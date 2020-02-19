Из Европы в Японию: Виталий Максименко о футболе и жизни в Стране восходящего солнца

- Виталий, в январе ты перешёл в японский клуб "Омия Ардия". Довольно экзотическое направление. Как появился этот вариант?

- Несмотря на то, что чемпионат Словении маленький, клуб "Олимпия" считается довольно известным брендом в Европе, поэтому интерес к игрокам всегда есть. В начале января мой агент позвонил и сказал, что есть возможность поехать в Японию. Таким образом, оказался в шорт-листе у клуба. Конечно, этот вариант экзотический, но в то же время футбол в Японии считается одним из самых сильных в Азии, с очень развитой инфраструктурой, это было одним из важных факторов, чтобы перебраться сюда.

- Были ли варианты продолжить карьеру в Европе?

- Помимо "Омия", этой зимой были конкретные предложения от клубов из Польши, Украины, Казахстана и Греции. Также были и другие страны, но там всё находилось только на стадии переговоров и ожиданий.

- Насколько я понимаю, команда на 95% состоит из японских футболистов. Тренер тоже японец. Как происходит общение и есть ли какие-то трудности с акклиматизацией?

- Да, главный тренер и весь тренерский штаб из Японии, игроки тоже все из Страны восходящего солнца. Помимо меня, в команде ещё два легионера - из Боснии и из Сербии. Что касается общения, то на тренировках, около поля и за пределами тренировочной базы в разных бытовых вопросах проблем нет, так как в клубе работают два переводчика, они всегда с нами и готовы помочь.

- В команде играет полузащитник Иппэй Синодзука. Его мать русская, а сам футболист играл за молодёжку московского "Спартака" и "Чертаново". Общались ли вы уже с ним?

- С первого дня сборов меня поселили жить вместе с Иппе, так и познакомились и уже очень хорошо общаемся. Помимо того, что он говорит по-русски, его жена из Латвии, так что он хорошо знаком с нашей страной, есть много общих тем для разговоров.

- Как в целом встретила команда, что они спрашивали и знают ли они что-нибудь о Латвии?

- Команда встретила очень тепло, все дружелюбные, сами идут на контакт, и все, конечно, очень вежливые, что свойственно японскому народу. Про Латвию сильно не расспрашивали, многие знают такую страну по названию, но не более того.

- Новый сезон начинается 23 февраля. Какие цели ставит перед собой клуб и понятна ли тебе твоя роль в новой команде?