Мы выбираем спорт! ⟩ "Сегодня дети не знают, где правая рука, а где левая". Всё о боксе в Латвии

Какой вид спорта выбрать для своего ребёнка? Этим вопросом задаются многие родители накануне нового учебного года. Сколько это стоит и со скольки лет можно приводить ребёнка в секцию? Опасно ли это или спорт - это всегда полезно? RUS TVNET начинает серию статей "Мы выбираем спорт!", которая должна ответить, если не на все, то на многие эти вопросы. Наша первая остановка - бокс!
Во сколько лет отдавать ребёнка на бокс?
Это первый вопрос, который интересует многих родителей. По словам руководителя клуба In Fight Оскара Бокиса, было бы неплохо отдавать ребёнка на бокс, когда ему исполнится 12 лет. Единственная проблема в том, что в школе детей к этому не готовят и никто не занимается их физической подготовкой.
"Если мы в 10 лет играли в футбол, баскетбол, а в 12 лет некоторые были осознанными спортсменами, то сейчас двенадцатилетний ребёнок не знает, где у него правая рука, а где левая", - говорит Бокис.
Главный тренер клуба In Fight Куприян Гулей также считает, что развивать на базовом уровне скорость, гибкость, ловкость и силу - это задача общей физической подготовки, которой должны заниматься в школе. По мнению тренера, если ребёнком в школе не занимались, то у него нет ни координации, ни ловкости, ни других общих качеств.
"Как я могу развивать специальные качества? Я начинаю развивать общие. Получается, что год или два я трачу только на это. И только затем я начинаю заниматься боксом", - говорит Гулей.
Ещё одна проблема заключается в том, что в Латвии мало тренеров, которые берут детей от 8 до 12 лет. Именно поэтому ребёнок и взрослый могут заниматься практически параллельно, а из-за этого страдает качество тренировок.
В целом, варианты есть, но родителям нужно проанализировать куда и к кому отдавать своего ребёнка. Главное, по мнению Бокиса, родителю нужно понять, что для него важнее - общая физическая подготовка или профессиональный спорт. Чтобы это понять, родитель может прийти в клуб без ребёнка, посмотреть на тренировки, пообщаться с тренерами.
Требовательные родители и подход тренера
Когда проходят различные турниры и соревнования, то на трибунах почти всегда можно встретить родителей, которые громко подсказывают своему ребёнку, как и что ему нужно делать. Это частое явление в любом виде спорта, но если тренер знает своё дело, то с первого дня он должен пресекать подобное поведение.
"Да, родители одержимы тем, чтобы их ребёнок был самым лучшим, чтобы к нему было лучшее отношение. Поэтому с родителями тоже нужно проводить беседы, объяснять, к чему это может привести", - говорит Бокис.
Оскар Бокис не только руководит клубом In Fight, но и является отцом Николины Боке, которая в 2019 году принесла Латвии историческую медаль чемпионата Европы по боксу.
Бокис отмечает, что их задача заключается в том, чтобы Николина от тренировок получила результат, после которого она поймёт, что не зря этим занимается. "Если результата нет, то она сама начинает расстраиваться, теряет веру в себя и начинает "заводить" себя, что всё это зря".
"Мы перепробовали разные виды спорта, музыку, вокал и в боксе у нас начало получаться, так почему бы не продолжать в этом направлении? Говорить, что это мои нереализованные мечты… да я никогда и не мечтал быть боксёром. Я хотел быть хоккеистом, борцом", - говорит Бокис.
Тем не менее, Оскар Бокис признаёт, что это проблема, когда родители пытаются через детей реализовать свои несбыточные мечты и отдают ребёнка на тот вид спорта, в котором сами хотели достичь успеха, но по каким-то причинам у них это не получилось.
В возрасте 14-17 лет из спортивных школ происходит отток молодых спортсменов. В любом виде спорта. Это связано с переходным возрастом, экзаменами в школе, новыми интересами и перспективой выбора - спорт или образование.
Куприян Гулей подчёркивает, что в мировом боксе было очень много громких имён, которые в своих интервью рассказывали о том, что в детстве они бросали бокс. "Тот же Усик, который много раз пытался завязать с боксом. Кто бы мог сказать тогда, что он будет мировой звездой в боксе?".
Девочки и мальчики в одном зале?
Куприян Гулей рассказал, что всё зависит от уровня подготовки. "У девочек объём нагрузок один, а у мальчиков - другой. Уровень тестостерона никто не отменял". Сам тренер на своих занятиях не ставит в спарринги девочек с мальчиками. Одно дело сделать смешанную пару "на отработки", другое - выпустить их друг против друга на бой.
Что касается популярности женского бокса в Латвии, то Гулей отметил, что в последние годы девочек, которые заинтересовались боксом, прибавилось. Это сказалось и на том, что женский бокс в Латвии начал прогрессировать.
Важно отметить, что на бокс во всём мире повлияли смешанные единоборства (ММА). Мальчишки по всему миру посмотрели турниры UFC и Bellator и захотели быть похожими на Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.
По мнению Оскара Бокиса, это всё временное явление.
"Вспомните, как года четыре назад был популярен К-1, а рестлинг? Все смотрели у телевизора с открытым ртом. Прошло время и классика, то есть бокс, остался".
В какой клуб отдать ребёнка?
Вариантов с местами для тренировок по боксу очень много. Как в Риге, так и за её пределами. Бокис и Гулей рассказали, что в любом районе столицы есть два-три клуба, где можно заниматься боксом. Родители, как правило, при выборе клуба руководствуются расстоянием от дома.
На первых парах это не имеет большого значения, а потом, если ребёнок захочет развиваться в этом виде спорта, то ему нужно поговорить с тренером, который подскажет, что ему делать, куда направляться, менять ли клуб и уходить ли к другому специалисту.
Турниры по боксу среди детей
Официальные турниры проводятся начиная с 12 лет, но это всё очень индивидуально. Ребёнок может быть хорошо обучен, у него может быть великолепный тренер, но психология не позволяет выйти в ринг.
"Он выходит в ринг и у него всё это пропадает, он боится, плачет и не может. Он не созрел психологически", - говорит Бокис.
Есть и обратная сторона медали, когда ребёнок не прошёл "школу бокса", но готов выйти в ринг и драться в любой момент. Таких самоуверенных детей умный тренер должен "притормозить", а неуверенных в себе - постепенно развивать и подталкивать. Гулей отмечает, что неизвестно, какая из этих черт характера хуже и какой ребёнок "дальше зайдёт".
"Всё это можно развивать, закалять характер, у кого-то он раньше проявляется, у кого-то позже. Это процесс ни одного дня. Это жизнь. Люди приходят в бокс в 12 лет, а завязывают в 40. Это 30 лет жизни…", - говорит Гулей.
Топовые города Латвии
Оскар Бокис отмечает, что у Риги немного конкурентов в Латвии, но это связано с тем, что в столице просто живёт больше людей, а регионы достаточно пустые. "Я очень хорошо отношусь к школе бокса в Салдусе, которая в последнее время очень хорошо выделяется. Кекава тоже. Там идёт большая работа над физикой и они дают хороший отпор Риге".
Что касается женского бокса, то по словам Бокиса, у девочек за пределами Риги нет конкурентов, а если и есть, то они гораздо слабее. "В Даугавпилсе было очень много девочек, но они все "сдулись", - говорит Бокис.
"Мы едем в любом случае, потому что не можем сказать "слабая девочка, мы не выйдем". Там тренер сам должен решить, надо его девочке выходить на такой бой или нет. Это и есть психология. Девочка выйдет, Николина ей "настреляет" и она завяжет с боксом. У девочки появится неуверенность и страх, а вернуть всё это обратно и "залечить раны" очень тяжело", - говорит Оскар Бокис.
Из-за того, что Николине Боке в Латвии не с кем драться, ей приходится искать спортсменов своего уровня за пределами нашей страны. "В Латвии есть соперницы посильнее, но они старше. У Николины были бои с теми, кто старше её на 3-4 года, но это нужно тщательно анализировать", - говорит отец спортсменки.
Тренер клуба In Fight также подчеркнул, что родителям нечего бояться, так как всё это регламентировано правилами бокса - вес, возраст, разряды. Первый разряд может боксировать со вторым, второй - с третьим, но через разряд секретарь соревнований ставить не имеет права.
Сколько стоит?
В среднем тренировки по Латвии стоят около 50 евро в месяц. Не имеет значения сколько лет ребёнку. Это достаточно доступный вид спорта для Латвии. Бесплатно - если ты входишь в сборную Латвии.
Что касается экипировки, то в начале она ненужна. Какая-то экипировка есть у тренера, которую он может дать. Это вопрос гигиены и родителей, которые не против, что их ребёнок будет боксировать в перчатках, которые до него носило 100 человек.
Со временем, при желании, всё это можно приобрести. Довольно хорошего уровня перчатки - 40 евро. Есть интернет-магазины, ebay, alieexpress - всё доступно и недорого.
"Это не хоккей. Экипировки хватает на много лет. Это практически всё одноразовые затраты. Так же и обувь - можно заниматься в обычных кроссовках на мягкой подошве. Если родители могут позволить купить боксёрки, то цена на них начинается от 50 евро", - говорит Оскар Бокис.
Во всём этом не стоит забывать об одном психологическом моменте, когда ребёнок в спортивных штанах и футболке смотрит на остальных, более состоятельных ребят, в напульсниках, специальных лосинах и фирменной обуви - это может отбить у ребёнка желание ходить в зал, потому что "он выглядит хуже остальных".
По мнению Оскара Бокиса, с этим ничего не поделаешь и это встречается не только в зале, но и в школе.
"Кто-то ходит в брендовых шмотках, а кто-то покупает одежду в секонд-хендах. Ничего с этим не поделаешь. Если человек идёт заниматься, то ему всё равно, потому что он понимает, зачем он пришёл в зал. Ребёнку, к сожалению, это тяжело объяснить. Главное помнить, что на качество бокса всё это не влияет".
Самые большие траты - это отправить ребёнка на какой-нибудь турнир. Все или почти все эти траты ложатся на плечи родителей. Речь идёт о международных соревнованиях, когда нужно куда-то лететь.
"Каждый турнир стоит денег - аккредитация, размещение, питание, в среднем 40 евро в день. Три дня - это 120 евро плюс самолёт и трансфер. В результате, может набежать до 300-400 евро за один турнир. Для обычного родителя со средней латвийской зарплатой - это может стать проблемой", - считает Бокис.
Травмы
Если выйти на улицу и попросить людей перечислить самые травмоопасные виды спорта, то, скорее всего, многие назовут бокс. Так ли это на самом деле?
В прошлом году в ринге погибло сразу несколько профессиональных боксёров и после этого многие начали обсуждать запрет бокса, мотивируя это тем, что это ненормально, что одни причиняют друг другу вред, а другие смотрят на это и получают удовольствие.
По мнению Куприяна Гулей, это социальное явление. Бокс востребован среди людей и они хотят его смотреть. Также, как хотят смотреть хоккей, где тоже умирает много спортсменов.
Бокис, в свою очередь, утверждает, что всё это стереотипы и велоспорт, хоккей и футбол - гораздо опаснее, чем бокс.
"Бокс это интеллектуальный вид спорта. Все единоборства давайте запретим. Карате сделали олимпийским видом спорта и никаких проблем с этим нет", - рассуждает Оскар Бокис.
Не стоит также забывать о том, что в детском боксе совсем другие цели и задачи. "Все думают, что раз бокс, то иди дерись. Это не так. Ты можешь год боксом заниматься и никто тебе не всунет перчатки и не скажет - выходи на ринг. Всё очень индивидуально", - подчеркнул Оскар Бокис.
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