На месте крушения вертолёта Брайанта нашли только три тела из девяти

Полиция попросила всех очевидцев ЧП предоставить любые фото- или видеоматериалы, которые могут помочь в расследовании инцидента.

Издание TMZ сообщает, что на данный момент обнаружены тела только трёх человек. Пока что не сообщается, кто именно был опознан.

26 января стало известно, что вертолёт с 41-летним Брайантом на борту, разбился в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе со спортсменом погибла его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Также СМИ сообщили о том, что у семьи Брайанта была договоренность - никогда не летать вместе одним вертолетом.