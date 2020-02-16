Президент Латвии соберет заседание по делу Мисане

В распространенном сообщении президент Латвии указал, что уже несколько месяцев и он, и ответственные госучреждения активно участвуют в помощи Мисане.

"Латвийский народ испытывает солидарность с нашей гражданкой Кристине Мисане. И я присоединяюсь", - сказал он.

В пятницу, 14 февраля, датский суд принял решение выдать Мисане в ЮАР, где ей грозит до 15 лет лишения свободы. Сообщается, что ее могут передать уже 20 февраля. В связи с решением Дании в понедельник в Рижском замке соберутся главы государственных учреждений, ответственных за этот вопрос.

По данным Латвийского телевидения, на состоявшемся в пятницу, 14 февраля, слушании адвокат Мисане представил новые доказательства, чтобы предотвратить выдачу женщины ЮАР. Адвокат подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно правонарушению. В свою очередь прокурор заявил, что Мисане опоздала с предоставлением новых доказательств, и потребовал, чтобы она как можно скорее была выдана ЮАР.

Контекст:

Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины. Полную историю Кристине можно прочесть здесь.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования.