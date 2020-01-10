Полнолуние и лунное затмение 10 января: астрологи предостерегают о серьезных опасностях

2020 год только вступил в свои права, и уже в начале января нас ожидает первое лунное затмение. Его влияние отразится на каждом, поэтому так важно узнать о том, чем может обернуться это событие.
10 января нас всех ждет одно из самых опасных Полнолуний года и самая Полная Луна в январе, к тому же это еще и первое Понолуние десятилетия. Кроме того,
в этот день состоится и первое лунное затмение, которое пройдет в знаке Рака, поэтому основные проблемы коснутся семьи, любви, домашних дел и настроения.
Советуем прислушаться к рекомендациям астрологов, предостережения которых помогут избежать неприятностей. Влияние лунного затмение продлится и 11 января, а значит - оба дня важно соблюдать осторожность и не совершать опрометчивых поступков, которые могут пагубно отразиться на благополучии.
Галерея: Лунное затмение
Затмение в Раке окажет влияние на дом и семью, а значит - в эти дни важно быть бдительными. Противостояние Солнца и Луны может стать губительным, если халатно относиться ко всему, что происходит в жизни.
В первую очередь астрологи предостерегают от поспешных сделок, касающихся купли или продажи имущества.
С 10 на 11 января внимание будет несколько рассеянным, а эмоции могут возобладать над разумом. В связи с этим заключение договоров лучше отложить.
Во время переезда не исключены сложности, связанные со срывом планов, поэтому тем, кто планирует заехать в новое жилище, лучше всего запланировать время с запасом или же перенести это событие на несколько дней.
Предостережения астрологов касаются и личных взаимоотношений.
В день Полнолуния и лунного затмения напряженная обстановка в доме может стать поводом для конфликтов и разногласий, которых следует избегать.
Работа над собой и усмирение эмоций помогут справиться с перепадами настроения и исключить неприятности во взаимоотношениях с близкими.
Галерея: Редкое Полнолуние
10 и 11 января не стоит давать опрометчивых обещаний, которые будет сложно выполнить в срок. Любые договоренности, обозначенные лишь на словах, могут быть не соблюдены, что повлечет за собой неприятности.
Астрологи предупреждают, что каждое слово и действие нужно взвешивать, чтобы не попасть в ловушку из-за халатности или опрометчивых решений.
Полнолуние, во время которого произойдет и затмение, будет обманчиво прибавлять сил, однако пускаться во все тяжкие нельзя ни в коем случае.
Чрезмерное напряжение на работе или в спорте может стать причиной проблем со здоровьем. Внутренние проблемы приведут к дисгармонии, которая отразится на физическом самочувствии. Велика вероятность того, что повысится утомляемость. По этой причине астрологи рекомендуют не браться за все дела сразу, а сохранять последовательность в решении задач, своевременно отдыхать и не пытаться работать сверх меры.
В день лунного затмения нельзя давать волю эмоциям, иначе есть риск впасть в депрессию и надолго лишиться опоры под ногами.
Сильные эмоции могут стать причиной множества неприятностей, поэтому астрологи рекомендуют постараться исключить любые конфликты и переживания по мелочам.
Особое внимание экперты обращают на ревность, которая может и камня на камне не оставить от любви. Если и ревновать близкого человека, то лучше делать это молча, пока не закончится затмение. Предъявить свои претензии, коли пыл не угаснет, можно будет утром следующего дня.
10 января будет практически безраздельно править отрицательная энергетика затмения, подкрепленная мощью Полной Луны в Раке.
Стихия Воды в такие моменты приводит к перепадам настроения, так что не стоит говорить о своих проблемах посторонним и перекладывать на близких личные неурядицы.
Лучше не выходить из зоны комфорта, а, наоборот, расширить ее. Астрологи советуют в этот день не искать тайный смысл во всем происходящем. Найти его не удастся, потому что скрытого смысла нет:
перед нами просто день хаоса и неразберихи. Вселенная не будет вносить коррективы в жизнь людей, а просто решит проверить всех на прочность.
Галерея: Суперлуна
Что можно делать 10 января
Пока Полная Луна будет в Раке, можно заниматься решением насущных дел на работе. Очень хорошо в этот день пройдут запланированные встречи и совещания. Также можно отправиться за покупками, но только не выходить за границы допустимого бюджета и не тратить деньги на "шалости" и бесполезные вещи.
Можно отгородиться от всего мира работой и личными делами.
Для многих уединение будет отличным способом решить эмоциональные проблемы. Иногда полезно побыть наедине с собой. Так вот 10 января - один из таких дней.
Можно и даже нужно следовать ранее принятым планам, соблюдать правила этикета, нормы морали и, конечно же, закон. Не стоит нарушать правила дорожного движения, совершать противоправные действия. Люди, которые будут предельно осторожными, проведут Полнолуние без эксцессов.