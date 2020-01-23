На пути к Латвии без детских домов. Каждый может помочь найти ребёнку хороший дом

*Гостевые, приемные, усыновившие ребенка семьи и опекуны

Именно благодаря работе Plecs дом нашли уже 95 детей, однако еще около 700 все еще с нетерпением ждут встречи со своей новой семьей. Каждого принявшего участие в акции призывают не только сделать пожертвование для поддержки фонда, но и задуматься о возможности принять кого-то из воспитанников детских домов в свою семью.

Два года назад в латвийских детских домах жили примерно 1200 детей, год назад их было уже 900, а сейчас – около 700. Благодаря различным мероприятиям и механизмам поддержки за последние годы удалось значительно уменьшить число детей, у которых вместо семьи институция, однако важно продолжать начатое.

"О том, что уже сделано, мы можем сказать:

"Хорошая работа!" Однако с полной уверенностью это можно будет утверждать лишь тогда, когда в Латвии не останется ни одного детского дома. Чтобы достичь этой цели, нужно работать одновременно в нескольких направлениях: заботиться о детях, которые уже находятся в учреждениях опеки, и уменьшить риск попадания туда всех остальных",

– говорит Инга Олиня, руководитель фонда Plecs.

Список осуществленных Plecs дел впечатляет:

созданы менторская программа и калькулятор пособий для приемных семей;

организованы встречи, на которых в свободной и дружелюбной атмосфере могли пообщаться 165 детей и 117 семей;

создана тренировочная программа для молодых родителей (ее осваивают 583 родителя) и руководство для институций о том, как обеспечить семейную среду для находящихся в условиях внесемейной опеки детей.

Эти, а также другие мероприятия реализуются и в этом году, кроме того, Plecs будет также работать над тем, как добиться того, чтобы все меньшее число детей попадало в детские дома.

Чтобы внести свою лепту в укрепление Plecs, Circle K Latvia проводит акцию "Кружка добрых помыслов", во время которой людям предлагается на выбор купить кофе либо по стандартной цене, либо немного дороже – в особую Кружку добрых помыслов, 10 центов от цены которой на поддержку приемных семей пожертвует покупатель и еще столько же – Circle K Latvia.

Пожертвовать могут и те, кто покупает напиток в своей термокружке, – им следует предупредить об этом продавца на кассе. Цель кампании – собрать 30 000 EUR.

"Мы от всего сердца рады проделанному фондом Plecs, благодаря которому уже почти сто ребят нашли свой дом, однако ясно и то, что начатую работу нужно продолжать, чтобы прийти к цели – Латвии, в которой у каждого ребенка есть семья. Поэтому и в этом году мы проводим благотворительную акцию для поддержки фонда Plecs и предлагаем людям покупать свой привычный кофе в Кружке добрых помыслов. При помощи этой акции мы хотим не только финансово поддержать фонд Plecs, но и привлечь внимание наших клиентов и всего общества к этому вопросу.

ФОТО: Пресс-фото

Если хоть одна семья благодаря этой кампании решит принять ребенка, это уже будет победа",

– убеждена исполнительный директор Circle K Latvia Гунта Екабсоне.