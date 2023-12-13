Почему жители Латвии продолжают ездить в Беларусь?

"Отцу почти 90 лет, поэтому тут хочешь-не хочешь, а ездить надо будет и придется", - рассказывает Павел о том, почему он продолжает ездить в Беларусь, несмотря на все предупреждения латвийских властей этого не делать. TVNET+ выяснял причины, по которым латвийцы едут в соседнее авторитарное государство, а также способы, как именно они это реализуют.
Павел рассказал, что он навещает отца и ухаживает за могилой матери, которая умерла полтора года назад. Его сестра живет в России, и "чтобы было удобнее, мы все встречаемся в Беларуси".
О предостережении МИД он слышал, но на себе особого отношения белорусских силовиков не ощутил.
Он также отметил, что на литовско-белорусской границе висит большой плакат, который предупреждает о том, что поездка в Беларусь может представлять опасность.
Самая важная причина - безвизовый режим. Его отменят?