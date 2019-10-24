TVNET продолжает знакомить вас с футболистами, которые защищают цвета сборной Латвии. Наш сегодняшний гость - защитник команды Riga FC Антоний Черномордый.

Антоний Черномордый

Дата рождения: 26.09.1996

26.09.1996 Позиция: Защитник

Защитник Матчи/голы за сборную: 3/0

3/0 Клуб: Riga FC

Блиц-интервью. 20 вопросов Антонию Черномордому

Антоний - новое лицо в сборной Латвии по футболу. Впервые в национальную команду Антоний был вызван в ноябре 2018 года, когда главной футбольной командой страны руководил Миксу Паателайнен. Правда, дебютировать за сборную удалось лишь 10 месяцев спустя, когда командой руководил уже другой специалист - Славиша Стоянович.

Урок спорта в Даугавпилсе, который всё изменил

Что касается футбольной карьеры Антония, то она началась, когда парень учился в первом классе Польской гимназии в Даугавпилсе. Так получилось, что мы с Антонием учились в одной школе, поэтому слушать о его воспоминаниях, связанных с тем периодом, было предельно интересно.

«На урок спорта, который вела всем известная в Даугавпилсе Скайдрите Башко, пришёл тренер, который набирал группу в спортивную школу. Лучшим - тренер вручил визитки с номером телефона. После этого меня на футбол отвели родители», - вспоминает Антоний.

Черномордый вспоминает, что решил попробовать футбол, потому что на тот момент он ничем больше не занимался. А потом сценарий был очень простым: пришёл, понравилось, остался.

Шесть лет спустя Антония пригласили в академию в Вентспилс, где собирали лучших молодых футболистов из Даугавпилса, Риги и других городов. Это был переломный момент, потому что Антонию было всего 13 лет, в самом разгаре была школа, а ему пришлось уехать на другой конец Латвии без родителей.

«В какой-то момент занятия футболом начали влиять на школу. Я пропускал много уроков, потому что ездил на турниры. Но родители меня поддерживали. Папа со мной в детстве ездил на все соревнования. Поддержка всё время была и родители помогали», - говорит Антоний.

Футболист вспоминает, что единственный раз, когда состоялся разговор с родителями о том, что футбол - это несерьёзно и нужно сосредоточиться на учёбе, произошёл когда Антонию было около 14 лет. «У меня началась череда серьёзных травм в Вентспилсе, которая продолжалась около двух лет - вылечился, снова травма, потом восстановление. Пришлось даже делать операцию. Тогда был такой разговор, но всё равно меня всегда поддерживали и говорили, если ты хочешь - давай, давай».

Антоний не останавливался, заново набирал форму, но в какой-то момент решил всё-таки вернуться в родной город, чтобы восстанавливаться дома. Несколько лет спустя Антоний попал в команду BFC Daugavpils и выступал в чемпионате U-19, а потом футболиста стали подключать к главной команде, которая выступала в Первой лиге.

Антоний Черномордый ФОТО: LFF/Sanita Spārane

Помощь Руднева своим из Даугавпилса

Черномордый вернулся в Даугавпилс в 10-м классе, но в начале 12-го снова уехал из родного города - на этот раз в Польшу. Парню было 17 лет, но родителям было не привыкать, потому что когда Антоний был в Вентспилсе, то они виделись всего раз в полгода. «Они уже привыкли, что я был самостоятельным и мог жить на расстоянии от них», - говорит футболист.

На просмотр в польский «Лех» Антоний отправился вместе с Владиславом Фёдоровым, а помог молодым футболистам Артём Руднев, который тоже родом из Даугавпилса и когда-то был звездой польской команды.

В Польше, как это часто бывает с латвийскими футболистами за границей, произошло что-то странное. Документы Фёдорова и Черномордого не успели прийти вовремя, трансферное окно закрылось и футболистов не заявили на сезон.

На протяжении полугода футболисты из Даугавпилса могли выступать только в товарищеских играх и тренироваться. Потом Антоний сыграл один матч за основную команду, понравился тренеру и поехал с главной командой на зимние сборы в Турцию. После этого его заявили в чемпионат, но конкуренция на позицию центрального защитника была очень серьёзной, поэтому полгода Антоний ещё тренировался с командой, но практика у него была только в дублёрах.

«В последний год в Польше я уже был один. Мне было тяжело, всё надоело. За два года у меня так и не состоялся дебют в Высшей лиге. Поступило предложение от Riga FC и я вернулся в Латвию», - рассказывает футболист.

Другой иностранный опыт

Польша - не единственное иностранное государство, в котором успел побывать 23-летний футболист. Уже будучи в Riga FC Черномордый во второй части сезона-2017 отправился в аренду на Кипр. В «Пафосе» Антоний оказался из-за того, что не поладил с главным тренером «Риги» - пришлось искать варианты с арендой.

Был ещё у Антония опыт в Испании, правда, футболист говорит, что это не был просмотр, а всего лишь стажировка. Туда Антоний отправился вместе с голкипером Riga FC Робертом Озолсом.

«Марбелья» (команда, куда прибыли латвийские футболисты) играла в третьем по силе испанском дивизионе и ставила перед собой цель пробиться во второй. Речи о том, чтобы остаться в тёплой Испании не было, поэтому спустя две недели футболисты вернулись в столицу Латвии.

«Каждая заграничная команда принесла мне какую-то пользу. В юности тренировочный процесс был самым главным и «Лех» помог мне в этом плане. «Пафос» тоже чем-то помог, но чем-то и усугубил - там я под конец получил травму и пришлось отпрашиваться в Ригу, чтобы я смог долечиться к новому сезону. Из каждого такого опыта, тем не менее, можно найти плюсы», - считает Антоний.

Роберт Озолс и Антоний Черномордый ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

Выиграл в Латвии всё. Не пора ли сменить обстановку?

Антоний говорит, что в случае с защитником, гораздо сложнее уехать в заграничный чемпионат, чем в случае с нападающим, например. Если форвард может о себе заявить голами, статистикой, результативными передачами, то игроку оборонительного плана тяжелее заявить о себе цифрами, поэтому на него лучше всего смотреть вживую и оценивать футболиста находясь на стадионе.

«Большую роль также играет агент игрока. Бывает, что клуб может выйти напрямую, но такое, чтобы представители клубов приезжали сюда на матчи, просматривали игроков - такое бывает крайне редко. Возможно, на матчи еврокубков они приезжали и смотрели за кем-то. Тем более мы довольно далеко прошли. Может быть кто-то и был на трибунах, но нам этого не докладывают», - говорит Черномордый.

Антоний отмечает, что играть в Англии - это мечта многих футболистов, но чтобы туда попасть, нужен какой-то промежуточный вариант. Из интересных и реальных вариантов на будущее Черномордый перечислил Польшу, Венгрию, Чехию, а также Скандинавию. «Летом мы играли против финнов - почему бы и нет?»

За два сезона в «Риге» Черномордый выиграл Кубок Латвии и чемпионат (от второй победы в чемпионате подряд отделяет всего одна победа), а также стал капитаном команды. Если к этому добавить победу в Первой лиге с «Даугавпилсом», то возникает вопрос - что ещё можно сделать в Латвии и не пора ли сменить обстановку?

«Каждый сезон хочется выигрывать. Это же не так работает, что одно чемпионство выиграл и всё - можно заканчивать. В этом году мы «понюхали» групповой этап Лиги Европы и были очень близки к выходу в основную стадию. В следующем году тоже будет задача пройти далеко в еврокубках. За границу, конечно, тоже хочется. В хороший клуб, прогрессировать… Всему своё время», - говорит Антоний.

ФОТО: AP/Scanpix

Польский язык - второй «официальный» в Riga FC

Антоний живёт в Риге уже три года, поэтому столицу Латвии называет своим новым домом. Одноклубником Антония является и Владислав Фёдоров - тот самый, с которым игрок всё детство играл в футбол, жил в одной комнате интерната в Вентспилсе и ездил на просмотр в «Лех». Вполне логично, что именно с Фёдоровым у Черномордого самый лучший контакт в команде.

Отдельного внимания заслуживает польский язык Антония, который он выучил в польской школе в Даугавпилсе. Сначала знание языка пригодилось ему в «Лехе», где все были шокированы тем, что игрок из Латвии так хорошо говорит по-польски. Антоний отмечает, что благодаря этому адаптация проходила гораздо легче и он свободно себя чувствовал с поляками и мог разговаривать на любые темы.

Затем польский язык пригодился и в Riga FC, где выступает нападающий из Польши Камиль Билиньски. Вообще Riga FC - это практически «польская команда», если так можно выразиться. Алексей Вишняков, Олег Лайзанс, Владислав Габов, Иван Лукьянов, Денис Ракель, Владимир Камеш - у всех этих футболистов есть опыт игры в Польше, поэтому без преувеличения можно сказать, что польский язык - второй «официальный» в столичной команде.

ФОТО: lff.lv

Что касается Даугавпилса, то Антоний отмечает, что часто бывать дома не получается. «Когда езжу туда на игры, а после есть выходной - я остаюсь. Если больше двух выходных есть в Риге, то я тоже стараюсь ездить в Даугавпилс».

«В Даугавпилсе посещает такое ощущение, что там совсем нет людей. Все куда-то переехали. В девять часов вечера выйдешь на центральную улицу Ригас и можешь там никого не встретить», - делится впечатлениями Антоний.

Связь с домом, семьёй, одноклассниками и другими знакомыми Антоний старается поддерживать, общаясь онлайн. Кроме того, футболист ездит практически на каждую встречу выпускников в свою родную школу.

«Этой зимой тоже планирую приехать на встречу выпускников. Будет юбилей - 5 лет, как я окончил школу», - говорит Антоний.

Родители Антония по-прежнему живут в Даугавпилсе, но приезжают в Ригу на важные для команды матчи. «Этим летом они приезжали на матч против «Копенгагена» в отборочном этапе Лиги Европы. Вся семья поддерживает, папа все игры смотрит, а после матчей бывает созваниваемся, разговариваем».

Болезненный дебют за сборную Латвии

В сентябре этого года Антоний впервые вышел на поле в футболке сборной Латвии по футболу. Игрок впервые был вызван в национальную команду ещё год назад, но всё это время оставался в запасе. Дебют за сборную - это, конечно, хорошо, но всё впечатление испортил итоговый счёт на табло. Команда Славиши Стояновича потерпела сокрушительное выездное поражение от Австрии со счётом 6:0.

«Было больно. Говорить о том хорошо ли я сыграл, или плохо - это решать тренеру. 6:0 - вот ответ на этот вопрос. Вся команда плохо сыграла», - говорит Антоний.

Антоний Черномордый ФОТО: LFF/Sanita Spārane

Антоний часть матчей сборной видел по телевизору, какие-то игры смотрел со скамейки запасных и в трёх матчах принял непосредственное участие, но объяснения, почему сборная Латвии находится в таком состоянии у футболиста нет.

«Тяжело это комментировать. Тяжёлое время сейчас. Конечно, все хотят, чтобы ситуация улучшилась. Надеюсь, что в скором времени всё пойдёт вверх и результаты улучшаться», - говорит футболист.

После поражения в Зальцбурге все футболисты сборной Латвии отказались разговаривать с журналистами и решили не выходить из командного автобуса. Неизвестно, было ли это решение каждого игрока по отдельности или коллективная идея проигнорировать журналистов из Латвии, которые специально ради этого матча прилетели в Австрию.

Одно можно сказать точно, 11 vilki - это не только футболисты, но и болельщики, журналисты, тренеры, руководство футбольной федерации и все те, кому не безразлична судьба национальной команды. Во всяком случае, так говорилось на презентации новой «идентичности» национальной сборной. Так давайте же оставаться вместе и поддерживать друг друга. Как говорится - и в горе, и в радости!