"Это может закончиться слезами". Почему Мейвезеру не стоит возвращаться на ринг

В конце прошлой недели мир спорта сотрясла новость о том, что легендарный Флойд Мейвезер вернётся в бокс в 2020-м году. Это не первый раз, когда боксёр сообщает о завершении карьеры и потом возвращается на ринг, но Алан Доусон из Business Insider считает, что это возвращение может стать для американца одним из самых болезненных.
Возвращение в спорт, как бизнес-стратегия
Флойд Мейвезер успешно превращал возвращение на ринг после завершения карьеры в бизнес, так как бои такого типа вызывают ажиотаж, который неизбежно привлекает большее количество зрителей.
Американский журналист Алан Доусон считает, что в этот раз бизнес-план Мейвезера может закончиться плачевно для боксёра. "Перед каждым боем Флойд обещает зрителям пот и кровь. В этот раз всё может закончиться слезами. И слёзы будут его", - высказался журналист.
В первый раз Мейвезер завершил свою карьеру в 2007-м году, после победы над британским боксёром Рикки Хаттоном. Известный боец вернулся на ринг уже через два года, встретившись с Хуаном Мануэлем Родригесом. Тот бой показал, что во время своего отсутствия Мейвезер времени зря не терял. После он также одержал победу над такими известными боксёрами как Мигель Кото, Сауль Альварес и Мэнни Пакьяо.
После первого возвращения Мейвезер стал обладателем пяти поясов чемпиона мира, вдобавок заработав больше 600 миллионов долларов США (540 миллионов евро). Всего этого он добился всего лишь за десять боёв.
Но пришёл черёд снова завершить карьеру, казалось бы, по-настоящему. Люди слышали, как перед последним раундом против Андре Берто Мейвезер поблагодарил своего отца за проделанную работу. "Всё, чему ты учил меня с первого дня, я всё это запомню. Я тебя люблю", - выразил признание спортсмен своему отцу.
Видео: Мейвезер перед последним раундом против Берто
Потеря формы с Макгрегором и фарс в Японии
Но легендарному боксёру было мало. Впереди был ещё один бой, чтобы добиться идеального баланса побед и поражений - 50:0. И этот бой был с никем иным, как со скандальным ирландским бойцом смешанных боевых искусств (ММА) Конором Макгрегором.
За этот бой Мейвезер заработал рекордную сумму - 275 миллионов долларов США (249 миллионов евро), но то, как боксёр проявил себя во время боя, нельзя назвать впечатляющим. Макгрегору удалось нанести сопернику 111 ударов - это число превышает показатели любого другого боксёра против Мейвезера. Да, в 2017-ом году Макгрегор безусловно был одним из самых опасных бойцов в октагоне, который побеждал в боях именно благодаря элементам из бокса. Но, тем не менее, он всё ещё оставался новичком в профессиональном боксе.
"Да, Мейвезер выиграл бой, но он выглядел старовато, сражаясь с новичком. Уже тогда было ясно, что он больше не смог бы выйти на ринг против таких звёзд бокса, как Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд или Сауль Альварес", - писал Доусон.
Никто не удивился, когда после этого боя Мейвезер сообщил о завершении карьеры. Мейвезер достиг идеального баланса, заработал рекордную сумму - ему больше нечего было делать на ринге, нечего было доказывать.
Но и это ещё не всё - 31-го декабря 2018-го года Мейвезер решил принять участие в демонстративном бою в Токио против местной звезды кикбоксинга Тенсина Насукавы, который был моложе легендарного боксёра на 21 год. Молодой японский спортсмен не доставил проблем ветерану - бой закончился уже в первом раунде после того, как американец отправил Насукаву в нокдаун несколько раз.
Этот бой вызвал бурную реакцию среди спортивных экспертов. Шеннон Шарп из Fox Sports назвал это фарсом, в то время как уважаемый журналист ESPN, Ариэль Хельвани, предпочёл использовать более простое слово "позор".
Floyd Mayweather is watering down his brand... pic.twitter.com/COwSZriJWP— Chael Sonnen (@ChaelSonnen) November 7, 2018
Бывший боец UFC Брендан Шауб считает, что этот бой был договорным.
Видео: Мейвезер против Насукавы
История не благосклонна к Мейвезеру
У бокса богатая история и в ней можно отыскать множество примеров, когда известные боксёры упустили тот самый момент, чтобы повесить свои боксёрские перчатки на гвоздь.
Легендарный Мухаммед Али, которого многие считают лучшим боксёром всех времён, в возрасте 36 лет сообщил о завершении своей карьеры, но предложение в 8 миллионов выманило американца с его "пенсии" всего через два года.
Перед боем было заметно, что Али принял участие в достаточном количестве сражений, так как у боксёра всё время дрожали руки и он часто запинался. Результат боя после такого возвращения был предсказуем - соперник Али, Лерой Холмс, выиграл бой техническим нокаутом в 10-м раунде. К сожалению, известному боксёру оказалось мало одного поражения, год спустя он проиграл Тревору Бербику.
Завершение карьеры легендарного Майка Тайсона также было не из приятных - он потерпел поражение в трёх из четырёх боёв.
Другая легенда бокса, Рой Джонс-младший, в 2003-м году завоевал титул чемпиона в тяжёлом весе. Это достижение заслуживало уважения ещё и потому, что боксёр начинал свою карьеру в среднем весе. Возможно, на этом ему и стоило остановиться, так как после этого известный боксёр потерпел поражения ещё в восьми поединках.
Конечно, нет гарантии, что Мейвезера ожидает подобная судьба, но Доусон считает, что американцу не стоит возвращаться на ринг. "Флойд безусловно является одним из самых успешных боксёров последнего десятилетия, но ему пора уходить на "пенсию". Если это не произойдёт сейчас, то он продолжит так делать, пока не потерпит первое поражение. И это будет сокрушительным ударом для его репутации непобедимого боксёра", - высказал свою точку зрения журналист.
Видео: Самые яркие моменты в карьере Мейвезера