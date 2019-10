Jauniesauktie! Vilks ielavās @rigafc treniņā, lai pirmoreiz uz Latvijas izlasi izsauktu @ozolsroberts un @acernomordijs. Laipni lūdzam barā 🇱🇻🐺 #11vilki #KAZLVA #ANDLVA #Ozols #Černomordijs #Latvijasizlase #NationsLeague

A post shared by Futbols (@kajbumba) on Nov 9, 2018 at 5:45am PST