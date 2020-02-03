Остапенко - снова первая ракетка Латвии. Гулбис вернулся в топ-200

В этом году Алёна Остапенко начала сезон позже, чем планировала - прямо перед турниром в Окленде теннисистка узнала о смерти отца. Впервые выйти на корт в она смогла только на Australian Open 2020.

На первом в этом сезоне турнире "Большого шлема" Остапенко остановилась на втором раунде, набрав 70 рейтинговых очков. Поскольку в январе теннисистке не пришлось защищать свои рейтинговые очки, а конкуренты не показали впечатляющих результатов, Остапенко поднялась на пять позиций и теперь занимает 40-е место в мировом рейтинге.

Теннисистка Анастасия Севастова выбыла из турнира уже в первом круге, заработав всего десять рейтинговых очков. В результате этого она не защитила показатель первого месяца прошлого сезона - 240 очков. Таким образом, в обновлённом рейтинге WTA Севастова утратила восемь позиций и разместилась на 41-м месте.

В свою очередь ведущий латвийский теннисист Эрнест Гулбис в этом сезоне провёл 23 матча и завоевал уже семь побед - столько же он одержал за весь прошлый сезон. Успешное начало года позволило спортсмену занять 178-е место в рейтинге сильнейших теннисистов мира.

Вторая ракетка Латвии Мартиньш Поджус сохранил 457-е место, Артур Лаздиньш и Марьтиньш Роценс потеряли по две позиции, поделив между собой 1499-е место.

Тем временем первое место в рейтинге после трёхмесячного перерыва вернул себе победитель Australian Open Новак Джокович, подвинув на второе место испанца Рафаэля Надаля. Тройку лидеров замыкает легендарный швейцарец Роджер Федерер.

Своё положение улучшил и финалист Australian Open, австриец Доминик Тим, который сдвинул с четвёртого места россиянина Даниила Медведева.

На 3 февраля ТОП-5 рейтинга ATP среди мужчин выглядит следующим образом:

1. (2) Новак Джокович (Сербия) - 9720

2. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 9395

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 7130

4. (5) Доминик Тим (Австрия) - 7045

5. (4) Даниил Медведев (Россия) - 5960

Среди теннисисток в обновлённом рейтинге WTA свои позиции улучшили Симона Халеп, Элина Свитолина и Белинда Бенчич.

На 3 февраля ТОП-5 рейтинга WTA среди женщин выглядит следующим образом:

1. (1) Эшли Барти (Австралия) - 8367

2. (3) Симона Халеп (Румыния) - 6101

3. (2) Каролина Плишкова (Чехия) - 5290

4. (5) Элина Свитолина (Украина) - 4775