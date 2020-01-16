Теперь пенсию можно наследовать, но это нужно сделать правильно. Что важно знать?
Продолжение статьи
Возможность подать заявления о наследовании пенсионных накоплений имеют более миллиона человек. Однако важно сделать это правильно. О том, как, где, зачем и почему - в разборе Русского TVNET.
Кратко:
Русский TVNET уже рассказывал, что если выбор о наследовании пенсионного капитала второго уровня не сделан, пенсионные накопления в случае смерти владельца перечисляются в специальный пенсионный бюджет.
Люди могут оставить пенсионный капитал в наследство, присоединить к пенсионному капиталу другого лица или перечислить его в специальный бюджет.
Подробнее: