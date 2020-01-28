Вт, 28.01.2020
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На месте крушения вертолёта Брайанта нашли только три тела из девяти

ФОТО: Reuters / Scanpix

Полиция продолжает поиски тел жертв крушения вертолёта, на борту которого был знаменитый баскетболист Коби Брайант и ещё восемь человек, в том числе его дочь, передаёт "Чемпионат". 

Полиция попросила всех очевидцев ЧП предоставить любые фото- или видеоматериалы, которые могут помочь в расследовании инцидента.

Издание TMZ сообщает, что на данный момент обнаружены тела только трёх человек. Пока что не сообщается, кто именно был опознан. 

26 января стало известно, что вертолёт с 41-летним Брайантом на борту, разбился в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе со спортсменом погибла его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Также СМИ сообщили о том, что у семьи Брайанта была договоренность - никогда не летать вместе одним вертолетом.

Галерея: Место крушения вертолёта Коби Брайанта

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