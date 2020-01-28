На месте крушения вертолёта Брайанта нашли только три тела из девяти

Полиция продолжает поиски тел жертв крушения вертолёта, на борту которого был знаменитый баскетболист Коби Брайант и ещё восемь человек, в том числе его дочь, передаёт "Чемпионат".
Полиция попросила всех очевидцев ЧП предоставить любые фото- или видеоматериалы, которые могут помочь в расследовании инцидента.
Издание TMZ сообщает, что на данный момент обнаружены тела только трёх человек. Пока что не сообщается, кто именно был опознан.
26 января стало известно, что вертолёт с 41-летним Брайантом на борту, разбился в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе со спортсменом погибла его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
Также СМИ сообщили о том, что у семьи Брайанта была договоренность - никогда не летать вместе одним вертолетом.
Галерея: Место крушения вертолёта Коби Брайанта