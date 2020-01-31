Дарья Валитова - жена Кокорина и несостоявшаяся певица

Информацию о переходе Кокорина в "Сочи" опроверг отчим и агент футболиста. Супруга нападающего Дарья Валитова в своём Instagram сообщила, что руководство питерской команды приняло решение отправить Кокорина тренироваться и играть за "Зенит-2".

Официальной информации о том, где продолжит карьеру Кокорин - нет. Единственное, что в данный момент известно точно, футболист не поедет с "Зенитом" на второй сбор в Испанию. Пока Саша находится в неведении, рядом с ним будет его супруга Дарья Валитова, которая всегда поддержит мужа, даже если тот угодит в "Бутырку".

Пара познакомилась в 2013 году на вечеринке общих друзей. Кокорин сразу приметил стройную блондинку, но серьёзные отношения начались не сразу. Влюблённые ссорились, расходились, устраивали истерики, пока в итоге не съехались и стали жить вместе. В 2017 году у пары родился первый сын, которого назвали Майк.

Даша родилась в Томске в 1991 году и с раннего детства увлекалась танцами и пением. В возрасте 16 лет Валитова под псевдонимом Амели сняла первый видеоклип и записала несколько песен, а два года спустя решила строить карьеру в столице и перебралась в Москву.

Первым продюсером молодой певицы стал экс-солисты группы Smash Влад Топалов, с которым у девушки завязались романтические отношения, правда, не очень продолжительные.

С карьерой певицы у Дарьи не заладилось, она поступила в театральный ВУЗ и пробовала силы в журналистике. В данный момент, если судить по её Instagram-аккаунту, девушка определила новый для себя стиль жизни - домохозяйки.

2018 год для Дарьи стал серьёзным испытанием. 11 октября Александр Кокорин вместе с братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось и на свободе футболисты оказались только в сентябре 2019-го.