек отдыхает и "заряжает батарейки" – как физические, так и эмоциональные. Во сне "перерабатываются" стрессы предыдущего дня, решаются задачи, обрабатывается информация. Во время бодрствования мы "подвергаем цензуре" свои мысли, обманываем себя, а вот содержание снов точно характеризует происходящее в голове человека.

Наиболее частые причины бессонницы и нарушений сна

Нарушения сна могут быть вызваны органическими или психоэмоциональными причинами, поясняет Веселовскис. Чаще всего сон нарушается по психоэмоциональным причинам – из-за тревоги, депрессии, выгорания или чрезмерного стресса. Если человек неделями, месяцами плохо спит, это нельзя оставлять без внимания. В таких случаях нужно обращаться к семейному врачу, чтобы выяснить причины нарушений сна и решить эту проблему.

Как себе помочь?

Прежде всего следует понять причины нарушений сна. Если они вызваны каким-то физическим заболеванием, например, повышенным давлением, необходимо привести в порядок давление, то есть прежде всего нужно лечить органические заболевания.

Если же нарушения сна вызваны психоэмоциональными факторами, то нужно искать способ, как упорядочить свой внутренний мир. В случае депрессии помогут психотерапия, медикаменты, смена образа жизни. Если человек "выгорел" на работе, нужно отдохнуть, научиться справляться со стрессом. Если же он плохо спит из-за конфликтов, нужно научиться разрешать конфликты… Существуют тысячи проблем и причин, которые могут вызвать нарушения сна. Устранение причин (а не последствий) поможет восстановить качество сна.

К кому специалисту обращаться?

Если нарушения сна частые, и из-за этого Вы плохо себя чувствуете днем, следует устранить причины. Когда человек не может справиться с ними сам, нужно обязательно обратиться к специалисту. Первый шаг – это посещение семейного врача. Он должен оценить ситуацию, провести обследования, дать рекомендации или направить пациента к другим специалистам – для обследования или лечения. Пациента после травмы головы следует направить к неврологу, пациента с тяжелой депрессией лучше всего будет лечить психиатр, а с легкой депрессией – психотерапевт. Гормональные нарушения поможет урегулировать эндокринолог.

Рекомендации для здорового сна