Макгрегор победил - следующий Хабиб. Что произошло после боя Конора?

Не успели зрители покинуть арену в Лас-Вегасе, где в ночь с субботы на воскресенье прошёл бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне, как в интернете появились первые громкие заявления, обвинения и догадки. Представляем вам главное из того, что произошло за сутки после турнира UFC 246.
Этот бой очень сильно ждали. Во-первых - это первый турнир UFC в 2020-м году. Во-вторых - любой поединок, в котором участвует Макгрегор, привлекает огромное количество поклонников смешанных единоборств (ММА).
В последний раз ирландец выходил в октагон в октябре 2018-го, когда уступил Хабибу Нурмагомедову. С тех пор много всего произошло и бой против Серроне должен был ответить на несколько вопросов, главный из которых - Конор ещё в порядке или ирландца можно списывать?
Чтобы узнать ответ на этот вопрос потребовалось всего 40 секунд. Именно столько нужно было Макгрегору, чтобы отправить "Ковбоя" в нокаут.
January 19, 2020
Те, кто в воскресенье утром встал пораньше и заварил себе кофе - даже не успели сделать глоток. Было сложно поверить, что ирландец пропустил больше года.
До боя Макгрегор неоднократно подчёркивал, что уважает Серроне. Американец был единственным бойцом, которому ирландец когда-либо жал руку после "битвы взглядов". После победы над "Ковбоем" Конор первым делом подбежал к своему сопернику, обнял его и поцеловал в лоб.
JUST LIKE THAT!— SportsCenter (@SportsCenter) January 19, 2020
Conor McGregor beats Cerrone by TKO in 40 seconds! 👊💥 #UFC246 pic.twitter.com/lj9ZI52kpm
На этом милота в Лас-Вегасе не закончилась. Макгрегор стоял в центре октагона в обнимку с бабушкой Серроне, которая всегда приезжает на бои внука.
Grandma Cerrone embraced @TheNotoriousMMA as well #UFC246 pic.twitter.com/nBfJrgAgSp— ESPN MMA (@espnmma) January 19, 2020
Сам Серроне в этот момент направлялся в госпиталь. По предварительной информации у "Ковбоя" сломан нос и ему потребовалась госпитализация. Это и неудивительно, вы только посмотрите на лицо Дональда:
Win. Lose. Draw.— UFC (@ufc) January 19, 2020
Legend. #UFC246 pic.twitter.com/VmXFbtoYhe
"Я вернулся! Король вернулся! Рад снова творить историю", - сказал сразу же после боя Конор Макгрегор. Со словами ирландца сложно не согласиться. Кстати, в этот момент рядом с ним стояла жена, дети, сестра и отец.
Были и те, кто остался недоволен главным боем UFC 246. Боец Нэйт Диас в своём Twitter написал: "Всё это дерьмо - фейк", - намекая на договорной характер поединка. Диас был не единственным, кто так считает.
This shits alll fake— Nathan Diaz (@NateDiaz209) January 19, 2020
В комментариях к этому бою полным полно "сомневающихся", которые обвиняют UFC в том, что Макгрегору подсунули соперника, который не стал оказывать сопротивления. По мнению скептично настроенных, всё это было сделано для того, чтобы Конор победил, получил реванш с Хабибом, а UFC заработала миллионы долларов на их повторном поединке. Бред это или такое мнение имеет право существовать - пусть решает каждый самостоятельно.
Практически сразу после боя американский боксёр Флойд Мейвезер в своём Instagram опубликовал самодельный коллаж с изображением себя и Макгрегора. "Погнали, чемпион", - таким комментарием сопроводил фото Мейвезер, намекая на реванш с ирландцем. Правда, к этому не стоит относиться серьёзно. Спустя какое-то время Мейвезер опубликовал такое же фото, но с Нурмагомедовым. Вот такое чувство юмора у легендарного боксёра...
На пресс-конференции, которая состоялась после боя, президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на слова Мейвезера: "Мы говорили с Флойдом. У нас есть общие планы. Но сегодня только закончился бой. И следующий - Хабиб". Глава UFC отметил, что Конор в этот вечер был просто великолепен и их реванш с Хабибом станет самым большим боем в истории.
Уайт также заявил, что реванш Нурмагомедова и Макгрегора не состоится в Москве. Среди возможных мест проведения повторного поединка он перечислил Лас-Вегас, Даллас и Лондон.
"Почему Уайт против нашего боя с Хабибом в Москве? Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб. Из-за продаж pay-per-view? Неужели мы мало заработали на первом бое?", - негодовал Макгрегор, который давно одержим тем, чтобы провести реванш в столице России.
Спустя несколько часов высказался и Хабиб Нурмагомедов, а точнее - его отец Адбулманап, который выдвинул условия проведения реванша. "Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш?", - приводит слова Нурмагомедова-старшего "Р-Спорт".
"Ты дерёшься ради денег, а я дерусь ради наследия", - сказал Хабиб Нурмагомедов Макгрегору в сентябре 2018-го на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Всё вышеперечисленное произошло в течение суток после боя Макгрегор - Серроне. Страсти будут только нарастать, слухов будет появляться ещё больше, но единственное, что сейчас можно сказать точно - следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт 18 апреля против американца Тони Фергюсона.
Только после этого можно будет говорить о том, кто станет следующим соперником Макгрегора и состоится ли их реванш с дагестанцем, который ждёт вся планета.