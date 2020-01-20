Макгрегор победил - следующий Хабиб. Что произошло после боя Конора?

Этот бой очень сильно ждали. Во-первых - это первый турнир UFC в 2020-м году. Во-вторых - любой поединок, в котором участвует Макгрегор, привлекает огромное количество поклонников смешанных единоборств (ММА).

В последний раз ирландец выходил в октагон в октябре 2018-го, когда уступил Хабибу Нурмагомедову. С тех пор много всего произошло и бой против Серроне должен был ответить на несколько вопросов, главный из которых - Конор ещё в порядке или ирландца можно списывать?

Чтобы узнать ответ на этот вопрос потребовалось всего 40 секунд. Именно столько нужно было Макгрегору, чтобы отправить "Ковбоя" в нокаут.

Те, кто в воскресенье утром встал пораньше и заварил себе кофе - даже не успели сделать глоток. Было сложно поверить, что ирландец пропустил больше года.

До боя Макгрегор неоднократно подчёркивал, что уважает Серроне. Американец был единственным бойцом, которому ирландец когда-либо жал руку после "битвы взглядов". После победы над "Ковбоем" Конор первым делом подбежал к своему сопернику, обнял его и поцеловал в лоб.

JUST LIKE THAT!



Conor McGregor beats Cerrone by TKO in 40 seconds! 👊💥 #UFC246 pic.twitter.com/lj9ZI52kpm — SportsCenter (@SportsCenter) January 19, 2020

На этом милота в Лас-Вегасе не закончилась. Макгрегор стоял в центре октагона в обнимку с бабушкой Серроне, которая всегда приезжает на бои внука.

Сам Серроне в этот момент направлялся в госпиталь. По предварительной информации у "Ковбоя" сломан нос и ему потребовалась госпитализация. Это и неудивительно, вы только посмотрите на лицо Дональда:

"Я вернулся! Король вернулся! Рад снова творить историю", - сказал сразу же после боя Конор Макгрегор. Со словами ирландца сложно не согласиться. Кстати, в этот момент рядом с ним стояла жена, дети, сестра и отец.

Были и те, кто остался недоволен главным боем UFC 246. Боец Нэйт Диас в своём Twitter написал: "Всё это дерьмо - фейк", - намекая на договорной характер поединка. Диас был не единственным, кто так считает.

This shits alll fake — Nathan Diaz (@NateDiaz209) January 19, 2020

В комментариях к этому бою полным полно "сомневающихся", которые обвиняют UFC в том, что Макгрегору подсунули соперника, который не стал оказывать сопротивления. По мнению скептично настроенных, всё это было сделано для того, чтобы Конор победил, получил реванш с Хабибом, а UFC заработала миллионы долларов на их повторном поединке. Бред это или такое мнение имеет право существовать - пусть решает каждый самостоятельно.