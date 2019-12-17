Джошуа снова чемпион. Кто станет его следующим соперником?

Поединок между Джошуа и Руисом состоялся в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. В итоге судьи признали победу британца - 118:110, 118:110, 118:110.

30-летний Джошуа за время своей профессиональной боксёрской карьеры одержал 23 победы (21 нокаутом) и потерпел лишь одно поражение - это случилось летом во время первой дуэли против Руиса.

Чтобы стать безоговорочным чемпионом мира, Джошуа нужно получить пояс WBC, который находится во владении американского боксёра Деонтея Уайлдера с 2015-го года. Следующий бой Уайлдер проведёт против британца Тайсона Фьюри. Эти боксёры уже сталкивались год назад, но тогда бой завершился вничью.

В связи с этим Уайлдер не станет следующим соперником Джошуа. Но кто бы это мог быть? В британских СМИ перечисляются разные варианты…

BBC сообщает, что следующим бой Джошуа может провести против своего соотечественника - британца Диллиана Уайта.

В 2015-м году они уже боксировали друг против друга - тогда победу одержал Джошуа, что стало первым поражением для Уайта за всю его профессиональную карьеру. На счету Уайта 27 побед (18 нокаутом).

Однако, у организаций IBF и WBO есть свои обязательные претенденты - Кубрат Пулев (Болгария) и Александр Усик (Украина).

38-летний Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение - в 2014-м году против украинца Владимира Кличко. В свою очередь, Усик, которому сейчас 32 года, одержал победу во всех своих 17 поединках (13 нокаутом). Правда, лишь в одном из них он сражался в тяжёлом весе, в то время как в остальных боях он состоял в первой весовой категории (до 90,7 кг).

Менеджер Джошуа Эдди Хирн в интервью Sky Sports рассказал, что следующим противником Джошуа может стать именно Пулев.

"Мне нужно переговорить с IBF и WBO. Энтони Джошуа хочет защитить пояса. Думаю, что сначала будет Пулев, а потом Усик", - сказал Хирн.

Он также сказал, что следующий бой Джошуа может состояться в апреле или мае 2020 года.

Организация WBO сообщила, что Джошуа необходимо защитить пояс чемпиона перед обязательным претендентом Усиком в течение шести месяцев (180 дней).