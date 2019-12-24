В детстве он привязывал к волосам автобус и тащил его. Что делает повзрослевший Брюс Хлебников?

С тех пор прошло достаточно много времени, появились новые герои, а о Брюсе все забыли. Когда мы готовили материал о "Маленьком Геркулесе", то вспомнили и о Хлебникове и решили разобраться, как поживает рекордсмен Книги Гиннесса.

Считается, что на счету Брюса десятки мировых рекордов, которые он установил будучи мальчишкой. Тогда в этом никто не сомневался, а сегодня аудитория разделилась и некоторые не верят в рекорды Брюса и считают, что это грамотно продуманная пиар-компания.

Хлебников родился в 1989 году (по некоторым источникам в 1987) и с детства начал увлекаться боевиками с Джеки Чаном, Ван Даммом и Брюсом Ли. Кстати, именно в честь этого киноактёра и был назван Хлебников.

В пятилетнем (семилетнем) возрасте он получил второй ученический пояс по ушу, а вскоре установил первый рекорд - сдвинул с места автомобиль "Волга". Шесть лет спустя Хлебников протащил за собой военный истребитель массой 12 тонн, правда, по словам главного редактора "Книги рекордов России" Алексея Свистунова, этот случай был всего лишь "трюком".

В 2002 году Хлебников протащил прогулочный катер весом в 105 тонн на расстояние 15 метров, привязав его верёвкой к своим волосам. Таких рекордов у Брюса целый список. Карьера юного Брюса развивалась стремительно и уже вскоре слава о нём перешагнула за пределы России.

В какой-то момент Брюс исчез из поля зрения. Многие связывают это с тем, что Хлебников начал учиться в Академии национальной безопасности, обороны и правопорядка.

Телезрители вновь увидели Хлебникова лишь в 2011 году, когда он появился в шоу "Танцы со звёздами". Там, кстати, случился скандал между ним и Лерой Кудрявцевой. Причиной стычки стало то, что Хлебников назвал собачку телеведущей, с которой она пришла на эфир, "писклявой козявкой". В ответ Кудрявцева послала Брюса в неизвестном направлении.

После участия в телешоу Хлебников вновь пропал из поля зрения и его фамилия появилась в СМИ лишь в 2014 году - на сайте "Московского Комсомольца" есть заметка, что его задержали за езду без прав в Москве.

Ну и наконец последнее упоминание Брюса в СМИ случилось в 2018 году. Фамилия Брюса упоминалась в прессе в связи с "делом сестёр Хачатурян", где он выступал другом и защитником отца сестер Хачатурян.

"Он был святой, чистый человек. Он всех, любого спросите, кто его знает, он всегда всем помогал. Всегда всем делал только добро, понимаете? А эти девочки, я не знаю, с какой там они компанией связались, они себя вели просто противоположно совсем", - приводит слова силача-рекордсмена "Первый Канал".