"Я по почте присылаю Кристине в тюрьму пижаму дочери, чтобы она могла почувствовать запах своего ребенка", говорит Марите Батрака - сестра Кристине Мисане. Дочь она не видела год и больше всего женщина боится, что никогда уже не увидит. В ближайшее время Дания может выдать Кристине Южно-Африканской Республике (ЮАР), где ее ждет тюремное заключение за похищение собственного ребенка и другие преступления. Латвия начала борьбу за судьбу своей гражданки слишком поздно.

Сильную поддержку Кристине оказывает ее сестра Марите Батрака. С декабря 2018 года, когда Кристине была арестована в Дании по требованию Южной Африки, Марите борется за будущее своей сестры, а также за жизнь, поскольку заключение в тюрьму в Южной Африки "похоже на смертный приговор". Больше чем угрозы жизни, Кристине боится потерять своих детей навсегда.

“Тяжело, но Кристине - боец. Она как женщина очень сильная", говорит сестра.

Сестра Кристине бесчисленное количество раз стучалась в двери государственных служащих и министров, плакала, просила, писала президенту и властям Дании, нанимала адвокатов и обращалась в Европейский суд по правам человека. Она не сдавалась даже тогда, когда казалось - надежды больше нет.

Заботу о детях Кристине взяла на себя семья Мариты. Это не легко. Семья сестры делает все, чтобы Кристине не чувствовала себя брошенной - раз в месяц один из членов семьи навещает ее в тюрьме Дании. У Кристине есть возможность видеть своего 11-летнего сына, но не 4-летнюю дочь, которая включена в список Интерпола. "Просили отца ребенка, чтобы он забрал заявление, но он отказал", говорит Марите.

Последние месяцы Кристине может раз в неделю по часу разговаривать с дочерью по Skype. "Это немного больше, чем просто фотография, но час пролетает очень быстро". Марите сложно говорить о детях - как только она начинает о них рассказывать, на глазах появляются слезы. Не видеть маму дольше года - это очень долго. Чтобы хоть как-то приблизиться к своему ребенку, Кристине просит сестру прислать пижаму дочери, которая хранит детский запах.

Генеральная прокуратура настаивает на том, что учреждение исчерпало все законные средства для возвращения Кристине в Латвию. План Б следующий: после экстрадиции в соответствии с Уголовно-процессуальным законом латвийская сторона может запросить передачу начатого в ЮАР уголовного производства, или исполнения приговора в Латвийской Республике.

Однако сестра Кристине считает, что необходимо действовать, пока ее сестра в Европе, - из ЮАР обратной дороги не будет, ибо это государство игнорирует Латвию.

Южная Африка обвиняет Кристине Мисане в похищении ребенка, нарушении судебного постановления о запрете вывоза ребенка из страны, мошенничестве, подделке документов.

"В ЮАР действует англосаксонская [судебная] система - если тебя обвиняют в мошенничестве или подделке документов, ты должен доказать, что не виновен. Партнер выдвинул против нее обвинение по всем пунктам, по каким только мог. 15 лет - это максимальное наказание, но учитывая коррумпированность и длительность досудебного периода, может быть по-всякому. То, что Кристине угрожает кошмар - однозначно".

Родственники Кристине считают, что в начале 2019 года, когда датская сторона предложила Генеральной прокуратуре Латвии принять своего гражданина для судебного разбирательства в Латвии,

вместо того чтобы искать способы спасения гражданина своей страны, Генеральная прокуратура занималась этим вопросом формально,

объясняя, что не было никаких юридических оснований для выдачи европейского ордера на арест Кристине, поскольку максимальный срок наказания в Латвии за преступление, в котором женщину обвиняют в ЮАР, составляет менее одного года. Генеральная прокуратура категорически отвергает утверждения о бездействии и запоздалых действиях в вопросе экстрадиции Кристине Мисане из Королевства Дания в Южно-Африканскую Республику. Генеральная прокуратура поясняет, что "первоначально, в январе 2019 года, получив запрос от компетентного органа Королевства Дания о вынесении заключения о возможности принять Европейский ордер на арест Кристине Мисане, выдача которого была запрошена Южно-Африканской Республикой, у Генеральной прокуратуры не было правовых оснований принимать вышеуказанное решение".

Сейчас этим вопросом занимается премьер-министр Латвии, несколько министров обратились к своим датским коллегам. Президент Латвии Эгилс Левитс также обещает не игнорировать произошедшее.

ФОТО: из личного архива

Солнце, океан, гостиница

Был 2003 год. Кристине выучилась на юриста, у нее была хорошо оплачиваемая работа в Латвии, но чего-то в жизни не хватало. Возможно, тому виной длинные темные латвийские зимы. Но ... весь мир открыт! Они с мужем решили заняться бизнесом в какой-нибудь солнечной, теплой стране. Сначала они отправились в Южную Африку, известную своими национальными парками. Сначала работали в национальном парке Крюгер, но затем решили переехать в Мозамбик, соседнюю страну на берегу океана. "Мозамбик - страна со средним уровнем преступности, в отличие от соседних государств. Люди там очень добрые и отзывчивые, язык - португальский", - говорит Марите, которая неоднократно навещала сестру.

Кристине там нравилось - она не только выучила португальский язык, но и освоила законодательство страны и начала консультировать зарубежных бизнесменов.

Вместе с мужем начали гостиничный бизнес. Фантастическая природа, много солнца, океан. Гостиница работает до сих пор и приносит прибыль. В 2008 году в Мозамбике у пары родился сын. Оба были счастливы. Время шло, и, как это часто бывает, пара отдалилась друг от друга. "В семье произошел раскол, может быть, они не были готовы к ребенку", - удивляется Марите. Кристине развелась с мужем, но пыталась поддерживать дружеские отношения и вести совместный бизнес и воспитывать сына.

Сейчас экс-супруг Кристине тоже находится в списках Интерпола, поэтому он не может приехать в Латвию, чтобы навестить сына. "Как за что? Чего вы удивляетесь! Там причина не нужна. Потому что он связан с Кристине". Южная Африка очень своеобразна, продолжает Марите.

Это страна с жестокой историей, которая оставила свой след в генетике людей. "Там много белых людей - потомков рабовладельцев и крестьян. В их семьях нет человеческих, теплых отношений. Они не воспитывают своих детей - отдают на воспитание другим". Отпечаток оставила и система апартеида, главенствующая до 1994 года - система расовой сегрегации, которая до сих пор не ликвидирована.

ФОТО: из личного архива

Обыденно и романтично

Они случайно встретились в 2013 году. В тот день Кристине отправилась в аэропорт, чтобы встретить приехавшего в гости сына сестры. По дороге домой у ее машины внезапно лопнуло колесо. Вместе с племянником они растеряно стояли на дороге и не знали, что делать. Вдруг остановилась мимо проезжающая машина. Из нее вышел приятный белокожий мужчина и помог поменять колесо. Он вместе с тремя сыновьями-подростками приехал из Южной Африки в Мозамбик на отдых.

В качестве извинений Кристине предложила мужчине переночевать у нее в гостинице.

Спаситель воспользовался этой возможностью. Утром выяснилось, что номер в отеле остался в ужасном состоянии - унитаз сломан, а одеяла порваны. "Это не было чем-то необычным - мы стараемся воспитать в наших детях культуру порядка, в то время как они живут с ощущением, что придут слуги и приберутся", - объясняет Марите.

Через некоторое время он вернулся, чтобы извиниться за разрушенный номер. Они начали встречаться - мужчина, воспитывал сыновей от предыдущего брака, Кристине - своего пятилетнего ребенка. Кристине влюбилась. Вместе они не жили - ездили друг к другу. В Южной Африке Кристина могла оставаться только на основе туристической визы.

Когда женщина узнала, что беременна, была очень счастлива, но боялась, что роды могут пройти с осложнениями, потому что у нее проблемы с сердцем. Вот почему, прежде чем родить, Кристине доверила свои банковские счета будущему отцу ребенка.

В 2015 году в Южной Африке на свет появилась девочка.

Вскоре мужчина попросил у Кристине денег в долг на развод с первой женой. Кристине отказала. "Когда Кристине спросил, почему он разводится с первой женой, тот ответил, что она была жестокой", - говорит Марите. Это именно то, что он сейчас рассказывает о Кристине. Марите добавляет, что законы в ЮАР строгие - развестись нелегко. Женщина должна выплатить мужчине большую компенсацию за развод.

В 2016 году отец ребенка сообщил Кристине, что хочет порвать с ней. "Как и все женщины, Кристине пыталась сохранить отношения, ведь ребенку был всего год, но это только ухудшало положение. Он сказал, что хочет мирным путем решить вопросы, касаемые контакта с ребенком, но потом началось ...

Мы, латвийские женщины, насилием чаще считаем физическое воздействие, но Кристине испытала эмоциональное и психологическое насилие”

Демонстрировал кулаки, тыкал зонтиком, бил по машине, бросал в лужи детские игрушки, перечисляет Марите.

"Когда Кристине отвозила дочь на встречу с отцом, она боялась опоздать даже на минуту, потому что он сразу начинал жаловаться, что она нарушает его права на контакт с ребенком.

Конфликт обострился. Сестра Кристине говорит, что случаи насилия и унижения стали происходить чаще. Однажды, когда она приехала в ЮАР, чтобы найти мирное решение ситуации, мужчина избил ее, за ноги оттащил за территорию дома и забрал документы. Поняв, что ее дочь также находится в опасности, в мае 2018 года женщина с детьми бежала в Латвию.

ФОТО: из личного архива

"Несколько раз он приезжал в Латвию - жил в нашем доме", - говорит Марите. Она вспоминает, что поначалу мужчина пытался использовать ее в качестве посредника для разрешения конфликта с Кристине. "Он звонил, пытался повлиять на меня, рассказывая, какая Кристине плохая.

Сначала я не понимала, думала, в каждой семьи свои подводные камни, что туда вмешиваться.

Он сказал, что будет рад отдать дочь на воспитание моей семье с правом на встречи, если я заплачу ему 500 000 евро. Якобы на путешествие в Латвию.

Она не видела ни матери, ни отца

"Когда я судилась за ребенка...", голос Марите оборвался. "Я поняла, что дочь ему не нужна. Используя ребенка он просто хотел унизить женщину". Она вспоминает, что когда Кристине еще была в Южной Африке, и ситуация обострилась, мужчина написал ей: "У твоей сестры будут большие проблемы, и она будет нуждаться в твоей помощи. Он добавил, что мне всегда рады в его доме, но когда я отправилась туда и попыталась встретиться с ним, он везде меня блокировал".

Марите говорит, что в период с мая по декабрь 2018 года, когда Кристине была в Латвии, он ни разу не спросил, где находится ребенок. "Как только Кристине была арестована, он немедленно вылетел в Латвию, изображая, что он так беспокоится о дочере. У него есть наши номера телефонов, но он не звонил и не заходил поговорить. Что он делал? Он сидел в машине и наблюдал за моим домом". Хотя отец имеет право встретиться со своей дочерью в присутствии психолога, он никогда не использовал эту возможность.

"Девочка не видит ни мать, ни отца. Он наказывает своего ребенка".

И все же ... Почему Кристине зная, что нарушила решение суда ЮАР и вывезла ребенка из страны, попыталась вернуться в Мозамбик? Марите объясняет, что ей пришлось содержать семью - не все можно сделать дистанционно, требуются банковские выписки, учетные данные коллег из Мозамбика. Поэтому она хотела все уладить в Мозамбике и вернуться через пять дней. Мать попрощалась с детьми на несколько дней и не возвращается уже больше года.

Формально, опираясь на закон, Кристине "сама виновата", но разве плата за отчаянный шаг в заботе о своем ребенке не слишком уже высока? Сделало ли латвийское государство все, чтобы спасти свою гражданку? Очевидно, нет! Чиновники очнулись только тогда, когда дело Кристине Мисане, благодаря настойчивости ее сестры, привлекло внимание СМИ.