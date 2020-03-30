Во время пандемии коронавирусной инфекции в Японии маски раскупаются быстро, но в целом жизнь идёт своим чередом. Об этом в разговоре с TVNET рассказал футболист латвийской сборной Виталий Максименко, который сейчас представляет команду "Омия Ардия".

Во второй половине января 29-летний Максименко заключил контракт с командой "Омия Ардия", которая выступает во втором по силе дивизионе в Японской футбольной лиге (J2).

Защитник сборной Латвии по футболу провёл в Японии уже около двух месяцев, проживая неподалёку от Токио.

"Я живу в 30 километрах от Токио. Моя квартира располагается в 11-этажном доме на последнем этаже, так что с балкона видно Токио. Ехать до города примерно 40 минут на поезде", - рассказывает Максименко.

Латвийский футболист признаётся, что во время пандемии у него нет желания находиться в Токио, хоть в целом жизнь в Японии и идёт своим чередом. Чемпионат по футболу на время отменён.

"Жизнь абсолютно нормальная, особо ничего не поменялось. В магазинах всё необходимое доступно. Нет никаких проблем. Сам, правда, особо никуда не хожу. Иногда захожу в торговый центр, выпиваю там кофе. Но в основном нахожусь дома. После тренировок нигде по округе не езжу, и в Токио тоже", - рассказывает о своей жизни в Японии футболист.

23 февраля начался сезон лиги J2. В игре первого тура команда одержала победу со счётом 2:1. Однако латвийский футболист во время этого матча сидел на скамье запасных. Cейчас чемпионат на паузе уже около месяца.

"Мы отыграли первый матч, после этого готовились ко второму. В середине недели сообщили, что игра будет перенесена предположительно на 12 или 18 марта. А после было принято решение перенести игры на ещё более позднее время", - рассказывает Максименко.

Футболист также рассказал, что в Японии надеются возобновить игры чемпионата по футболу уже 4 апреля, однако такое развитие событий маловероятно.

"Представители нашего клуба думают, что вряд ли мы начнём играть 4-го числа. Возможно, перенесут на ещё большее время. Тренировочный процесс абсолютно нормальный, ничего не поменялось", - рассказывает о развитии событий в клубе футболист.

В начале вспышки коронавируса Япония была одной из тех стран, где на тот момент было больше всего инфицированных. Сейчас же вирус стремительно распространился в странах Европы, а в Японии количество инфицированных растёт сравнительно медленнее.

"С первых дней особо ничего не поменялось. Жизнь протекает как обычно, на улицах ничего особенного не замечаю. Магазины открыты, всё работает. Люди ходят на работу", - говорит Максименко.

"Да, школы и детские сады закрыты. Запрещено проводить спортивные мероприятия. Конечно, выкуплены все защитные маски - это да", - продолжает спортсмен.

Латвийский футболист говорит, что японцы активно используют антибактериальное мыло и другие средства для дезинфекции. Он также отмечает, что особенности японской культуры помогают избежать заражения коронавирусом.

"Местные здесь - это те люди, которым не нравится близкий контакт. Они здороваются не рукопожатием, а поклоном. Они держат дистанцию", - говорит Максименко.

"Конечно, люди говорят о вирусе, все о нём знают. Количество заболевших ещё немного увеличилось. Здесь, где я живу, в префектуре Сайтама, заразились около 50 человек", - говорит латвийский футболист.

На момент написания этой статьи, по данным с worldometers.info, в Японии было констатировано 1693 случая заражения, 52 из них - с летальным исходом.

Летом этого года в Токио должны были пройти Олимпийские игры. Однако большой четырёхлетний спортивный форум перенесён на следующий год. Ещё до того, как решение было принято, Максименко в разговоре с TVNET уже предвидел подобный исход событий.

"Много говорится об Олимпиаде. Для них это очень важно, много рекламы. Все про это говорят - перенести Олимпийские игры или нет? Конечно, они хотят, чтобы Игры прошли в этом году. Думаю, что 90% вероятность того, что в этом году Олимпиада не состоится", - выразил своё мнение латвийский спортсмен.

Максименко женат и стал отцом маленького ребёнка. Жена и дочка, правда, в это время находятся в Латвии. Футболист признаётся, что ему очень не хватает семьи.

"Они остались в Риге. Были личные дела, которые необходимо было уладить перед тем, как переехать в Японию. А сейчас, в связи со вспышкой коронавируса, они не смогли прилететь в Японию. Будем ждать, как будет развиваться ситуация в мире. А пока я здесь один", - рассказал спортсмен.

Япония - абсолютно другой мир

Максименко рассказал, что вначале было сложно влиться в команду и привыкнуть к жизни в Азии.

"Здесь абсолютно другой мир. Первые две недели были интересными, всё новое и другое. Сначала было немного трудно, но сейчас я уже привык к новым условиям и требованиям в команде", - делится своим опытом футболист.

"Сам футбол тоже отличается - совсем другая тактика, тренировки, ритм игры. Я чувствую себя намного увереннее, сравнивая с первой неделей или даже месяцем", - продолжает спортсмен.

Максименко, правда, всё ещё не провёл ни одной официальной игры в Японии. Судя по проверочным матчам, в Японии стараются играть в быстрый футбол.

"Здесь футбол немного более быстрый, все хотят быстрее "избавиться" от мяча. Они все стараются играть одним или двумя касаниями. Иногда они слишком рискуют, теряют мяч в таких ситуациях, когда его было бы лучше удержать. Они хотят играть, двигаясь вперёд. Здесь не так много импровизации", - комментирует стиль игры в Японии Максименко.

"Мне кажется, что в Европе как со стороны членов команды, так и со стороны противника импровизации было больше. Здесь хотят играть быстрее и проще. Конечно, чтобы лучше видеть разницу, нужно сыграть больше официальных игр. Темп на проверочных матчах был очень быстрый. Все много бегали - и центральные защитники, и нападающие. Играли проверочные матчи против четырёх сильных команд из первой пятёрки лиги J1. Чувствовалось, что уровень здесь высокий", - рассказывает спортсмен.

Отметим, что в составе команды лиги J1 "Виссел Кобе" свою карьеру завершает легендарный футболист "Барселоны" Андрес Иньеста, а в команде "Саган Тосу" свой последний сезон в карьере провёл известный испанский нападающий Фернандо Торрес.

"В нашей команде сильные игроки - как молодые, так и опытные. В J1 играет Иньеста, он представляет команду Кобе. Раньше в J1 играл также Торрес, но в другой команде", - рассказывает Максименко о выдающихся европейских игроках японской лиги.

В связи со вспышкой Covid-19 в этом месяце отменены изначально запланированные проверочные выездные матчи латвийской сборной против Черногории (26 марта) и Сан-Марино (31 марта). Эти игры должны были стать первыми для Дайниса Казакевича в роли главного тренера сборной.

"Не хватает игры в футбол как таковой. Конечно, у латвийской сборной в целом в год проходит мало игр. Надеюсь, что ситуация с этим вирусом скоро улучшится, чтобы летом или осенью уже можно было бы провести какой-то из отборочных матчей, чтобы я мог присоединиться к команде", - говорит Максименко.

"У нас с Дайнисом был разговор. Сначала мы сошлись на том, что в марте я не поеду на эти игры - ну те, которые отменили. Я далеко, и нужно время, чтобы я смог адаптироваться в новом клубе. Думал, что в следующем тренировочном лагере я уже поучаствую. А когда будет следующий лагерь? Никто не знает", - рассказывает футболист.

Клуб также был против того, чтобы Максименко присоединился к латвийской сборной, так как вторая проверочная игра планировалась на выезде в Сан-Марино. Эту маленькую страну со всех сторон окружает Италия, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Европе.

"И это я тоже рассказал Дайнису. Он отнёсся с пониманием и поддержал то, что я остался в Японии и тренировался, чтобы быстрее влиться в команду. Он сказал, что лучше уж увидит меня в следующем тренировочном лагере", - рассказал Максименко.

"Если бы моя семья была здесь, было бы легче. Очень хочется быть вместе с семьёй", - не скрывает латвийский футболист.

У японцев работа на первом месте

"Они хотят всё делать идеально. Если кто-то посмотрит что-то про Японию на YouTube, могу сказать, что здесь всё так и есть [смеётся]. Например, всё, что происходит в поезде - он полон людей, но они не разговаривают, внутри поразительная тишина. Каждый смотрит в телефон или в планшет, но никто не разговаривает", - рассказывает об увиденном Максименко.

"Мы с товарищем по команде были единственными, кто говорил. После этого я ему сказал, что, возможно, нам лучше перестать разговаривать, так как мы одни это делаем. Для них [японцев. - Прим. авт.] самое главное - это работа, так как здесь нереально большая конкуренция", - делится своим опытом футболист.

Обслуживающий персонал клуба также делает всё возможное, чтобы помочь футболистам команды.

"У нас есть переводчики, которые делают всё для создания идеальных условий. Они готовы помочь с любыми вопросами на любую тему - как касающимися футбола, так и с бытовыми. Например, если тренер во время тренировки начинает говорить, в этот момент они всегда рядом, чтобы перевести. В клубе действительно всё на профессиональном уровне", - говорит Максименко.

Футболист отметил, что домашние игры представляемой им команды посещают примерно от 10 до 12 тысяч болельщиков.

"Спрашивал у игроков. Те сказали, что в прошлом сезоне почти на всех домашних играх был полный стадион. В этом сезоне игра первого тура была выездной. Там был стадион поменьше, с количеством мест от 8 до 10 тысяч, но он был полный. Были как фанаты соперника, так и несколько тысяч болельщиков нашего клуба, которые поехали за нами, чтобы поддержать", - рассказывает латвийский спортсмен.

"Футбол здесь любят. Пусть это и второй дивизион, но на игры приходят 8, 10 и даже больше тысяч фанатов. В J1, или в первом дивизионе, игры посещают вообще по 20, а то и 30 тысяч человек. Стадионы заполнены", - говорит о любви местных к футболу латвиец.

Максименко не играл в первом матче сезона. Это было решение тренера.

"Мне нужно было влиться в команду, быть на одной волне с игроками, получше изучить тактику и стиль игры", - комментирует решение тренера спортсмен.

Конкурентом латвийского футболиста на место в составе является японский защитник Хироюки Комото.

"Мой конкурент - это опытный японец. Ему 34 года. Он центральный защитник. Так как играем с тремя центральными защитниками, можно играть на двух позициях - в середине и слева. Конкуренция есть везде", - рассказывает футболист.

В составе лиги J2 22 команды. Поэтому за сезон каждой команде надо провести 42 игры.

"Здесь во время чемпионата проводят много игр, больше 40. Возможность сыграть будет у всех. Игры сейчас перенесены, так что дальше календарь будет очень сжат, в месяц нужно будет проводить больше игр, чем обычно. Так что я точно получу своё время", - уверен Максименко.

"Думаю, что всем европейцам сначала сложно влиться. Сейчас я уже привык, и многие вещи в японской культуре начинают мне нравиться", - признаётся латвийский спортсмен.

"Они едят очень много риса, каждый день [смеётся]. На базе клуба нам подают обед, в эти моменты я беру паузу от риса. Им нравится и мясо. Был в ресторане у знакомого - там приносят мясо, а рядом на столе есть небольшой гриль. На нём самому можно жарить свинину, курицу или баранину. Это называется Якинику, и это было вкусно, мне очень понравилось", - рассказывает о японской еде футболист.

Максименко много готовит и сам. Особенно ему понравилось то, что свежие морепродукты можно купить прямо у дома.

"Директор спортивного клуба и ещё один представитель команды в первый день отвели меня в ресторан. Я ел суши, они были очень вкусные и совсем не такие, как у нас [в Латвии. - Прим. авт.]. Только рыба, всё свежее. Уже попробовал сашими - тоже очень вкусно. Я в целом люблю морепродукты. Почти каждый день готовлю рыбу, креветки… Всё здесь можно купить рядом с домом, свежее. Я тот человек, который иногда по выходным ходит в рестораны. Обедом нас обеспечивает база клуба, а завтрак и ужин я готовлю дома сам", - рассказывает спортсмен.

Максименко переехал в Японию из Словении, его агент сообщил ему о поступившем предложении. Переговоры с клубом прошли успешно, потому и удалось договориться о контракте.

"Поступило предложение от моего агента. Он спросил, было бы мне интересно поехать в Японию. Я согласился на переговоры с клубом. Мы начали переговоры, и всё дошло до контракта", - рассказывает о переезде в Японию Максименко.

Латвийский футболист сказал, что место в составе ему не было обещано, за него нужно побороться. В команде есть также вратарь Филип Кляйич из Сербии и нападающий Нермин Хаскич из Боснии и Герцеговины.

"Никто мне не обещал, что будет место в основном составе. Не было и смысла это обещать. Тренер может сказать что-то одно, а через два или три месяца придёт другой тренер, и все предыдущие обещания не будут иметь силы. Думаю, что здесь всех иностранцев берут, чтобы усилить состав. Нужно бороться за своё место", - говорит футболист.

Максименко отметил, что долгая пауза - это большая помеха, так как у физической подготовки есть взлёты и падения.