"Не везде, где бежал, надо было бежать...": Латвийский визажист Лара и ее кот Кокос в самоизоляции

"Меня зовут Лара Пудовская, и я занимаюсь всевозможными визуальными изменениями внешности людей - макияж, грим, укладка волос, одежда и татуировки.

Лара Пудовская ФОТО: из личного архива Лары Пудовской

Работаю с частными клиентами и учениками - как визажист и как преподаватель, как гример и иногда костюмер на съемках, предлагаю шопинг-сопровождение и индивидуальные цветовые карты клиентов как стилист. Осваиваю тату-мастерство, которое пока находится на начальной стадии - в данный момент приходится тренироваться на силиконе, чтобы не потерять навык".

- Как коронавирус изменил твою жизнь?

- Последние 5 лет я бежала, спешила, рвала известное всем место. Думаю, этот ритм знаком многим. А тут раз, и встало все.

Первое время была в трансе - один за другим выписывались клиенты, зарубежные ученики сообщали, что у них отменяются рейсы. Перенесли очень большие съемки сериала и все чемпионаты по бальным танцам, на которых я создаю образы танцорам.

Сначала я злилась, потом пришло смирение. Дня два лежала, ела и смотрела фильмы один за другим. В какой-то момент пришло осознание - мир тоже не бежит в данный момент, тебя никто не обгоняет, ты не в хвосте, выдыхай.

ФОТО: из личного архива Лары Пудовской

Поднялась с дивана, начала пробовать давно позабытые старые приятности - сгоняла на рыночек за продуктами, почистила тонны файлов и фото в компе и телефоне, рассортировала косметику в своей уютной студии на Бруниниеку, прогулялась в лесу.

И стало ясно - не везде, где бежал и рвал, надо было бежать и рвать.

Оказывается, прекрасно стоять перед уже немного новым и неизведанным миром. Интересно чуть бояться и смотреть на себя - тоже уже немного новую и неизведанную, появившуюся при внезапных новых обстоятельствах.

- Кто находится с тобой в самоизоляции? Слышала, что у тебя чудесный кот с редким именем?

- В изоляции со мной - все самые близкие, в их числе, конечно же, и Кокос. Он, как старый заядлый кот-боец, перед оглашением ЧС получил в драке травму лапы - сейчас уже все хорошо, но недельки две мы активно играли в кошачью больничку с промыванием ран, уколами и прочими процедурами.

Котейка хорош всегда - и в изоляции, и без нее - настоятельно рекомендую всем!

Кот Кокос ФОТО: из личного архива Лары Пудовской