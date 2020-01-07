СМИ: Дни Стояновича во главе сборной, похоже, сочтены

Издание сообщает, что для Стояновича, вполне возможно, последняя игра в роли главного тренера латвийской сборной уже состоялась, а ЛФФ высматривает местных специалистов на его пост. Такое решение ЛФФ поясняет финансовым аспектом - пока ещё занимающий пост главного тренера Стоянович каждый месяц получал 11 000 евро, а начиная с 2020-го года его оклад вырос ещё на три тысячи. При этом в Латвии Стояновичу также оплачивают проживание.

Отметим, что при увольнении Стояновича раньше срока, ему полагается компенсация в размере 150 000 евро. Выплатить такую сумму, в силу финансовых трудностей, ЛФФ на данный момент не способна.

"Беря во внимание футболистов и представляемые ими клубы, можно сказать, что игроки ничем особенным не выделяются, потому и зарождаются сомнения о необходимости специалиста столь высокого калибра", - в разговоре с журналом отметил член правления ЛФФ Артур Закрешевскис.

ФОТО: Latvijas Futbola federācija (lff.lv)

"Стоянович квалифицированный тренер, но с теми игроками, которые у нас есть на данный момент, целенаправленно тратить такие большие суммы нет необходимости", - продолжил Закрешевскис.

"Славиша получает самую большую зарплату, которую мы когда-либо платили тренерам. Беря во внимание наше финансовое положение, привлечь местных специалистов было бы дешевле. Мы бы прибегли к такой возможности не только в целях экономии, но и чтобы у наших тренеров также была возможность получить опыт", - заявил член правления.

Сообщается, что Стояновича на пост главного тренера сборной Латвии утвердил бывший президент ЛФФ Каспар Горкш, но сейчас шесть из восьми членов правления высказываются в пользу того, чтобы пост достался местному специалисту. В качестве кандидата рассматриваются Дайнис Казакевич, Тамаз Пертия и Виктор Добрецов.

ФОТО: Latvijas Futbola federācija (lff.lv)

На состоявшемся в декабре конгрессе ЛФФ вопрос о смене главного тренера не рассматривался, но, возможно, тема будет поднята на предстоящем заседании 20-го января.

Несмотря на слабую игру латвийской сборной в прошедшем квалификационном цикле чемпионата Европы 2020-го года, Стоянович всё же смог достичь некоторых положительных результатов. Он ввёл правила внутреннего распорядка, в которых говорится о том, как игроки должны вести себя в публичных местах и в общении с представителями СМИ.

Под руководством Стояновича состав также немного "посвежел" - в 2019 году в сборной дебютировали Антоний Черномордый, Алексей Грязнов, Мартиньш Кигурс, Эрик Пунцулс, Даниэль Онтужанс, Борис Богдашкин и Арманд Петерсонс.