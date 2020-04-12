Вербное воскресенье: что можно делать, а что нельзя

Прежде чем наступит долгожданная Пасха, нам предстоит отметить ряд других удивительных событий. Одно из них — Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. В 2020 году верующие отпразднуют это событие 12 апреля, за неделю до Воскресения Иисуса Христа.

Праздник обладает богатой историей, именно поэтому с ним связано множество традиций, обычаев и примет. Однако не обошлось и без запретов, о которых также необходимо знать,

чтобы избежать бед и неприятностей.

Что можно делать в Вербное воскресенье

При одном упоминании об этом празднике мы тут же вспоминаем о его главном символе. В этот день веточки вербы являются главным украшением дома.

С давних времен считалось, что это растение способно отпугивать злых духов и другую нечисть, а также очищать энергетику дома, впитывая в себя весь негатив.

Поэтому в древности по окончании праздника вербу относили в храм и сжигали ее в церковной печи.

В этот день верующие собирают целые букеты вербы и отправляются с ними в храм, где на всенощном бдении и после литургии священнослужитель освящает их. Освященную вербу принято хранить до наступления следующей Пасхи. Веточки можно поставить в вазу, как любое другое растение, но во многих семьях ими украшают домашний иконостас.

На Руси возник еще один интересный обычай — ударять веточками вербы своих близких со словами: "Расти так же, как верба растет". Считалось, что освященная верба способна избавить человека от болезней и очистить его энергетику от негатива.

Женщины, которые не могли завести ребенка, использовали пучки вербы для приготовления лечебных отваров. Также с их помощью лечились не только от бесплодия, но и от других серьезных заболеваний.

Вербу использовали не только в качестве украшения, но и для проведения обрядов с целью привлечения счастья и благополучия.

Галерея: Вербное воскресенье

Великий пост в самом разгаре, а значит, употребление некоторых продуктов по-прежнему находится под запретом. Вербное воскресенье является предшественником строжайшей Страстной недели, поэтому

12 апреля праздничный стол должен быть исключительно постными. Однако в честь праздника допускаются блюда из рыбы и красное вино в небольших количествах.

Готовиться к Вербному воскресенью принято заранее. На Руси хозяйки начинали приготовления за день до праздника. Важными составляющими подготовки являлись уборка, приготовление праздничных блюд и украшение дома веточками вербы. Гостей также начинали зазывать с вечера.

Если с праздничного стола оставались недоеденные блюда, их скармливали скоту. Считалось, что, выбросив пищу в этот день, вместе с ней можно выбросить из дома счастье.

Если в доме присутствовал человек, страдающий от серьезного недуга, еду скармливали бездомным с просьбой помолиться за исцеление больного.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Так как Вербное воскресенье относится к числу религиозных праздников, в этот день запрещено заниматься тяжелой домашней работой. В связи с этим уборку и приготовление блюд завершали еще до наступления торжества.

Несмотря на то, что Вербное воскресенье является праздничным событием, в этот день запрещено устраивать шумные застолья, развлекаться и злоупотреблять алкоголем. Не стоит забывать, что праздник выпадает на самый разгар Великого поста, а значит, отметить его предпочтительно в кругу семьи.

Считается, что в Вербное воскресенье нельзя готовить горячую пищу. Однако в настоящее время церковь разрешает верующим немного разнообразить свой рацион и побаловать себя.

Мясо, яйца и молочные продукты по-прежнему находятся под запретом.

Развлечения уже давно стали частью нашей жизни. Однако в религиозные праздники церковь не поощряет такое времяпровождение. Свободное время желательно посвятить молитве или походу в церковь.

В Вербное воскресенье человек должен пребывать в хорошем настроении и испытывать лишь положительные эмоции. Поэтому в этот день нельзя грустить, с тоской вспоминать о покойных и посещать кладбище.

Исходя из народного поверья, в Вербное воскресенье не стоит устраивать поминальный обед. Православная церковь не запрещает данное мероприятие, но все же рекомендует перенести его на более подходящий день.