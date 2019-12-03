Вт, 3.12.2019
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Ему 17, его хвалит Моуринью и он может играть за сборную Латвии

Денис Чиркин

ФОТО: www.tottenhamhotspur.com

17-летний футболист Денис Чиркин играет в системе лондонского "Тоттенхэма" и выступал как за молодёжные сборные Латвии, так и Англии. Для молодого игрока по-прежнему открыт путь в обе взрослые сборные. Об этом агентству LETA рассказал главный тренер сборной Латвии (U-21) Дайнис Казакевич.

Недавно на одной из пресс-конференций "Тоттенхэма" главный тренер команды Жозе Моуринью отметил, что ему запомнился молодой игрок Денис Чиркин, который регулярно выступает за молодёжную команду (U-19).

"Ему 17 лет и он ещё ребёнок, но очень талантливый. В будущем я бы хотел, чтобы он тренировался со взрослой командой, а я бы помог ему стать лучше", - цитирует португальского специалиста портал hitc.com.

Казакевич в свою очередь отметил, что у молодого защитника английский паспорт, а его родители родом из Даугавпилса. "В 2016 году он провёл два матча за молодёжную сборную Латвии - против австрийской команды и в Словакии против сборной Братиславы".

Денис родился в Дублине, но в возрасте трёх лет перебрался в Лондон. "Талантливый левый защитник, который хорошо читает игру и не стесняется продвигаться вперёд, чтобы поддержать атаку", - так гласит текст о нём на официальном сайте "Тоттенхэма".

Чиркин также выступал за сборную Англии U-17, но это не обязывает его выступать только за сборную этой страны. Решающим фактором (какую страну в будущем будет представлять футболист) является первый официальный матч за взрослую сборную. После этого выступать за другую взрослую команду будет нельзя.

"Сейчас многие граждане Латвии перебрались в другие страны и в нашем поле зрения находятся многие футболисты в возрасте 17-20 лет, которые тренируются в академиях других стран. Один из таких футболистов - Дэвид Титов, который играет за английский "Брентфорд". Есть и другие парни, родители которых родились в Латвии. Следим за ними и по возможности приглашаем в сборные. Есть и те, кто сам нам нам пишет или их родители выходят на связь с нами", - говорит Казакевич.

Что касается Чиркина, то молодой футболист считается одним из самых талантливых игроков академии "Тоттенхэма" и уже выступал в Юношеской Лиге чемпионов УЕФА.

56-летний Моуринью после прихода в "Тоттенхэм" заявил, что хочет заниматься прогрессом молодых футболистов, которые в будущем помогут основной команде. Чиркин мог бы стать одним из таких игроков.

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