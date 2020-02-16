Журналист о деле Кристине Мисане: Дания не отдала бы своего гражданина в страну, где погибают в тюрьмах

Журналист программы Латвийского телевидения Panorāma выразила мнение, что датчан можно упрекнуть в делении граждан ЕС - вряд ли бы они отдали под суд в ЮАР своего гражданина.

"Датский суд мог действовать противоположно, и суд первой инстанции именно так и сделал. С другой стороны, Дания - демократическое государство с независимой судебной системой, суд решил так, как решил. По сути, Дания может омыть руки и сказать: "мы же Латвии этого человека еще в прошлом году предлагали, судите его здесь, а Латвия сказала, что не надо", - говорит Кренберга.

По мнению журналиста, должностные лица Латвии сделали все, что могли, но, это было в последний момент. Сама Мисане также указала, что Латвия вмешалась тогда, когда было уже очень поздно, и ситуацию невозможно было исправить.

"Вопрос: где была латвийская прокуратура в тот момент, когда Дания в 2019 году предлагала забрать свою гражданку и судить на родине? Прокуратура тогда более важным посчитала букву закона: мы не можем судить Мисане в Латвии, потому что она совершила не очень серьезное преступление", - говорит Кренберга.

Журналист отметила, что сейчас на одной чаше весов - формальное нарушение закона, на другой - жизнь Кристине Мисане. По словам Кренберги, "если судебная система существует ради справедливого наказания за содеянное, то в этом случае, мы можем говорить о несоразмерности наказания: случается, что в ЮАР люди не выживают в тюрьмах".

Стоит добавить, что на платформе Change.org идет сбор подписей под призывом выдать Кристине Мисане Латвии. По состоянию на утро воскресенья, 16 февраля, подписались 9100 человек.

Как уже сообщал Rus.TVNET, датский суд 14 февраля постановил выдать Кристине Мисане правоохранительным органам ЮАР. В этой стране Кристине грозит тюремное заключение сроком до 15 лет за похищение собственной дочери. Сообщается, что Кристине могут передать ЮАР 20 февраля.

Контекст:

Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины. Полную историю Кристине можно прочесть здесь.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования.