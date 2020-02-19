Из Европы в Японию: Виталий Максименко о футболе и жизни в Стране восходящего солнца

В конце января стало известно, что защитник сборной Латвии по футболу Виталий Максименко из чемпионата Словении перебрался в японский клуб "Омия Ардия". RUS.TVNET связался с футболистом, чтобы узнать о его первых впечатлениях от новой команды и непосредственно самой Страны восходящего солнца.
- Виталий, в январе ты перешёл в японский клуб "Омия Ардия". Довольно экзотическое направление. Как появился этот вариант?
- Несмотря на то, что чемпионат Словении маленький, клуб "Олимпия" считается довольно известным брендом в Европе, поэтому интерес к игрокам всегда есть. В начале января мой агент позвонил и сказал, что есть возможность поехать в Японию. Таким образом, оказался в шорт-листе у клуба. Конечно, этот вариант экзотический, но в то же время футбол в Японии считается одним из самых сильных в Азии, с очень развитой инфраструктурой, это было одним из важных факторов, чтобы перебраться сюда.
- Были ли варианты продолжить карьеру в Европе?
- Помимо "Омия", этой зимой были конкретные предложения от клубов из Польши, Украины, Казахстана и Греции. Также были и другие страны, но там всё находилось только на стадии переговоров и ожиданий.
- Насколько я понимаю, команда на 95% состоит из японских футболистов. Тренер тоже японец. Как происходит общение и есть ли какие-то трудности с акклиматизацией?
- Да, главный тренер и весь тренерский штаб из Японии, игроки тоже все из Страны восходящего солнца. Помимо меня, в команде ещё два легионера - из Боснии и из Сербии. Что касается общения, то на тренировках, около поля и за пределами тренировочной базы в разных бытовых вопросах проблем нет, так как в клубе работают два переводчика, они всегда с нами и готовы помочь.
- В команде играет полузащитник Иппэй Синодзука. Его мать русская, а сам футболист играл за молодёжку московского "Спартака" и "Чертаново". Общались ли вы уже с ним?
- С первого дня сборов меня поселили жить вместе с Иппе, так и познакомились и уже очень хорошо общаемся. Помимо того, что он говорит по-русски, его жена из Латвии, так что он хорошо знаком с нашей страной, есть много общих тем для разговоров.
- Как в целом встретила команда, что они спрашивали и знают ли они что-нибудь о Латвии?
- Команда встретила очень тепло, все дружелюбные, сами идут на контакт, и все, конечно, очень вежливые, что свойственно японскому народу. Про Латвию сильно не расспрашивали, многие знают такую страну по названию, но не более того.
- Новый сезон начинается 23 февраля. Какие цели ставит перед собой клуб и понятна ли тебе твоя роль в новой команде?
- Задача команды выйти в J1, они были очень близки последние два сезона, поэтому в этом году стоит цель вернуться обратно в высшую лигу страны. Моя роль как иностранного игрока - конкурировать за место в составе и помочь команде выполнить задачу.
- Что касается самой Японии. Бывал ли ты там раньше? Что тебя удивило, бросилось в глаза, понравилось и не понравилось?
- В Японии был в 2013 году, это был мой дебют за национальную сборную Латвии. В тот раз многого не успел рассмотреть и изучить. Перед полётом сюда читал и смотрел различные видео о стране и о культуре. Бросается в глаза в первую очередь густозаселённость построек, вежливость людей, чистота улиц и помещений, а также тишина в местах, где, казалось бы, должно быть очень шумно (к примеру, вагон в метро, который забит битком). Япония не похожа ни на что, где я бывал ранее, уникальные люди и уникальная страна, можно так резюмировать.
- А с футбольной точки зрения - отличается ли их футбол от европейского? Сильнее ли их чемпионат, чем словенский?
- Футбол отличается от европейского, поэтому тут требуется время на адаптацию. Другой стиль, требования по тактике могут немного отличаться от привычных. Местами более динамичный футбол, много движений, от этого иногда меньше времени на принятие решений. Это мои ощущения от товарищеских игр и тренировок. Работоспособность японцев известна всем. Про чемпионат пока не могу сказать, в процессе пойму.
- Твоя семья перебралась в Японию вместе с тобой? Как дома отреагировали на то, что ты будешь играть на другом конце Земли?
- Семью планирую перевезти сюда в конце марта, как только доделают все дела и будут готовы. Семья отреагировала очень позитивно - сказали, что здорово пожить и поиграть в такой интересной и уникальной стране.
- Ты не боишься, что, уехав так далеко, ты пропадёшь из поля зрения и будет проблематично потом продолжить карьеру в Европе?
- Уже могу уверенно сказать, что я с радостью остался бы тут на несколько лет. У меня есть свой план и цели. А как будет дальше, покажет время.
- Так совпало, что новость о твоём трансфере в Японию появилась в один день с новостью о назначении главным тренером сборной Латвии Дайниса Казакевича. Многие в Twitter шутили, что Максименко от этого выбора решил сбежать аж в Японию. Как тебе новый тренер сборной и рассчитываешь ли ты на вызов в национальную команду в 2020 году?
- Я Twitter не веду и не читаю его, поэтому первый раз о таком слышу. Честно говоря, в тот момент я был очень сильно занят своим переездом из Любляны, было очень много разных дел, из-за этого даже многим своим знакомым отвечал спустя несколько дней, так же и с новостями ознакомился с опозданием. На вызов в сборную рассчитываю, никогда не отказывался ездить, думаю, я могу ещё быть полезен команде, а дальних перелётов не боюсь.