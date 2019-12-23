Британский танцор и вокалист электронной группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым у себя дома в Эссексе 4 марта в возрасте 49 лет.

В начале карьеры Флинт был лишь танцором, но в 1996 году его дебют в хите Firestarter, поднял артиста на вершину славы.

Образ Кита стал визитной карточкой группы.

В альбоме The Fat of the Land, было представлено несколько песен, в которых полноценно пел Флинт и которые вошли в золотую коллекцию The Prodigy: Breathe, Serial Thrilla, Firestarter и Fuel My Fire.

Невероятный успех альбома сделал Кита фактически лицом The Prodigy.Флинт не боялся экспериментов с другими проектами, включая такие группы как FLINT и Clever Brains Fryin'. Но он выпустил лишь один коммерческий сингл AIM 4 своей группы FLINT.