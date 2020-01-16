Пт, 17.01.2020
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Теперь пенсию можно наследовать, но это нужно сделать правильно. Что важно знать?

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Хочу наследовать конкретному человеку, но у меня не получается. Почему?

ФОТО: Pixabay

Возможность подать заявления о наследовании пенсионных накоплений имеют более миллиона человек. Однако важно сделать это правильно. О том, как, где, зачем и почему - в разборе Русского TVNET.

Кратко:

  • С этого года у участников пенсионного капитала второго уровня есть возможность указать, как будут использоваться их пенсионные накопления в случае, если они умрут до достижения пенсионного возраста.
  • Свой выбор можно менять. Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет принимать во внимание информацию из последнего полученного заявления.
  • До 14 января 2020 года VSAA получило уже 31 961 таких заявлений.

Русский TVNET уже рассказывал, что если выбор о наследовании пенсионного капитала второго уровня не сделан, пенсионные накопления в случае смерти владельца перечисляются в специальный пенсионный бюджет. 

Люди могут оставить пенсионный капитал в наследство, присоединить к пенсионному капиталу другого лица или перечислить его в специальный бюджет.

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Хочу наследовать конкретному человеку, но у меня не получается. Почему?

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