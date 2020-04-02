Чт, 2.04.2020
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"Не везде, где бежал, надо было бежать...": Латвийский визажист Лара и ее кот Кокос в самоизоляции
Личный опыт

Лара Пудовская

ФОТО: https://www.instagram.com/lara_pudovska/коллаж RUS.TVNET

В связи с пандемией коронавируса Covid-19 в Латвии введен режим ЧС. Правительство призвало жителей оставаться дома и соблюдать правила дистанцирования. Жизнь людей изменилась и стала другой. Многие открыли в себе новые таланты. RUS.TVNET пообщался с представителями индустрии красоты и узнал, как изменилась их жизнь в самоизоляции. 

"Меня зовут Лара Пудовская, и я занимаюсь всевозможными визуальными изменениями внешности людей - макияж, грим, укладка волос, одежда и татуировки.

Лара Пудовская

ФОТО: из личного архива Лары Пудовской

Работаю с частными клиентами и учениками - как визажист и как преподаватель, как гример и иногда костюмер на съемках, предлагаю шопинг-сопровождение и индивидуальные цветовые карты клиентов как стилист. Осваиваю тату-мастерство, которое пока находится на начальной стадии - в данный момент приходится тренироваться на силиконе, чтобы не потерять навык".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- Как коронавирус изменил твою жизнь? 

- Последние 5 лет я бежала, спешила, рвала известное всем место. Думаю, этот ритм знаком многим. А тут раз, и встало все.

Первое время была в трансе - один за другим выписывались клиенты, зарубежные ученики сообщали, что у них отменяются рейсы. Перенесли очень большие съемки сериала и все чемпионаты по бальным танцам, на которых я создаю образы танцорам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сначала я злилась, потом пришло смирение. Дня два лежала, ела и смотрела фильмы один за другим. В какой-то момент пришло осознание - мир тоже не бежит в данный момент, тебя никто не обгоняет, ты не в хвосте, выдыхай.

ФОТО: из личного архива Лары Пудовской

Поднялась с дивана, начала пробовать давно позабытые старые приятности - сгоняла на рыночек за продуктами, почистила тонны файлов и фото в компе и телефоне, рассортировала косметику в своей уютной студии на Бруниниеку, прогулялась в лесу.

И стало ясно - не везде, где бежал и рвал, надо было бежать и рвать.

Оказывается, прекрасно стоять перед уже немного новым и неизведанным миром. Интересно чуть бояться и смотреть на себя - тоже уже немного новую и неизведанную, появившуюся при внезапных новых обстоятельствах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- Кто находится с тобой в самоизоляции? Слышала, что у тебя чудесный кот с редким именем? 

- В изоляции со мной - все самые близкие, в их числе, конечно же, и Кокос. Он, как старый заядлый кот-боец, перед оглашением ЧС получил в драке травму лапы - сейчас уже все хорошо, но недельки две мы активно играли в кошачью больничку с промыванием ран, уколами и прочими процедурами.

Котейка хорош всегда - и в изоляции, и без нее - настоятельно рекомендую всем!

Кот Кокос

ФОТО: из личного архива Лары Пудовской

Возьмите в приюте какую-нибудь мохнатую попку, и вы, скорее всего, не пожалеете!

Своего я тоже притащила с улицы - увидела объявление на Facebook, которое написали девушки - продавцы продуктового магазина на Югле. Кокос "бомжевал" именно там. Если они читают это интервью, сообщаю: "Котеец жив, здоров и, кажется, даже очень счастлив. Спасибо вам!". 

Кот Кокос

ФОТО: из личного архива Лары Пудовской

- Что ты планируешь делать теперь (в самоизоляции)?

- До ЧС на первом плане стоял визаж и его плавно догоняло татуирование. Теперь, в свете новых обстоятельств, на первый план вышел мой дипломированный стилист - девушки кинулись разбирать свой гардероб, и им нужна небольшая помощь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В онлайн-режиме мы составляем комплекты и гардеробные капсулы, осваиваем основы колористики - в первую очередь индивидуальный подбор цвета и цветосочетания.

Мы яростно-радостно выкидываем морально и физически устаревшие предметы одежды. Сейчас готовлю уроки по визажу онлайн и обзоры. Так как работы всегда было достаточно и в физическом мире, я долго откладывала свой полноценный выход онлайн. Подозреваю, что очень скоро это придется сделать, и я очень рада, что появился такой волшебный и внезапный пинок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- Какие советы ты можешь дать женщинам, которые вынуждены сейчас отказаться от посещения салона красоты.

- Смотря какие процедуры они посещали до - несложный маникюр, маску для лица, как мне кажется, можно сделать самостоятельно.

К появившейся на теле шерстке можно отнестись философски - она согреет вас в неожиданно наступившие холода.

А если без шуток, то просто не зацикливаться на этом.

Единственное важное - не забывайте мазать руки кремом, да пожирнее. От всех этих дезинфекторов они становятся очень сухими, восстанавливать будет сложно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- И в завершение разговора - расскажи, как ты поднимаешь себе настроение?

- Мой главный секрет - не позволять ему падать ниже заданной отметки.

Если поддерживать настроение на уровне, то любая приятная мелочь заставит его взлететь хотя бы на полсантиметра вверх.

Позволяйте себе как можно больше приятностей, и настроение всегда будет на высоте!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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