Полнолуние и лунное затмение 10 января: астрологи предостерегают о серьезных опасностях

10 января нас всех ждет одно из самых опасных Полнолуний года и самая Полная Луна в январе, к тому же это еще и первое Понолуние десятилетия. Кроме того,

в этот день состоится и первое лунное затмение, которое пройдет в знаке Рака, поэтому основные проблемы коснутся семьи, любви, домашних дел и настроения.

Советуем прислушаться к рекомендациям астрологов, предостережения которых помогут избежать неприятностей. Влияние лунного затмение продлится и 11 января, а значит - оба дня важно соблюдать осторожность и не совершать опрометчивых поступков, которые могут пагубно отразиться на благополучии.

Галерея: Лунное затмение

Затмение в Раке окажет влияние на дом и семью, а значит - в эти дни важно быть бдительными. Противостояние Солнца и Луны может стать губительным, если халатно относиться ко всему, что происходит в жизни.

В первую очередь астрологи предостерегают от поспешных сделок, касающихся купли или продажи имущества.

С 10 на 11 января внимание будет несколько рассеянным, а эмоции могут возобладать над разумом. В связи с этим заключение договоров лучше отложить.

Во время переезда не исключены сложности, связанные со срывом планов, поэтому тем, кто планирует заехать в новое жилище, лучше всего запланировать время с запасом или же перенести это событие на несколько дней.

Предостережения астрологов касаются и личных взаимоотношений.

В день Полнолуния и лунного затмения напряженная обстановка в доме может стать поводом для конфликтов и разногласий, которых следует избегать.

Работа над собой и усмирение эмоций помогут справиться с перепадами настроения и исключить неприятности во взаимоотношениях с близкими.

Галерея: Редкое Полнолуние

10 и 11 января не стоит давать опрометчивых обещаний, которые будет сложно выполнить в срок. Любые договоренности, обозначенные лишь на словах, могут быть не соблюдены, что повлечет за собой неприятности.

Астрологи предупреждают, что каждое слово и действие нужно взвешивать, чтобы не попасть в ловушку из-за халатности или опрометчивых решений.

Полнолуние, во время которого произойдет и затмение, будет обманчиво прибавлять сил, однако пускаться во все тяжкие нельзя ни в коем случае.

Чрезмерное напряжение на работе или в спорте может стать причиной проблем со здоровьем. Внутренние проблемы приведут к дисгармонии, которая отразится на физическом самочувствии. Велика вероятность того, что повысится утомляемость. По этой причине астрологи рекомендуют не браться за все дела сразу, а сохранять последовательность в решении задач, своевременно отдыхать и не пытаться работать сверх меры.

В день лунного затмения нельзя давать волю эмоциям, иначе есть риск впасть в депрессию и надолго лишиться опоры под ногами.

Сильные эмоции могут стать причиной множества неприятностей, поэтому астрологи рекомендуют постараться исключить любые конфликты и переживания по мелочам.