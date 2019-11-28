"Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье". Букмекеры оценили шансы Фергюсона победить Хабиба

Только на этой неделе стала известна дата поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, но букмекеры уже начали принимать ставки на этот бой.
Так, букмекерская компания Olimp считает фаворитом боя дагестанца Хабиба Нурмагомедова. Вероятность его победы оценивается коэффициентом 1.44 (66 процентов). Шансы на успех Фергюсона - 2.90 (32 процента). Ничья, по мнению букмекеров, маловероятна - 50.00 (2 процента).
Отметим, что в предыдущих боях с Дастином Порье и Конором Макгрегором шансы Нурмагомедова на победу оценивались примерно так же, а в поединках с Дарреллом Хорчером, Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Элом Яквинтой - дагестанец считался безоговорочным фаворитом.
Бывший боец UFC россиянин Олег Тактаров поделился ожиданиями от предстоящего боя, отметив, что победителя предугадать сложно и поединок может пойти по любому сценарию.
"Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье, которого он выжимал к сетке. Фергюсона прижать к сетке сложно, а ударная техника у него не хуже, чем у Хабиба. Если не дойдет до борьбы, то шансов в стойке у американца даже немного побольше", - цитирует Тактарова "Подмосковье сегодня".
Добавим, что поединок Хабиба и Фергюсона запланирован на 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке. Сообщается, что победитель этого противостояния будет отстаивать титул в поединке против Джастина Гэтжи.