Изнасилование и четыре недели под кайфом: певица Даффи раскрыла подробности исчезновения

Даффи отметила, что она решилась рассказать все. Она запуталась в этой истории и была словно в темноте. Девушка понимает, что кого-то ее рассказ может расстроить, но она решилась быть откровенной.

"Я должна была освободиться. Мне было больно, и было бы опасно говорить пока была обида и я не была готова", - отмечает певица в обращении на сайте duffywords.com.

Артистка призналась, что она была даже готова скрыться из виду и полностью сменить имя и род деятельности.

"Мне было бы больно думать, что если я открою свою историю публично, открыто для всего мира, то это помешает моей будущей личной жизни. Это не совсем то о чем, я хотела заявить, прежде чем встретить любовь всей моей жизни", - указала она.

Даффи беспокоилась про возвращение к музыке и риску постоянно сталкиваться с вопросами: "что случилось?", "куда ты исчезла?", "почему?", "чем ты занималась столько лет?".

"Я думал, что публичное раскрытие моей истории полностью разрушит мою жизнь, эмоционально, в то время как сокрытие моей истории разрушает мою жизнь намного больше", - объяснила она.

Изнасилование лишило меня моих прав человека, чтобы я мог жить автономно от страха. Он уже украл треть моей жизни. В глубине души я знаю, что было бы позором и оказал такую ​​огромную медвежью услугу моему существованию, чтобы просто удалить себя и забыть то, что я испытал в музыке публично.

Девушка обратилась к специалисту, который помог ей справиться переживаниями и избавиться от суицидальных мыслей.

"Изнасилование похоже на живое убийство: ты жив, но мертв", - написала она.

Все произошло в ее день рождения в ресторане.

"Я была накачена наркотиками в ресторане. Я была одурманена тогда в течение четырех недель и поехала в другую страну... Я не могу вспомнить, как села в самолет и машину. Меня закрыли в гостиничном номере, а преступник вернулся и изнасиловал меня", - написала Даффи.

Она размышляла о том, чтобы убежать в соседний город или город, пока он спал, но у нее не было денег. Она боялась, что он сдаст ее полиции.

Звезда указала, что злоумышленник запугивал ее. Она "не чувствовала себя в безопасности" и боялась позвонить в полицию. Даффи совершенно не помнит, как вернулась домой. Ее обнаружили друзья. Они сказали, что артистка выглядела ужасно. Вид певицы их напугал.

Даффи хотела скрыть то, что с ней произошло, но ее пытались шантажировать. Она поговорила с полицией.

"Те, кто хотели помочь - были слишком далеко. То, что я скрывалась в последнее десятилетие, также означало, что я был далека от всех. То, что произошло, было не только предательством для меня. Это было насилием, которое чуть не убило меня", - указала она.

Артистка объяснила, что ей понадобилось много лет, чтобы это пережить и начать чувствовать себя в безопасности.

"Я также получил сообщения от других людей (всех возрастов, рас, мест и полов), которые подверглись сексуальному насилию и изнасилованию. Я хочу, чтобы вы знали, что я видела и читала их. Я читаю каждое слово, и ваша история живет во мне", - обратилась она к подписчикам.

Полную версию обращение певицы можно прочитать здесь.

Напомним, у Даффи был самый продаваемый альбом Великобритании 2008 года, и она получила три награды Brit Awards и Grammy, но практически исчезла после выпуска второго альбома в 2010 году. Такое длинное откровение - это первое письмо Даффи после рассказа про изнасилование в Instagram.