Ему 17, его хвалит Моуринью и он может играть за сборную Латвии

Недавно на одной из пресс-конференций "Тоттенхэма" главный тренер команды Жозе Моуринью отметил, что ему запомнился молодой игрок Денис Чиркин, который регулярно выступает за молодёжную команду (U-19).

"Ему 17 лет и он ещё ребёнок, но очень талантливый. В будущем я бы хотел, чтобы он тренировался со взрослой командой, а я бы помог ему стать лучше", - цитирует португальского специалиста портал hitc.com.

Казакевич в свою очередь отметил, что у молодого защитника английский паспорт, а его родители родом из Даугавпилса. "В 2016 году он провёл два матча за молодёжную сборную Латвии - против австрийской команды и в Словакии против сборной Братиславы".

#thfc Congratulations to England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 u17 leftback @DCirkin3 on playing in a 3-2 victory over France today. Dennis is looking a real prospect and has already featured in the youth Champions League. pic.twitter.com/6Yxzgf05fW — Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) February 7, 2019

Денис родился в Дублине, но в возрасте трёх лет перебрался в Лондон. "Талантливый левый защитник, который хорошо читает игру и не стесняется продвигаться вперёд, чтобы поддержать атаку", - так гласит текст о нём на официальном сайте "Тоттенхэма".

Чиркин также выступал за сборную Англии U-17, но это не обязывает его выступать только за сборную этой страны. Решающим фактором (какую страну в будущем будет представлять футболист) является первый официальный матч за взрослую сборную. После этого выступать за другую взрослую команду будет нельзя.

"Сейчас многие граждане Латвии перебрались в другие страны и в нашем поле зрения находятся многие футболисты в возрасте 17-20 лет, которые тренируются в академиях других стран. Один из таких футболистов - Дэвид Титов, который играет за английский "Брентфорд". Есть и другие парни, родители которых родились в Латвии. Следим за ними и по возможности приглашаем в сборные. Есть и те, кто сам нам нам пишет или их родители выходят на связь с нами", - говорит Казакевич.

David Titov called up to Latvia U19 group 🇱🇻https://t.co/VRuNRVAboU pic.twitter.com/XPctYSLsL4 — Brentford FC (@BrentfordFC) February 27, 2018

Что касается Чиркина, то молодой футболист считается одним из самых талантливых игроков академии "Тоттенхэма" и уже выступал в Юношеской Лиге чемпионов УЕФА.