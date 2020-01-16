Бриедис: "Я приеду в Польшу, даже если меня закидают помидорами"

Так, например, Бриедис рассказал польскому журналисту, что после боя с Гловацки он уволил врача и физиотерапевта, потому что те захотели, чтобы латвийский боксёр увеличил им зарплату в три раза.

"Они работали со мной недолго и вдруг решили, что хотят зарабатывать в три раза больше. Я не знаю, что в головах у людей. Я понимаю, если бы они работали со мной 5 лет, тогда, конечно, они бы имели право требовать прибавку. Вы у себя на работе скажите, что записали интервью с Бриедисом и попросите увеличить зарплату втрое. Думаю, что вам посоветуют искать другую работу", - сказал Бриедис.

В настоящий момент Бриедис вовсю готовится к предстоящему финалу Всемирной боксёрской суперсерии, который состоится 21 марта в Риге. Соперником латвийского боксёра станет кубинец Юньер Дортикос. Бриедис считает, что Дортикос не самый удобный соперник и очень хороший боксёр-панчер.

"Дортикос очень опасен до самого конца боя. В 12-м раунде боя против Гассиева он был уже без сил, но всё равно наносил удары. У него всё отработано на подсознательном уровне. Он мог бы махать своей правой рукой даже во время сна", - отметил Бриедис.

Майрис Бриедис и Юньер Дортикос ФОТО: Ieva Makare/LETA

То, что финал суперсерии пройдёт в Риге, для Бриедиса - дополнительная мотивация и затрата энергии. С другой стороны, латвийский боксёр избежит акклиматизации, которая мешала ему в США.

Так как Бриедис давал интервью польскому порталу, не могло обойтись и без вопросов о скандальном поединке с Кшиштофом Гловацки в полуфинале суперсерии.

Напомним, что всемирная боксёрская организация WBO решила, что Бриедис должен провести бой-реванш с Гловацки в течение 120 дней. Бой так и не состоялся, поэтому Бриедис был лишён пояса. Латвийский боксёр утверждает, что реванш не был возможен из-за приближающегося финала суперсерии.

"За разрыв контракта с ними я бы получил штраф, который больше, чем гонорар за бой. Зачем мне это нужно? Мне нужно кормить семью", - ответил Бриедис.

Несмотря на это, Бриедис не исключает возможного реванша с Гловацки, но до финала суперсерии об этом говорить нет смысла. Что касается места проведения повторного поединка, то Бриедис не против боксировать с Гловацки у него на родине.

"Думаю, что в Польше можно было бы сделать гораздо более интересное и громкое зрелище. Такого масштаба праздник вы бы приняли как следует. А я готов приехать к вам, даже если в меня полетят помидоры", - сказал Бриедис.

Майрис Бриедис и Кшиштоф Гловацки ФОТО: Ieva Makare/LETA

После боя с Гловацки Бриедису в социальных сетях писало много поляков, которые возмущались исходом поединка и были негативно настроены по отношению к нашему спортсмену. Досталось и супруге Майриса, которая получала неприятные сообщения.

"Я объяснял ей: В Латвии живёт полтора миллиона человек и глупых здесь тоже хватает. А теперь представь себе, что в Польше их в 30 раз больше", - объяснил Бриедис.

Бриедис рассказал, что в начале был зол на поляков, но потом понял, что их реакция нормальна. Всё зависит от угла, под которым оценивать человека. "Конечно, если бы мне написало 38 миллионов поляков, я бы к вам не поехал, а на этих сто человек не стоит обращать внимания".