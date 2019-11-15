Как избежать нарушений сна и бессонницы?

В Латвии нарушения сна – очень распространенная проблемы. У некоторых они вызваны тревогой, депрессией, выгоранием – в погоне за достижениями. Нарушения сна почти всегда являются спутником этих проблем. Как улучшить качество своего сна и избежать бессонницы и нарушений сна?
Своими рекомендациями делятся приглашенный эксперт BENU Aptieka, психотерапевт Андрис Веселовскис и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.
Человек проводит во сне приблизительно одну треть своей жизни. Чем лучше человек выспится, тем лучше он будет чувствовать себя во время бодрствования и тем здоровее будет. Эта закономерность работает и в обратном направлении, а именно, чем здоровее и удовлетвореннее человек во время бодрствования, тем лучше и здоровее у него сон. Во время сна человек отдыхает и "заряжает батарейки" – как физические, так и эмоциональные. Во сне "перерабатываются" стрессы предыдущего дня, решаются задачи, обрабатывается информация. Во время бодрствования мы "подвергаем цензуре" свои мысли, обманываем себя, а вот содержание снов точно характеризует происходящее в голове человека.
Наиболее частые причины бессонницы и нарушений сна
Нарушения сна могут быть вызваны органическими или психоэмоциональными причинами, поясняет Веселовскис. Чаще всего сон нарушается по психоэмоциональным причинам – из-за тревоги, депрессии, выгорания или чрезмерного стресса. Если человек неделями, месяцами плохо спит, это нельзя оставлять без внимания. В таких случаях нужно обращаться к семейному врачу, чтобы выяснить причины нарушений сна и решить эту проблему.
Как себе помочь?
Прежде всего следует понять причины нарушений сна. Если они вызваны каким-то физическим заболеванием, например, повышенным давлением, необходимо привести в порядок давление, то есть прежде всего нужно лечить органические заболевания.
Если же нарушения сна вызваны психоэмоциональными факторами, то нужно искать способ, как упорядочить свой внутренний мир. В случае депрессии помогут психотерапия, медикаменты, смена образа жизни. Если человек "выгорел" на работе, нужно отдохнуть, научиться справляться со стрессом. Если же он плохо спит из-за конфликтов, нужно научиться разрешать конфликты… Существуют тысячи проблем и причин, которые могут вызвать нарушения сна. Устранение причин (а не последствий) поможет восстановить качество сна.
К кому специалисту обращаться?
Если нарушения сна частые, и из-за этого Вы плохо себя чувствуете днем, следует устранить причины. Когда человек не может справиться с ними сам, нужно обязательно обратиться к специалисту. Первый шаг – это посещение семейного врача. Он должен оценить ситуацию, провести обследования, дать рекомендации или направить пациента к другим специалистам – для обследования или лечения. Пациента после травмы головы следует направить к неврологу, пациента с тяжелой депрессией лучше всего будет лечить психиатр, а с легкой депрессией – психотерапевт. Гормональные нарушения поможет урегулировать эндокринолог.
Рекомендации для здорового сна
- Учиться чувствовать себя хорошо в любой момент, здесь и сейчас. Не жить прошлым. Не торопиться в будущее. Лучше всего человек себя чувствует, живя в настоящем;
- избавиться от излишеств – не перенапрягаться на работе и учебе, не переедать и не "перегуливать" – чрезмерная активность перенапрягает мозг, и он не может остановиться. Умеренность во всем – полезна;
- разумно планировать свое время: учебе – свое время, отношениям – свое, отдыху – свое, сну – свое;
- своевременно решать эмоциональные проблемы – не терпеть месяцами. Чем дольше будут сохраняться эти эмоциональные проблемы, тем дольше и труднее будет их решать;
- вовремя ложиться спать – каждый день примерно в одно и тоже время.
- перед сном немного расслабиться, отдохнуть. Не делать ничего слишком активного или беспокоящего;
- сон должен быть достаточно длительным.
Совет фармацевта
Для более здорового сна фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня рекомендует начать с упорядочения режима сна, стараться идти спать в одно и то же время. Стараться уладить споры и конфликты до отхода ко сну, чтобы на пришлось ложиться спать с болями в сердце и с бурными эмоциями. Если бессонница и трудности с засыпанием возникли по другим причинам, например, из-за физического или умственного переутомления, то могут помочь натуральные успокаивающие средства, например, чай из мелиссы, мяты или шишечек хмеля и пищевые добавки, содержащие цветки пассифлоры.
У пожилых людей нарушения сна могут быть связаны с недостатком мелатонина в организме. В этом случае для улучшения качества засыпания можно принимать пищевые добавки, содержащие мелатонин. Если они все-таки не дают желаемого эффекта, рекомендуется обратиться к специалисту.
В случаях, когда нарушения сна затягиваются на несколько недель или месяцев, необходимо обратиться к своему семейному врачу, чтобы выяснить причину их возникновения и решить эту проблему.
Заботьтесь о своем сне, так как он оказывает большое влияние на качество нашей жизни и здоровье!
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