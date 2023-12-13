Почему жители Латвии продолжают ездить в Беларусь?

"Отцу почти 90 лет, поэтому тут хочешь-не хочешь, а ездить надо будет и придется", - рассказывает Павел о том, почему он продолжает ездить в Беларусь, несмотря на все предупреждения латвийских властей этого не делать. TVNET+ выяснял причины, по которым латвийцы едут в соседнее авторитарное государство, а также способы, как именно они это реализуют.