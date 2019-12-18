Джошуа возьмёт уроки у Бриедиса? Британский боксёр хочет одолеть Усика

В первую субботу декабря Джошуа провёл бой-реванш против мексиканца Энди Руиса, в котором одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, британский тяжеловес вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Ещё неизвестно, кто станет следующим соперником Джошуа, однако у организаций IBF и WBO обязательными претендентами на титул являются Кубрат Пулев (Болгария) и Александр Усик (Украина).

Следующий бой Джошуа должен состоятся в конце марта или начале апреля 2020-го года. Британский боксёр в интервью Sky Sports признался, что его внимание сосредоточено на Усике.

"Мне бы хотелось иметь таких соперников, как Усик, чтобы позже я мог говорить, что победил такого боксёра", - говорил Джошуа. "Он очень хорошо использует ноги, а руки размещает в хороших позициях. Ты не можешь нанести ему удар, потому что он очень хорошо двигается", - хвалит Усика чемпион мира.

"Я уже изучаю Усика, начиная с его работы ног и заканчивая положением рук. Затем я встречусь с бывшими соперниками Александра, чтобы получить информацию о том, как его победить", - сказал Джошуа.

В январе 2018-го года у Усика был один из тяжелейших боёв в его карьере. Он сражался против латвийского боксёра Майриса Бриедиса, который за свою карьеру потерпел лишь одно поражение, проиграв именно украинцу.

После этого летом 2018-го года украинский боксёр стал абсолютным чемпионом мира в первой весовой категории (до 90,7 кг), сейчас же он продолжает свою карьеру в тяжёлом весе.