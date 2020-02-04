Руководитель RTAB обвинил Бурова в подделке документов. Его сместили с должности

Он утверждает, что подделка документов в RTAB происходила в группе, в которую входили остальные члены правления бюро - член правления RTAB Иева Ласмане и член правления бюро, президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис, а также мэр Риги Олег Буров и, возможно, другие учредители RTAB, хотя подделка и происходила без их ведома.

По словам Гринвалдса, несмотря на то, что он пытался ввести принципы хорошего управления в учреждении, влияние продолжавшихся на протяжении многих лет нарушений в RTAB оказалось сильнее. В результате, по словам Гринвалдса, он стал для учреждения неудобным руководителем.

"Занимая должность руководителя RTAB, мне как юристу было важно, чтобы не было политического моббинга и чтобы можно было ввести принципы хорошего управления, восстановив репутацию RTAB и доверие общества.

Однако уже через несколько месяцев я ощутил настойчивые намеки, например, о принятии обратно на работу бывшего руководителя Виты Ермоловичи, против чего я резко возражал и консультировался с KNAB", - сказал он.

Он отметил, что, несмотря на этот маневр, одним из первых его дел стало введение нового порядка принятия на работу сотрудников.

"К сожалению, уже через несколько месяцев после того, как новый порядок вступил в силу, другие члены правления стали пытаться его обойти, а потом "уладить дела" задним числом и с помощью подделки документов, вовлекая мэра Риги и его бюро. По поводу этого эпизода в середине января этого года я обратился в KNAB, предоставив подтверждающие факты документы", - сказал Гринвалдс.

Он сообщил, что документы были подделаны, чтобы назначить Ензиса на пост директора по стратегическому развитию RTAB задним числом. Он подчеркнул, что были изменены также документы собрания учредителей RTAB, которые, таким образом, возможно, были вовлечены в противозаконные действия без их ведома.

По словам Гринвалдса, у него сложилось такое впечатление, что формально влияние бывшего руководителя RTAB Виты Ермоловичи в бюро не уменьшилось, и предпринимались попытки управлять им удаленно, чтобы, возможно, впоследствии при определенных условиях "проложить путь для возвращения".

Гринвалдс допускает, что его действия могут привести "к политической расправе над ним и даже к смещению с должности".

Позднее агентство LETA сообщило, что 3 февраля на собрании основателей RTAB председателем правления предприятия был назначен Янис Йензис, в свою очередь Гунтар Гринвалдс продолжит исполнять обязанности директора RTAB.

Сторону Рижской думы на собрании представлял Буров, по мнению которого, под руководством Йензиса RTAB сможет восстановиться после событий прошлых лет, а также с новой мощностью продолжить работу над привлечением туристов в Риге.