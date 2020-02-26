"Накачивали наркотиками и насиловали". Даффи шокировала признанием, куда она исчезла

Все узнали о Даффи, когда в свет вышла ее песня Mercy. Она в одно мгновенье стала хитом, а Даффи - суперзвездой. Это был 2008 год, а в 2013 году певица исчезла. Сегодня весь мир сопереживает причинам, по которым ее так долго не было видно.
На всякий случай, вот эта песня:
Успех песни был ошеломительным, вслед за ней вышли два альбома Rockferry и Endlessly. Даффи заполучила премию "Грэмми" за "Поп-альбом года" и три статуэтки Brit Awards.
Но что-то пошло не так. В последний раз Даффи вышла на сцену в сентябре 2013 года. Это был концерт, посвященный Эдит Пиаф.
Понадобилось более шести лет, чтобы поклонники Даффи снова увидели ее выступление. Громкий камбэк случился в декабре 2019 года, а сегодня все обсуждают откровения певицы, о том, что с ней творилось за это время.
А творились дикие вещи, если верить ее заявлениям.
"Многие из вас спрашивали, что со мной случилось, куда я пропала и почему.
Меня насиловали, удерживали силой несколько дней и накачивали наркотиками, но сейчас, поверьте, я в безопасности", - написала Даффи в социальной сети Instagram.
Она не стала рассказывать подробности, попросила запастись терпением и просто поддержать ее.
О личной жизни артистки известно совсем немного. В 2010 году она была девушкой игрока в регби Майка Филиппса, пишет Starhit. Как сложилась ее личная жизнь впоследствии, история умалчивает.