"Это может закончиться слезами". Почему Мейвезеру не стоит возвращаться на ринг

Возвращение в спорт, как бизнес-стратегия

Флойд Мейвезер успешно превращал возвращение на ринг после завершения карьеры в бизнес, так как бои такого типа вызывают ажиотаж, который неизбежно привлекает большее количество зрителей.

Американский журналист Алан Доусон считает, что в этот раз бизнес-план Мейвезера может закончиться плачевно для боксёра. "Перед каждым боем Флойд обещает зрителям пот и кровь. В этот раз всё может закончиться слезами. И слёзы будут его", - высказался журналист.

В первый раз Мейвезер завершил свою карьеру в 2007-м году, после победы над британским боксёром Рикки Хаттоном. Известный боец вернулся на ринг уже через два года, встретившись с Хуаном Мануэлем Родригесом. Тот бой показал, что во время своего отсутствия Мейвезер времени зря не терял. После он также одержал победу над такими известными боксёрами как Мигель Кото, Сауль Альварес и Мэнни Пакьяо.

После первого возвращения Мейвезер стал обладателем пяти поясов чемпиона мира, вдобавок заработав больше 600 миллионов долларов США (540 миллионов евро). Всего этого он добился всего лишь за десять боёв.

Но пришёл черёд снова завершить карьеру, казалось бы, по-настоящему. Люди слышали, как перед последним раундом против Андре Берто Мейвезер поблагодарил своего отца за проделанную работу. "Всё, чему ты учил меня с первого дня, я всё это запомню. Я тебя люблю", - выразил признание спортсмен своему отцу.

Видео: Мейвезер перед последним раундом против Берто

Потеря формы с Макгрегором и фарс в Японии

Но легендарному боксёру было мало. Впереди был ещё один бой, чтобы добиться идеального баланса побед и поражений - 50:0. И этот бой был с никем иным, как со скандальным ирландским бойцом смешанных боевых искусств (ММА) Конором Макгрегором.

За этот бой Мейвезер заработал рекордную сумму - 275 миллионов долларов США (249 миллионов евро), но то, как боксёр проявил себя во время боя, нельзя назвать впечатляющим. Макгрегору удалось нанести сопернику 111 ударов - это число превышает показатели любого другого боксёра против Мейвезера. Да, в 2017-ом году Макгрегор безусловно был одним из самых опасных бойцов в октагоне, который побеждал в боях именно благодаря элементам из бокса. Но, тем не менее, он всё ещё оставался новичком в профессиональном боксе.

"Да, Мейвезер выиграл бой, но он выглядел старовато, сражаясь с новичком. Уже тогда было ясно, что он больше не смог бы выйти на ринг против таких звёзд бокса, как Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд или Сауль Альварес", - писал Доусон.

Никто не удивился, когда после этого боя Мейвезер сообщил о завершении карьеры. Мейвезер достиг идеального баланса, заработал рекордную сумму - ему больше нечего было делать на ринге, нечего было доказывать.