Мы выбираем спорт! ⟩ "Сегодня дети не знают, где правая рука, а где левая". Всё о боксе в Латвии

Есть и обратная сторона медали, когда ребёнок не прошёл "школу бокса", но готов выйти в ринг и драться в любой момент. Таких самоуверенных детей умный тренер должен "притормозить", а неуверенных в себе - постепенно развивать и подталкивать. Гулей отмечает, что неизвестно, какая из этих черт характера хуже и какой ребёнок "дальше зайдёт".

"Всё это можно развивать, закалять характер, у кого-то он раньше проявляется, у кого-то позже. Это процесс ни одного дня. Это жизнь. Люди приходят в бокс в 12 лет, а завязывают в 40. Это 30 лет жизни…", - говорит Гулей.

ФОТО: TVNET

Топовые города Латвии

Оскар Бокис отмечает, что у Риги немного конкурентов в Латвии, но это связано с тем, что в столице просто живёт больше людей, а регионы достаточно пустые. "Я очень хорошо отношусь к школе бокса в Салдусе, которая в последнее время очень хорошо выделяется. Кекава тоже. Там идёт большая работа над физикой и они дают хороший отпор Риге".

Что касается женского бокса, то по словам Бокиса, у девочек за пределами Риги нет конкурентов, а если и есть, то они гораздо слабее. "В Даугавпилсе было очень много девочек, но они все "сдулись", - говорит Бокис.

"Мы едем в любом случае, потому что не можем сказать "слабая девочка, мы не выйдем". Там тренер сам должен решить, надо его девочке выходить на такой бой или нет. Это и есть психология. Девочка выйдет, Николина ей "настреляет" и она завяжет с боксом. У девочки появится неуверенность и страх, а вернуть всё это обратно и "залечить раны" очень тяжело", - говорит Оскар Бокис.

Николина Боке ФОТО: TVNET

Из-за того, что Николине Боке в Латвии не с кем драться, ей приходится искать спортсменов своего уровня за пределами нашей страны. "В Латвии есть соперницы посильнее, но они старше. У Николины были бои с теми, кто старше её на 3-4 года, но это нужно тщательно анализировать", - говорит отец спортсменки.

Тренер клуба In Fight также подчеркнул, что родителям нечего бояться, так как всё это регламентировано правилами бокса - вес, возраст, разряды. Первый разряд может боксировать со вторым, второй - с третьим, но через разряд секретарь соревнований ставить не имеет права.

Сколько стоит?

В среднем тренировки по Латвии стоят около 50 евро в месяц. Не имеет значения сколько лет ребёнку. Это достаточно доступный вид спорта для Латвии. Бесплатно - если ты входишь в сборную Латвии.

Что касается экипировки, то в начале она ненужна. Какая-то экипировка есть у тренера, которую он может дать. Это вопрос гигиены и родителей, которые не против, что их ребёнок будет боксировать в перчатках, которые до него носило 100 человек.