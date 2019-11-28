"Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье". Букмекеры оценили шансы Фергюсона победить Хабиба

"Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье, которого он выжимал к сетке. Фергюсона прижать к сетке сложно, а ударная техника у него не хуже, чем у Хабиба. Если не дойдет до борьбы, то шансов в стойке у американца даже немного побольше", - цитирует Тактарова "Подмосковье сегодня".