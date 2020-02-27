Чт, 27.02.2020
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Министр экономики пообещал отменить КОЗ; тарифы снизятся

Министр экономики Ральф Немиро

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министр экономики Ральф Немиро подготовил законопроект, который отменит компонент обязательной закупки электроэнергии (КОЗ), а точнее - чрезмерные компенсации. Как сообщает агентство LETA, об этом в четверг на дебатах в Сейме заявил сам политик.

Как пояснил министр, будет отменена не сама система КОЗ, а чрезмерные компенсации, от которых страдают пользователи.

Изменения предусматривают снижение тарифов для домашних хозяйств на 15%, пообещал Немиро.

Глава Минэкономики подал соответственный законопроект руководителю парламентской фракции KPV LV Атису Закатистову для дальнейшего продвижения.

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