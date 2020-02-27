Министр экономики пообещал отменить КОЗ; тарифы снизятся

Министр экономики Ральф Немиро подготовил законопроект, который отменит компонент обязательной закупки электроэнергии (КОЗ), а точнее - чрезмерные компенсации. Как сообщает агентство LETA, об этом в четверг на дебатах в Сейме заявил сам политик.