"Не везде, где бежал, надо было бежать...": Латвийский визажист Лара и ее кот Кокос в самоизоляции
В связи с пандемией коронавируса Covid-19 в Латвии введен режим ЧС. Правительство призвало жителей оставаться дома и соблюдать правила дистанцирования. Жизнь людей изменилась и стала другой. Многие открыли в себе новые таланты. RUS.TVNET пообщался с представителями индустрии красоты и узнал, как изменилась их жизнь в самоизоляции.
"Меня зовут Лара Пудовская, и я занимаюсь всевозможными визуальными изменениями внешности людей - макияж, грим, укладка волос, одежда и татуировки.
Работаю с частными клиентами и учениками - как визажист и как преподаватель, как гример и иногда костюмер на съемках, предлагаю шопинг-сопровождение и индивидуальные цветовые карты клиентов как стилист. Осваиваю тату-мастерство, которое пока находится на начальной стадии - в данный момент приходится тренироваться на силиконе, чтобы не потерять навык".
- Как коронавирус изменил твою жизнь?
- Последние 5 лет я бежала, спешила, рвала известное всем место. Думаю, этот ритм знаком многим. А тут раз, и встало все.
Первое время была в трансе - один за другим выписывались клиенты, зарубежные ученики сообщали, что у них отменяются рейсы. Перенесли очень большие съемки сериала и все чемпионаты по бальным танцам, на которых я создаю образы танцорам.
Сначала я злилась, потом пришло смирение. Дня два лежала, ела и смотрела фильмы один за другим. В какой-то момент пришло осознание - мир тоже не бежит в данный момент, тебя никто не обгоняет, ты не в хвосте, выдыхай.
Поднялась с дивана, начала пробовать давно позабытые старые приятности - сгоняла на рыночек за продуктами, почистила тонны файлов и фото в компе и телефоне, рассортировала косметику в своей уютной студии на Бруниниеку, прогулялась в лесу.
И стало ясно - не везде, где бежал и рвал, надо было бежать и рвать.
Оказывается, прекрасно стоять перед уже немного новым и неизведанным миром. Интересно чуть бояться и смотреть на себя - тоже уже немного новую и неизведанную, появившуюся при внезапных новых обстоятельствах.
- Кто находится с тобой в самоизоляции? Слышала, что у тебя чудесный кот с редким именем?
- В изоляции со мной - все самые близкие, в их числе, конечно же, и Кокос. Он, как старый заядлый кот-боец, перед оглашением ЧС получил в драке травму лапы - сейчас уже все хорошо, но недельки две мы активно играли в кошачью больничку с промыванием ран, уколами и прочими процедурами.
Котейка хорош всегда - и в изоляции, и без нее - настоятельно рекомендую всем!
Возьмите в приюте какую-нибудь мохнатую попку, и вы, скорее всего, не пожалеете!
Своего я тоже притащила с улицы - увидела объявление на Facebook, которое написали девушки - продавцы продуктового магазина на Югле. Кокос "бомжевал" именно там. Если они читают это интервью, сообщаю: "Котеец жив, здоров и, кажется, даже очень счастлив. Спасибо вам!".
- Что ты планируешь делать теперь (в самоизоляции)?
- До ЧС на первом плане стоял визаж и его плавно догоняло татуирование. Теперь, в свете новых обстоятельств, на первый план вышел мой дипломированный стилист - девушки кинулись разбирать свой гардероб, и им нужна небольшая помощь.
В онлайн-режиме мы составляем комплекты и гардеробные капсулы, осваиваем основы колористики - в первую очередь индивидуальный подбор цвета и цветосочетания.
Мы яростно-радостно выкидываем морально и физически устаревшие предметы одежды. Сейчас готовлю уроки по визажу онлайн и обзоры. Так как работы всегда было достаточно и в физическом мире, я долго откладывала свой полноценный выход онлайн. Подозреваю, что очень скоро это придется сделать, и я очень рада, что появился такой волшебный и внезапный пинок.
- Какие советы ты можешь дать женщинам, которые вынуждены сейчас отказаться от посещения салона красоты.
- Смотря какие процедуры они посещали до - несложный маникюр, маску для лица, как мне кажется, можно сделать самостоятельно.
К появившейся на теле шерстке можно отнестись философски - она согреет вас в неожиданно наступившие холода.
А если без шуток, то просто не зацикливаться на этом.
Единственное важное - не забывайте мазать руки кремом, да пожирнее. От всех этих дезинфекторов они становятся очень сухими, восстанавливать будет сложно.
- И в завершение разговора - расскажи, как ты поднимаешь себе настроение?
- Мой главный секрет - не позволять ему падать ниже заданной отметки.
Если поддерживать настроение на уровне, то любая приятная мелочь заставит его взлететь хотя бы на полсантиметра вверх.
Позволяйте себе как можно больше приятностей, и настроение всегда будет на высоте!